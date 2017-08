Terrorismo? Sicurezza? Video imbarazzante oggi a Corso e Fori Imperiali

Oggi apri i giornali e si parla solo di come proteggere le nostre città dopo i fatti di Barcellona. Si rovellano anche artisti e grandi architetti ("mettiamoci gli alberi, invece dei dissuasori in cemento" dice Stefano Boeri) e a Milano già sono a lavoro per fare concorsi creativi per abbellire le barriere paracarro in calcestruzzo.

A Roma come al solito stiamo indietro, ma non pensavamo così indietro. Ieri Luca Bergamo (che da settimane è sindaco visto che la sindaca ufficiale sta in vacanza in luogo segreto non si sa più da quanto) ha perfino partecipato a riunioni su riunioni per tamponare una situazione di rischio e per rispondere all'aumentato grado di allerta nazionale e finalmente si è parlato del problema enorme del carico e scarico in città ( qui la ricetta di Roma fa Schifo ). Eravamo certi, insomma, che tornando a Via dei Fori Imperiali e a Via del Corso non avremmo trovato para para la situazione che avevamo lasciato a maggio , a gennaio e a dicembre ...