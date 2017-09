Atac fallisce anche a causa del vandalismo. Ma una mostra al Macro lo celebra

Quanto costa a questa città il vandalismo d'accatto (nulla a che spartire con la street art nordamericana che infatti queste cose le faceva trenta o quaranta anni fa) che si manifesta ogni giorno sotto la metro. Quanto sconta Roma in termini di danni di immagine, in termini di cattiva accoglienza ai turisti, in termini di cattiva educazione dei propri giovani abituati così a vivere in un contesto degradato e squallido? Quanto costano, in definitiva, in termini meramente economici i lavori di ripristino, di ripulitura, di manutenzione straordinaria dei treni? Quanto tutto questo ha, negli anni, impattato negativamente sui conti di Atac, azienda che in questi giorni lotta tra il fallimento e la sopravvivenza?









Tutte domande che probabilmente hanno deciso di non porsi i curatori e gli organizzatori (e la parte politico amministrativa che l'ha autorizzata) della sezione "WRITING A ROMA 1979-2017 "della mostra Cross The Streets , in corso al Macro - il museo comunale d'arte contemporanea - fino a ottobre.

Insomma Roma ha un problema, enorme. Un problema che la mette a dura prova e che fatica a combattere. E il museo di Roma cosa fa? Celebra questo problema in una mostra, gli restituisce la dignità artistica che assolutamente non ha. Ne legittima l'esistenza. Il corto circuito è chiaro a chiunque abbia occhi per vedere.









E ci sono anche fior di immagini di simpatici "artisti" della bomboletta, capaci solo di scrivere il loro nome a mo' di pisciata di cane, che scavalcano recinzioni e violano aree non consentite. Un fantastico messaggio proprio in questi giorni di massima attenzione anti - terrorismo.





In una città che ha un bisogno estremo di coalizzarsi contro squallore e prepotenza, si celebra lo squallore e la prepotenza come fosse arte. La cosa avrebbe conseguenze gravissime sull'educazione specie dei più giovani, per fortuna solo conseguenze potenziali: al Macro, museo di fatto abbandonato e vergognosamente trasformato in location in pseudo affitto per tutto e il contrario di tutto, non va più nessuno. Per fortuna, viene da dire.