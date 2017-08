Ora basta con affitti&mutui! Da domani occupiamo tutti, per chi lo fa una casa in regalo

Nel nostro articolo di analisi dell'altro ieri mattina elogiavamo il Ministro dell'Interno Marco Minniti per il suo piglio risoluto, indispensabile per guidare con dovizia il dicastero posizionato sul colle Viminale; allo stesso tempo biasimavamo tutti i cittadini (e tanti politici tra loro) che si stracciavano le vesti descrivendo una seria e indispensabile operazione di polizia come una mezza specie di deportazione nazista.





Sulla gravità dell'atteggiamento dell'opinione pubblica ci tocca confermare e constatare ora i risultati, sulla fermezza del ministro purtroppo rischiamo di dover immediatamente ritrattare.





Purtroppo infatti l'incontrollata e immatura ondata emotiva che ci aveva convinto a scrivere ha avuto i suoi effetti. I peggiori, i più temuti. Il Ministro dell'Interno, evidentemente impressionato anche lui dai getti degli idranti (peccato che si tratti di una prassi normalissima), starebbe secondo fonti accreditate poi confermate direttamente dal Viminale emanando attraverso circolare a tutti i Prefetti - ma il provvedimento è destinato praticamente solo a Roma - uno stop agli sgomberi ammenoché non vi siano prima degli alloggi alternativi.





è una soluzione di buon senso" facendo seguire questa affermazione (che vedremo quanto sia sbagliata in seguito) da "D'ora in avanti non ci saranno più sgomberi senza che ci siano in campo altre soluzioni abitative" dice il senatore Luigi Menconi del PD presidente della Commissione Straordinaria per i Diritti Umani di Palazzo Madama e aggiunge: "è una soluzione di buon senso" facendo seguire questa affermazione (che vedremo quanto sia sbagliata in seguito) da una serie di gravissime sciocchezze in questa intervista a Radio Radicale. Dimostreremo come di buon senso non ve ne sia neppure l'ombra. Avete capito benissimo: se occupi abusivamente un appartamento non tuo e ti ci stabilisci, invece di mandarti in prigione come accade in tutti i paesi del mondo civilizzato nessuno escluso, lo stato ti premia e toglie alla forza pubblica l'autorizzazione a sgomberarti: o ti lascia lì in santa pace, oppure - se proprio deve venirti a sgombrare perché il proprietario privato insiste particolarmente (dite pure 'ciao' ai tanti immobili pubblici attualmente occupati, che sono il 90% del totale!) - prima deve trovarti, lui, un'alternativa. Un alloggio dove metterti.





Le cose si erano messe bene per chi immagina un futuro di rispetto, dignità, riscatto per i più deboli e legalità per Roma: uno stabile era stato liberato il 10 agosto (alcuni degli occupanti invece di sfruttare l'occasione per progettare una vita dignitosa, non necessariamente a Roma, seguendo i geniali consigli dei capoclan delle occupazioni si sono asserragliati dentro la chiesa dei Santi Apostoli, con le tende...) e uno stabile poi era stato liberato il 19 agosto (Palazzo Curtatone, appunto). Si era imboccato insomma un ritmo interessante, che grazie al risalto mediatico e all'indignazione facile moltiplicata dai social media ora si interromperà chissà fino a quando. E bisogna dire grazie solo a coloro che, facendo come abbiamo spiegato l'altro ieri il gioco della malavita e di chi sguazza nell'illegalità, hanno raccontato l'azione di Piazza Indipendenza come fosse una specie di nuovo G8 di Genova, come il capitolo secondo dei fatti della Scuola Diaz svoltisi 16 anni fa. Niente di più falso, come abbiamo dettagliato, ma la calunnia è un venticello, tu parla male e qualcosa resterà. E il Viminale ha dovuto prendere atto di una atmosfera poco favorevole alla legalità nell'opinione pubblica e, cosa gravissima, in gran parte del Partito Democratico, ovvero nell'azionista di maggioranza del Governo.





EPPURE TUTTI SANNO CHE LE OCCUPAZIONI SONO MALAVITA

Nonostante l'ottimo lavoro di analisi giornalistica emersa ieri e oggi in tutti e tre i quotidiani più letti in città (Repubblica, Messaggero e Corriere; il Tempo su questi temi aveva fatto invero ottimi approfondimenti già in passato) nei quali finalmente è emersa in ogni titolo la parola "racket" associata alle occupazioni, il Viminale riflette su un ammorbidimento degli sgomberi. Un ammorbidimento che ti fatto rischia di essere un autentico stop, una calata di braghe totale di fronte alla camorra delle occupazioni.





