L'estate de roghi nel fantastico e fatato mondo del XIV Municipio

Forse vi abbiamo stufato e potremmo apparire ripetitivi. Ma bisogna sottolineare ancora una volta come lo stipendificio del XIV municipio sia l'emblema del grillismo a Roma: nessun merito, pressappochismo, amici degli amici degli amici per riempire caselle, nessuna selezione online, inoccupati cronici dal curriculum imbarazzante catapultati a ruoli direttivi di altissima responsabilità, nessun criterio di scelta della classe dirigente.





Alfredino miracolato a Presidente del Municipio sebbene la indimenticabile intervista sulle tre cose da fare nei primi 100 giorni, lui compagnuccio ripetente di classe all'Itis di Andrea Severini in Raggi, assunto in Atac su chiamata diretta dall'ufficio di collocamento; okkuparoli cronici a fare gli assessori; titolari di studi tecnici che fanno pratiche urbanistiche eletti assessori e consiglieri ai lavori pubblici. Insomma, uno scenario pazzesco. Tra l'altro in tutti i municipi questo circo sta venendo giù giorno dopo giorno (alcuni municipi proprio non ci sono più mentre in altri si dimette un assessore a settimana) mentre guardacaso nel Municipio più sgangherato tutto regge sotto una parvenza di unità e compattezza.





Oggi addirittura capotreno, il nostro eroe Alfredino Campagna non si accorge che il suo municipio è un suk a cielo aperto dove alla fine dei mercatini dell'usato cui il Municipio garantisce fior di scorta con la Polizia Municipale tutto viene bruciato nei famigerati roghi tossici che lui stesso dichiara di non esistere e di essere diminuiti.





Ci sarebbe piaciuto, dopo oltre un anno dall'insediamento parlare e criticare risultati, obiettivi, posti di lavoro creati, fondi europei reperiti, sviluppo, recupero, prospettive... niente, zero assoluto, i miracolati a Cinque Stelle nel XIV aspettano fine mese e poi la fine mese successiva e poi ancora quella seguente, il bonifico pubblico è intoccabile, diritto inviolabile come le case abusive lungo mare in Sicilia tanto care a Giggino Di Maio.