Il Comune obbliga i volontari a pagare un'assicurazione. "La nostra attività civica finisce qui"

Cari amici di RFS, mi chiamo Riccardo e sono un cittadino romano. Vivo ad Osteria del Curato, nel quadrante sud est della capitale, tra la stazione Anagnina e via delle Capannelle.

Nel nostro, come in tanti altri quartieri periferici (e non) della capitale, vi sono diverse situazioni di degrado. Il servizio AMA lascia molto a desiderare (sono mesi ad esempio che abbiamo richiesto il diserbo delle strade senza ottenerlo), il servizio Giardini se va bene si vede una volta l'anno in quelle poche aree che ha preso formalmente in carico.





Da qualche anno insieme ad altri amici abbiamo deciso di passare dalla lamentela sterile all'azione, rimboccandoci le maniche, per contribuire in prima persona alla riqualificazione e al decoro della zona. Più o meno ogni due settimane, ma in primavera anche più spesso, organizziamo eventi di pulizia e riqualificazione. Raccogliamo immondizia, tagliamo l'erba, svolgiamo cioè tutte quelle attività che in qualsiasi altra città d'Italia i cittadini danno per scontate, perché è il comune che se ne occupa, dato che pagano le tasse e quelle tasse vengono utilizzate per pagare qualcuno per svolgere quell'attività lavorativa, in maniera continuativa e professionale. Ma da noi, ahimè, nonostante la Tari più alta di Italia, non è così. Questa attività ci richiede ovviamente grossi sacrifici in termini di tempo, sottratto ai nostri affetti, di fatica fisica e anche in termini economici, per comprare e manutenere tutte le attrezzature che impieghiamo abitualmente (dalle buste per l'immondizia, alla benzina per i decespugliatori, ai guanti, ai rastrelli, ecc.). Ora, pur non avendo mai ricevuto aiuti dalle istituzioni, mai ci saremmo immaginati che quelle stesse istituzioni si sarebbero attivate, non per cercare di combattere il degrado in cui versiamo, ma per mettere i bastoni tra le ruote e rendere di fatto impraticabile l'attività di volontariato nostra e di molte altre migliaia di cittadini romani, la maggior parte dei quali si coagula intorno alla sigla RetakeRoma.





Invece di cercare di contrastare ad esempio l'attività degli svuota cantine abusivi, che sono all'origine di una filiera criminale che ha il suo culmine nei campi rom da cui si propagano i roghi tossici (a poca distanza da noi c'è il campo de La Barbuta), ha deciso di imporre ai volontari una regulation da città Svizzera . Ha reso obbligatoria la preautorizzazione da parte del Dipartimento Tutela Ambientale di ogni attività di decoro urbano, nonché la sottoscrizione di una polizza assicurativa sia per i volontari che per danni a terzi. Avete capito bene, non solo paghiamo le tasse per avere praticamente nulla indietro, non solo facciamo noi gratis il lavoro che dovrebbe fare il Comune, ma ora dovremmo addirittura pagare oltre che gestire una modulistica complicatissima e cervellotica. Siamo all'assurdo, alla follia. Come si dice "cornuti e mazziati". In un contesto da terzo mondo, quale è quello dei servizi nelle periferie romane, introdurre una regulation da paese scandinavo significa di fatto voler spegnere l'unico barlume di civiltà e di civismo che è stato rappresentato in questi ultimi anni da noi, volontari romani. La nostra attività di volontariato di fatto si conclude qui a meno di improbabili ripensamenti dei nostri cari, ineffabili, burocrati de noantri.

Un caro saluto e grazie per il vostro impegno quotidiano.

Riccardo Gabrielli









*Questa di Riccardo è solo una delle tante lettere che stiamo ricevendo in queste ore ovvero da quando, ovviamente in pieno agosto, la città ha deciso di diramare la nuova normativa sul volontariato che de facto impedisce ai cittadini di fare quello che, in maniera sempre più diffusa, stavano facendo negli ultimi anni ai quattro angoli di Roma: sostituirsi alla incapacità, alla nullafacenza, alla inefficienza del Comune e delle sue società.

C'era solo una storia bella a Roma da raccontare negli ultimi 10 anni ed era quella di Retake Roma e di tutti i movimenti similari. Occorreva far fuori l'unico racconto civile possibile riconducendolo alla "normalità".

Se la città la sfregi, la scarabocchi, la sporchi, la trasformi in discarica, la usi come fosse un parking abusivo nessuno ti dice niente. Se provi a sistemare tutto questo dal basso sbucano fuori mille burocrati che ti spiegano che devi firmare, pagare, cautelarti...

Ogni volta sembra incredibile, ogni volta sembra un incubo. E' la verità assoluta. Una città che non riesce ad approvare la riforma dei cartelloni, che approva riforme a favore delle bancarelle e che lascia vacante il Regolamento di Polizia Urbana, riesce in agosto (mentre tutti gli uffici sono di fatto chiusi e i servizi essenziali come il trasporto pubblico sono di fatto sospesi) ad approvare provvedimenti del genere.