Perché parliamo di uno "stop". Perché con le nuove norme che il Viminale promulgherà domani stesso, basterà poco per bloccare qualsiasi sgombro, basterà ad esempio non predisporre alternative. Non bisogna fare nulla, è sufficiente stare immobili come fa il Comune di Roma e come ha fatto in questo ultimo anno. Se la circolare fosse stata in vigore già da qualche settimana, Palazzo Curtatone a Piazza Indipendenza non sarebbe mai stato sgomberato e riconsegnato ai legittimi proprietari. Ma a stare alle anticipazioni di stampa potrà succedere qualcosa di ancora più grave se questa circostanza si appaleserà: in presenza di Comuni reticenti, infatti, verrà dato al Prefetto il potere di requisire immobili pubblici inutilizzati per la bisogna. Insomma l'enorme patrimonio pubblico italiano finché si sono presentati investitori, società, fondi disposti a portare tanto denaro e a trasformare il degrado in alberghi, dimore, commerci, nuove architetture e occasioni di crescita, sviluppo e lavoro ha trovato la burocrazia e le Soprintendenze a bloccare tutto. Quando invece si deve regalare casa a chi ha deciso di vivere nell'illegalità si passa davanti a tutto per via prefettizia, ipotecando anche per il futuro qualsivoglia sfruttamento sano di immobili pregiatissimi che, da soli, potrebbero aggredire e risolvere il problema del debito pubblico e della crisi occupazionale ed economica.





Si bloccherà quindi lo sgombero dei 16 edifici sui 74 censiti messi ormai da tempo (delibera 50 del 2016) in cima alla lista per pericolosità e urgenza. Magari in attesa che ci sia qualche altro morto misterioso a Via Carlo Felice (stabile di proprietà di Banca d'Italia peraltro pericolante, dove si rischia una strage), o qualche altro morto misterioso a Via di Santa Croce in Gerusalemme (enorme stabile di proprietà Inps) o qualche altro incendio devastante o qualche clamorosa esplosione chissà dove viste le condizioni di vita inaccettabili in strutture dove non ci sono per legge le possibilità di fare allacci del gas e dove dunque (tra le opacità che racconteremo presto) si procede come ormai sappiamo bene con le bombole del gas e tutti i rischi annessi e connessi.





INCENTIVO ALL'ILLEGALITÀ E PIÙ FORZA AI RACKET

Come avrete facilmente capito una circolare impostata come pare che la imposterà il ministro Minniti non avrà altro effetto che un devastante naturale incentivo alla illegalità. Invece di diminuire i reati e di combattere i racket come sarebbe nel suo ruolo, così facendo indirettamente il Viminale li incentiverà. Qualcuno potrebbe eccepire: guarda che poi le case le daranno solo a chi ne ha davvero titolo eh, mica a tutti quelli che trovano dentro le occupazioni. Anche se fosse vero (e non potrà esserlo perché di fatto chi aspetta regolarmente una casa da anni si potrà vedere facilmente passato avanti), già si parla di alloggi predisposti anche per chi è in graduatoria per una casa popolare. Che significa questo? Molto semplicemente significa che se stai aspettando una casa popolare e lo fai stando nella legalità, aspetti e speri, se invece stai aspettando a pieno titolo una casa popolare e lo fai infilandoti in un'occupazione abusiva nel momento in cui ti sgomberano passi avanti a tutti. Facile immaginare l'impatto che questo autentico sprone a mettersi fuori legge potrà avere. Ri ripete la situazione dell'accordo criminale del 2012, anni di Alemanno, scoperto poi dall'Unione Inquilini e raccontato dal procuratore Pignatone. Di fatto i capoclan delle occupazioni diventano quelli che indicano all'amministrazione a chi assegnare o non assegnare le case popolari. I racket, che si dice a parole di combattere, in realtà si trovano in mano un potere insperato.





