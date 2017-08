Quanto ci sta costando in termini numerici il mal governo di Virginia Raggi?

Su questo tema davvero sarebbe interessante chiedere l'aiuto di tutto. Facciamo qualcosa. Inventiamoci un sistema il più possibile serio (seppur spannometrico, ammettiamolo) per tenere un contatore sempre fisso. Naturalmente nessuno di noi pensa che le amministrazioni precedenti non abbiano fatto dei danni, anzi; ma qui si esagera. Si esagera per tanti motivi: in primis perché qui i danni sembrano voluti, sembrano cercati, sembrano parte di una impalcatura intellettuale, operativa, amministrativa volta alla decrescita, al calo dell'economia, alla cacciata dei capitali e delle opprtunità. Una ideologia folle e suicida ribadita in scelte tremendamente concrete. Si esagera anche perché siamo nel bel mezzo di una amministrazione che si è presentata come nuova, come scevra da comportamenti assurdi, libera da lacciuoli ideologici e che invece sta facendo non solo come quelli che c'erano prima, ma sta facendo anche molto ma molto peggio.





Con l'aggravante, che per noi come i nostri lettori sanno ha un peso ed un valore significativo, di essere venuta dopo due anni anomali. Anni in cui dopo le alla fine assai deludenti amministrazioni di Rutelli 2 e Veltroni 1 e 2 e dopo la sciagurata esperienza di Alemanno, si stava riportando la città su dei binari finalmente anomali. Grazie ad alcune scelte del marziano Ignazio Marino le cose stavano cambiando, in alcuni ambiti in maniera rivoluzionaria. Soprattutto perché Marino (chi ha letto il suo libro lo ha capito) badava ad una cosa rispetto alla quale nessun sindaco (NESSUNO) prima di lui ha badato: il tempo e il denaro. Che poi sono la stessa cosa come tante frasi fatte spiegano alla perfezione. Marino è stato il primo, l'unico e l'ultimo sindaco della capitale a farsi carico del fatto che la città dovesse in-cas-sa-re grazie al suo patrimonio, ai suoi beni, ai suoi cespiti.





Questo ha portato ovviamente ad una attività interessante soprattutto dal punto di vista dell'urbanistica, perché non c'è niente che ti può far incassare di più e meglio della moneta urbanistica, specie se usata in maniera intelligente, onesta, chiara e lucida come faceva l'assessore di Marino, Giovanni Caudo.





Essere arrivati dopo una breve stagione così felice e con importanti progetti incardinati ed aver smontato tutto è una colpa che Virginia Raggi si porterà addosso finché campa politicamente (speriamo molto molto poco ancora) e finché non decide di ritirarsi a vita privata. Una colpa che si traduce in danno economico per tutti noi, per tutti coloro che hanno la residenza a Roma, che a Roma pagano le tasse e che da Roma si aspettano indietro qualità della vita, opportunità e servizi.





Sarebbe utile, insomma, mettere in fila i danni che le scelte forsennate di Raggi hanno fatto. Ma non parlandone in termini politici (cosa pur interessante, beninteso), bensì in termini puramente economici. Di più: in termini squisitamente e freddamente numerici.





Olimpiadi, Stadio della Roma, Ex Mercati Generali, Ex Fiera di Roma, Torri dell'Eur. Quanto ci stanno costando queste scelte pur nella consapevolezza che si tratta "solo" di urbanistica e che i danni si assiepano anche in moltissimi altri settori come i trasporti, i rifiuti, i lavori pubblici ovvero tutte aree dove le scelte pentastellate hanno portato o continuità con il vecchio o peggioramenti gravi e mai un miglioramento dei conti economici o dell'efficienza.





Olimpadi 2024 - 4 miliardi E siamo generosi perché qui bisognerebbe conteggiare il danno di immagine, clamoroso, di una città super favorita per l'assegnazione che si ritira dichiarandosi non in grado di organizzare un grande evento. Una scelta che ha portato decine di investitori ad allontanare da se l'idea di investire da noi. Davvero una sciagura che peserà per anni e anni ancora.





