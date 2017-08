Via Labicana semipedonale e ciclabile. Un progetto da fare e subito

Una ciclabile sulla Prenestina (per la verità già prevista da Marino), una sulla Tuscolana, una sulla Nomentana (anche questa vecchissima quanto a progetto), alcuni progetti di pedonalizzazione, la crescita del costo delle strisce blu. Sono per ora sono progetti purtroppo, anche se sono progetti corretti finalmente.

Un altro progetto corretto e interessante è quello che riguarda il totale ripensamento di Via Labicana. La strada aveva già subito un grosso cambiamento nel 2013 quando Ignazio Marino, dopo trent'anni di chiacchiere, decise in pochi mesi di pedonalizzare Via dei Fori Imperiali. Via Labicana e un tratto di Viale Manzoni cambiarono ruolo e senso di marcia e, in continuità con il tratto pedonalizzato dei Fori, si trasformarono in una strada molto più frequentata da turisti e romani a piedi e da persone in bicicletta.

Da qui il nuovo progetto che la Commissione Trasporti assieme all'Agenzia per la Mobilità stanno approntando: nelle immagini qualche dettaglio.

Praticamente la corsia nord di Via Labicana diventerà una corsia ciclo pedonale solo in qualche punto con l'aggiunta di una piccola corsia carrabile per la viabilità locale. Il traffico scorrerà solo nell'altra corsia e naturalmente rimarrà la preferenziale del tram anche se con qualche cambio di fermate.

Il provvedimento creerà qualche appesantimento sulle strade circostanti, caricherà di più Via Claudia o Via Cavour, certo, ma resta il fatto che si tratta di un provvedimento positivo. Via Labicana non può continuare ad assolvere il ruolo che assolve oggi ovvero di destinazione di tutti i flussi che provengono da Via San Gregorio (e dunque dalla Colombo o dall'Aventino o dall'Ostiense), che in futuro nel quadro del bizzarro progetto GRAB dovrà a sua volta avere un grosso cambiamento in senso ciclabile, e da Via Nicola Salvi. Un cambiamento di Via Labicana distribuirà i flussi su altre strade e speriamo che a seguito di questi cambiamenti si possa finalmente far rispettare il limite dei 30 km orari che è stato imposto alla strada 4 anni fa e che mai è stato fatto rispettare.

Il progetto è interessante anche se lo si guarda assieme all'idea di pedonalizzazione di Largo Agnesi che è un altro progetto positivo di questa amministrazione anche se anche qui per ora solo di progetti (dopo ben 14 mesi di amministrazione) si parla!





La novità - che è stata presa per i fondelli in maniera superficiale dai giornali e che dunque è certificata come positiva! - trasformerà Via Labicana (già oggi percorsa tantissimo dai ciclisti in entrambe le direzioni) in una strada di grande attrattiva per le biciclette. Ebbene questo dovrebbe far riflettere l'amministrazione sulla trasformazione in senso ciclabile - in entrambi i sensi - di Via di San Quintino. Apparentemente piccola e insignificante, San Quintino è un vero e proprio istmo che collega due parti di città (il centro con i quartieri dell'est che hanno come collettore Porta Maggiore) e che è percorso giocoforza dai ciclisti contromano in direzione Labicana. Sacrificando pochi posti auto qui si potrebbe realizzare una eccellente ciclabile contro-flusso utile a "portare" sulla nuovissima ciclabile Labicana tutto il pubblico (che è tanto) in arrivo da Prenestina e Casilina.





Un'altra sfida, volendo allargare la partita, sarebbe poi quella di ridisegnare Via degli Annibaldi. Lo stradone che collega Viale Cavour a Piazza del Colosseo circumnavigando Colle Oppio e arrivando proprio all'imbocco di Via Labicana è oggi un parcheggio a cielo aperto. Togliere la sosta e sostituirla con una preferenziale significa finalmente poter pedonalizzare del tutto e in maniera integrale il tratto dei Fori di fronte alla Metro B del Colosseo e fino a Largo Corrado Ricci. Sarebbe bello se questi progetti avessero un'organicità complessiva e dunque un'efficacia moltiplicata.