LA FUGA DEGLI INVESTIMENTI

A parte qualche pazzo (o carrozzato di doppi fini, o animato da utopistici propositi da mecenate) nessuno verrà più a investire a Roma nel settore dell'immobiliare. Peccato che se parliamo di real estate parliamo della prima industria di tutte le grandi metropoli, Londra non sarebbe Londra senza investimenti immobiliari, fondi, costruttori, immobiliaristi; New York non sarebbe New York e così via. È una industria decisiva e cruciale, che merita attenzione. A Roma, a causa di uno sviluppo edilizio da quarto mondo, si pensa che la costruzione della città sia roba da palazzinari, in realtà è la cosa più nobile e straordinaria che l'uomo moderno può fare. In realtà, inoltre, è l'industria che più di ogni altra dà lavoro proprio a quelle fasce deboli che attendono risposte: impiantisti, imbianchini, operai, muratori, maestranze. Oggi a Roma tutti fermi perché quel settore non si muove. Ma se a tenerlo bloccato sono le politiche forsennate e criminali del Comune (si pensi a cosa è successo sul progetto del nuovo Stadio della Roma, sulle Ex Torri dell'Eur, sulla Ex Fiera, sugli Ex Mercati Generali...), ora ci mette il carico da undici anche lo Stato. Quale fondo verrà ad investire comprando un edificio abbandonato o in disuso a Roma magari per trasformarlo in residenze, alberghi, commerci o uffici sapendo che il giorno dopo dell'acquisto gli potrà succedere quel che è successo alla Idea Fimit in Piazza Indipendenza? Il fondo immobiliare aveva comprato il Palazzo Curtatone, dopo poco tempo è stato occupato e liberato solo una settimana fa, dopo quasi quattro anni: un danno economico immenso che nessuno rimborserà alla proprietà.

Massacrare la già massacrata economia della città è un crimine sociale imperdonabile.





E LA SICUREZZA?

Il problema della sicurezza non è trascurabile. Nell'edificio affacciato su Piazza Indipendenza recentemente sgomberato a Via Curtatone erano, solo nell'ultimo anno, stati arrestati nuclei di persone poi rimpatriate e legate al terrorismo, erano stati individuati degli scafisti e così via. Si tratta di ricoveri naturali per chi ha qualcosa da nascondere, non ci vuole molto a capirlo. Rallentare gli sgomberi significa solo aumentare inutilmente il rischio a cui tutti i cittadini e i turisti sono sottoposti.





L'enorme rischio che si assume il Viminale è quello di invogliare nuove persone a infilarsi nelle occupazioni. Il rischio che si creino nuove occupazioni dal nulla, proprio in palazzi pubblici che sono quelli che si configurano come intoccabili. Il rischio di far apparire di grande appeal la scorciatoia dell'illegalità rispetto alla strada del rispetto del prossimo e della legalità. Al netto di gravi conseguenze sull'economia della città e sulla sua sicurezza, si tratta di un messaggio culturale e civile semplicemente devastante.





VA BENE, MA QUINDI? COME FARE?

Ma dunque cosa vuole fare Roma fa Schifo, continuare con gli sgomberi senza pianificare nulla? Senza prepararli? Senza allertare strutture e ospedali? Senza dare alternative a chi ne ha titolo? Assolutamente no, ma appunto: a chi ne ha titolo.

Come si fa? Semplice: una delegazione (prefettura + comune + regione) si reca nella simpatica occupazione, parla con i ras del palazzo, spiega che nel giro di 60 giorni - senza sorprese e blitz alle 6 del mattino - si sgombera e invita ad organizzarsi e possibilmente far trovare il palazzo vuoto entro tale data, nel mentre si fa un accuratissimo censimento di chi occupa. Si scoprirà che solo una piccolissima percentuale degli inquilini ha davvero titolo e si lavora, a questo punto agilmente, su questi piccoli numeri. Allo scadere dei due mesi si prende possesso dell'edificio. Sarà vuoto, perché nel sopralluogo si sarà spiegato agli inquilini che chi si farà trovare dentro oltre il termine stabilito sarà posto in arresto. In caso contrario l'utilizzo delle forze dell'ordine per procedere non sarà di certo individuabile come un abuso. Lo stesso, con una time line incessante, per tutte le occupazioni. Fino all'ultima. Vincono i proprietari degli immobili, vincono i più deboli finalmente seguiti dallo stato e non schiavi dei movimenti, vince soprattutto l'economia della città che proprio a quelle persone deboli e senza reddito potrà un domani dare una decisiva opportunità di futuro. Perdono solo i banditi, che però spostano tanti tanti voti e gestiscono tanti tanti soldi.