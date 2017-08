Navette Atac e Metro A chiusa. 6 cose che si potevano fare e non si son fatte

La chiusura della Metro A sta causando molti disagi ed è l'argomento di questi giorni in città. L'argomento è anche come Atac e Agenzia per la Mobilità hanno gestito questa emergenza. Si poteva fare meglio? Secondo noi decisamente sì. Qui l'elenco dei 6 punti che potevano se applicati non solo diminuire di molto i disagi, ma addirittura tramutare questa circostanza in una opportunità irripetibile per la città.





1. AVVISARE PRIMA

Se qualche giornalista volesse tirar fuori da questa storia la vera notizia dovrebbe andarsi a cercare la data in cui è stato ufficializzato lo stop della Metro A nell'agosto 2017. Quando è stata decisa questa cosa? Sei mesi fa? Un anno fa? Due anni fa? Chillosà. Ma in ogni caso, come mai il tutto è stato comunicato 5 (cinque!) giorni prima?





2. AVVISARE MEGLIO

Avvisare meglio nel senso della diffusione delle informazioni (siamo ancora al depliant, al volantino...), ma anche alla qualità delle stesse. Atac non appare in grado di produrre informazioni per i suoi clienti dotate di una grafica accettabile, capace di raggiungere l'obbiettivo.

3. BADARE MAGGIORMENTE ALLA SICUREZZA

La situazione specie alla stazione Arco di Travertino è davvero inaccettabile. Persone nei tunnel con 65 gradi centigradi percepiti anche 10 o 15 minuti ad attendere di fuoriuscire all'aperto. Per il solito miracolo non succederà qualcosa di grave, ma perché affidarsi alla buona sorte con questa sfrontatezza?





4. APPRONTARE UNA CORSIA PREFERENZIALE

L'occasione era davvero golosissima. Un solo mese, in pieno agosto. Quale chance migliore per dimostrare ai romani e ai residenti della zona quali sarebbero stati i benefici di una corsia preferenziale seria lungo tutte e due le carreggiate dell'Appia Nuova al posto del caos della sosta-a-fianco-al-marciapiede in prima o in seconda fila che sia? Sarebbe stato davvero sensazionale, educativo, dimostrativo: girare una difficoltà in opportunità! Si poteva pianificare una autentica dimostrazione dal vivo dei benefici: meno traffico, mezzi veloci, pulizia (con le auto affiancate ai marciapiedi non si riesce a pulire la città) e immediata trasformazione dell'Appia in una strada europea. Costo? Bassissimo: segnaletica e un po' di new jersey in plastica bianco-rossa. Ma per questo ci sarebbe voluta una visione da parte dell'Agenzia della Mobilità, e visioni non ne esistono e così le navette viaggiano in mezzo alla strada, in mezzo al traffico privato, schivano la doppia fila accumulando 35 o 40 minuti di tempo per coprire una tratta per la quale ci sarebbe potuto volere la metà.

Qualcuno obietterà: ma ti rendi conto quanti posti auto sarebbero andati persi? Vero. Verissimo. Ma si fanno delle scelte. Hai una strada, una, e quella è. La vuoi utilizzare per offrire sosta gratuita tramutandola in un parcheggio per macchine di cittadini che magari stanno fuori tutto il mese e hanno scambiato le strisce di sosta per il loro box privato o la vuoi utilizzare per offrire trasporto pubblico di qualità, veloce, puntuale e sicuro? La nostra risposta la conoscete alla perfezione. Ma non è la "nostra" risposta, è la risposta che danno tutte le città serie in occidente. E poi si può sempre riservare la sosta rimanente (quella nello square centrale di Via Appia) ai residenti con delle belle strisce gialle

5. APPRONTARE L'ASSERVIMENTO SEMAFORICO

Ma si poteva fare ancora di più di una preferenziale: si potevano asservire i semafori al passaggio delle navette. Metti un dispositivo gps sulla navetta, ne metti uno collegato alla gestione del semaforo e quando la navetta si appropinqua il semaforo le dà il verde. E così non vedi navette zeppe di cristiani martiri che sotto il sole aspettano di avere il verde mentre sulla traversa dei un'Appia semideserta d'agosto, magari non passa nessuno. Il colmo no!? Dice: ma per fare un sistema del genere ci vogliono appalti, gare, e mesi e mesi. Sarà anche vero, ma se avessi assunto gente in gamba invece che raccomandati avresti al tuo interno giovani ingegneri che produrrebbero sistemi simili in tre giorni di lavoro. Questo è.





6. UTILIZZARE MENO MEZZI

Tra l'altro con una corsia preferenziale (ma anche con un asservimento semaforico) il fabbisogno di mezzi necessari a coprire il disagio e l'emergenza sarebbe stato enormemente minore e si sarebbe potuto evitare, per tamponare alla chiusura della Metro A, di indebolire le già cagionevoli altre linee della città che in questi giorni sono praticamente scomparse nel quadro di una gestione caricaturale e irrispettosa di tutti gli abbonati e gli utenti Atac che non usano la tratta della Metro A.





Detto ciò, bisogna dire che grazie a questa esperienza tanti soloni che si riempiono la bocca della possibilità di fare a meno delle metropolitane forse smetteranno di dire cavolate. Ecco cosa succede quando una metro si chiude. Ecco quale è la differenza di offerta trasportistica tra una metropolitana e il trasporto su gomma in superficie. Ecco perché bisogna fare presto a ultimare le attuali metro in costruzione, ma soprattutto bisogna mettersi pancia a terra a costruirne di nuove facendo da subito ripartire l'iter che porti alla realizzazione della Metro D e delle altre linee che si possono ricavare dal ferro già esistente.