Stadio della Roma - 1,5 miliardi Ma questo è solo l'investimento del privato, che non si farà più. Poi c'è un indotto enorme - come per le Olimpiadi del resto - tanto che le Università cittadine avevano calcolato un impatto economico perfino superiore a quello dell'intero Expo di Torino.





Ex Mercati Generali - 600 milioni E anche qui siamo correttissimi: sono solo i soldi di investimento privato che l'amministrazione tiene bloccati da 14 mesi. Pur di mettere i bastoni tra le ruote di questo progetto hanno preferito far saltare per aria un Municipio, l'ottavo. Poi ci sarebbe tutto l'indotto e le conseguenze indirette. Diamo molto peso alle conseguenze indirette perché sono importanti: pensate ad un turista che viene a Roma e la percorre in questo torrido agosto. Magari è sofisticato e va a vedere la stupenda Centrale Montemartini. Poi esce e fa una passeggiatina e trova un nuovo centro commerciale, progettato come si deve, con negozi ma anche servizi, spazi pubblici, trova un quartiere non invaso dalle auto perché il centro commerciale ha migliaia di posti interrati e ha permesso pedonalizzazioni e allargamenti di marciapiedi. Cosa penserà di Roma questo signore? E chi è questo signore? E' un semplice turista o magari è un importante ristoratore australiano che vedendo una organizzazione seria si fa convincere nell'investire a Roma per aprire un suo esercizio? O magari è un albergatore di Londra che decide così di aprire all'Ostiense una nuova insegna della sua catena di alberghi esclusivi e trendy? Ecco le conseguenze indirette. Oggi le conseguenze indirette sono massacranti per ogni ambizione: solo abbandono e sciatteria dovunque.





Ex Fiera: 400 milioni Cifra approssimativa. In realtà molto più ampia perché oltre al mancato investimento in quest'area, che resta abbandonata, c'è il danno che deriva dal fatto che la scelta di interrompere lo sviluppo immobiliare ha impatto drammatico sui conti di Investimenti SPA: una grande azienda pubblica fatta fallire per colpa, semplicemente, di un accanimento di Berdini. Ma non è possibile dare la colpa a Berdini. Le idee inquietanti di Berdini sono note da anni e se nomini Berdini poi non puoi dire che è colpa sua se la città va a gambe all'aria visto che lui fa solo quello che ha sempre detto. Anche qui immaginate le conseguenze indirette.





Ex Torri dell'Eur: 328 milioni Attenzione amici: questa non è una cifra ipotetica. Questa è la cifra che, grazie ad una inchiesta giornalistica de Il Tempo, abbiamo oggi scoperto essere stata chiesta dagli sviluppatori (tra l'altro una società pubblica, tanto per dire quanto miopi sono queste ideologie anti sviluppo) al Campidoglio. La schifezza ordita dall'amministrazione all'epoca l'abbiamo spiegata bene qui . Oggi, con gli interessi, arrivano le conseguenze. Un autentico olocausto economico dei conti del Campidoglio realizzato solo per soddisfare sete di potere, fame di vendetta e idiote ideologie fondamentaliste. Questa operazione poteva portare riqualificazione, bellezza e incassi pubblici. Porterà abbandono, degrado e nuove tasse se non addirittura il dissesto dei conti della città.





Siamo, solo con questo conteggio e solo limitandoci all'urbanistica, a 7 miliardi di euro. Solo in un anno. Si tratta di mezzo punto di PIL italiano. Dunque, quanto ci sta costando e quanto ci costerà il mal governo di Virginia Raggi?Quanto avrà impatto tutto ciò sul nostro lavoro, sul nostro reddito, sulle tasse che la città incamererà, sulla necessità che avrà di chiedere aliquote ancora più alte ai cittadini e aiuti al governo centrale? Quanto dello stato vergognoso in cui versa Roma sarà motivato dalla fantastica capacità di chi governa di allontanare investimenti e opportunità di evoluzione e trasformazione?