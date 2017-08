Una città condannata a non migliorare. Videoriflessioni a partire da Piazza Lodi

In tutte le città del mondo, ma in realtà anche in tutte le città italiane, la costruzione di una nuova linea della metropolitana ha rappresentato non solo ulteriori e interessanti opportunità per la mobilità cittadina, ma anche la chance di ridisegnare la città dove la linea transita. Ripartire, insomma, da strade aperte e ferite, piazze chiuse per anni dai cantieri, aree occupate per molto tempo da gru ed escavatori per ridisegnare gli spazi pubblici, restituirli più nuovi, al passo coi tempi, contemporanei, in linea con le attuali esigenze di una città.





Roma è l'unica città dove tutto questo non è avvenuto. Per una precisa scelta politica nessuno ha chiesto al Consorzio Metro C (e il Consorzio ne sarà stato felicissimo, avendo potuto risparmiare) di progettare per davvero le aree sopra le nuove stazioni e sopra i nuovi cantieri.





La città, una volta passata la talpa che ha scavato e sta scavando la metro, è stata riconsegnata ai cittadini pressoché com'era prima. Ovvero disegnata, male, dopo la guerra o negli anni Sessanta. A uso e consumo di una società che, si pensava all'ora, si sarebbe spostata solo in automobile. Da questo nasce questa nostra riflessione su Piazza Lodi.