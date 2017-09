30 foto raccontano come stanno uccidendo il capolavoro del Palazzetto dello Sport

Pensato da Annibale Vitellozzi e soprattutto da Pier Luigi Nervi, il Palazzetto dello Sport venne realizzato in poco più di un anno in vista delle Olimpiadi del 1960. Forse per dimostrare la teoria assurda per la quale i grandi eventi olimpici lasciano solo carcasse e disastri, negli ultimi mesi si è accelerato il processo di putrefazione e decomposizione di questo che è un assoluto capolavoro dell'architettura del Dopoguerra, protagonista perfino - non troppo tempo fa - di una mostra al Maxxi.





Siamo in una zona cruciale: tra Maxxi, Parioli, Auditorium, Villaggio Olimpico. Come è spiegato in questo articolo la zona potrebbe molto migliorare e avere le risorse necessarie se si facesse partire lo sviluppo immobiliare delle Caserme di Via Guido Reni, ma il Comune gioca a tenere tutto bloccato.





In tutte le città occidentali le grandi architetture moderne sono sfondo per costruire l'identità condivisa, sono motivo di ricchezza, posti di lavoro, qualità urbana, orgoglio. Solo a Roma sono dei problemi da gestire e non delle risorse da sfruttare. Tutto ciò che a Roma provoca degrado, schifo, sciatteria, sporcizia, altrove produce soldi, opportunità e ricchezza. La differenza sta nella capacità, nella visione, nella lucidità, nella presenza di normative adeguate e nella scarsa disposizione in altri luoghi di lasciare tutto - come è qui ora da noi - nelle mani di criminali, prepotenti e mafiosi. Che in contesti come questo sono nel loro paradiso terrestre.