I grattacieli dello Stadio della Roma avrebbero "deturpato il panorama". Idiozia!

Quello che ieri è successo riguardo ai pareri sul nuovo Stadio della Roma nell'area di Tor di Valle merita un brevissimo riassunto delle puntate precedenti: la Giunta Marino approva il progetto dello stadio; la Giunta Marino spreme il più possibile gli imprenditori tanto che gli investimenti effettuati sull'area garantivano un 30 / 35% di opere pubbliche rispetto ad una media romana inferiore al 10%: un autentico miracolo urbanistico frutto della visione di Ignazio Marino e delle capacità del migliore assessore all'urbanistica che la città abbia mai avuto dal dopoguerra: Giovanni Caudo.





Arrivati al potere i grillini tutto questo processo, che stava andando in discesa verso un rapido inizio dei cantieri ed una generazione senza pari di posti di lavoro e economie (la Sapienza aveva certificato che l'impatto sarebbe stato superiore perfino all'Expo di Milano consentendo una plausibile ripresa economica a tutta la città), è stato rimesso in discussione. I personaggi oggi al governo della città ci hanno spiegato che le tre belle torri disegnate da Daniel Libeskind erano dei palazzi che "rovinavano il panorama" (siamo in una delle zone più assurdamente degradate della città, altro che panorama) e di questo parleremo nel resto dell'articolo riguardo proprio all'impatto visivo delle torri e hanno utilizzato l'abbattimento di questi edifici come inquietante arma ideologica. Pronti a tutto pur di togliere di mezzo le tre torri che avrebbero invece dato finalmente uno skyline moderno alla periferia della città offrendo a aziende e società uffici direzionali di qualità, i grillini hanno bocciato il vecchio progetto e ne hanno riscritto uno totalmente folle: niente più opere pubbliche, palazzine basse al posto delle torri, guadagni enormi per i costruttori e infrastrutture non più finanziate.

Addirittura l'area di Tor di Valle, nel progetto di Marino servita da due punti (il Ponte di Traiano verso la Roma-Fiumicino e la rinnovata Via Ostiense\Via del Mare), veniva lasciato alle sole potenzialità trasportistiche su gomma dell'Ostiense. Praticamente il progetto grillino trasformava tutta la penisola di Tor di Valle in un cul de sal pericoloso e ingestibile. Sarebbe bastato un semplice incidente in uscita dalla partita per trasformare tutta l'area in una trappola per topi. Solo la diffusa lobotomia grillina poteva non arrivarci e infatti noi andiamo scrivendo questa cosa da mesi. Da ieri anche il Ministero delle Infrastrutture ha inviato il suo parere in questo senso: non si può fare lo Stadio senza il Ponte di Traiano, non c'entra nulla il Ponte dei Congressi (che fa tutt'altro lavoro e oltretutto non si sa quando si farà) ne altre infrastrutture che il progetto cerca di vendere come alternative.





Ora cosa succederà? Intanto è possibile godersi le comiche grilline. Gli stessi imbarazzanti personaggi (il più ridicolo? Sempre Paolo Ferrara, seguitelo e non ve ne pentirete!) che fino a l'altro ieri dicevano che lo Stadio non poteva essere fatto lì, che ne parlavano come una speculazione edilizia, che volevano spostarlo a Tor Vergata, che lo raccontavano come una colata di cemento oggi si lamentano che il Ministero non dà il via libera ad un'opera che può salvare l'economia, generare posti di lavoro e dare risposte ai tifosi. La città ha avuto politici squallidi e squallidissimi, ma mai è arrivata a questi livelli di bassezza.





Cosa succederà dicevamo? O la conferenza dei servizi decreterà l'impossibilità di andare avanti? Oppure, come ampiamente prevedibile, il Comune garantirà la realizzazione del Ponte di Traiano coi propri soldi. Insomma prima pagava tutto il privato, ora la città non solo deve rinunciare agli edifici migliori e più iconici del progetto, ma deve mettere anche mano al portafoglio per pagare le infrastrutture che nel progetto precedente erano tutte a carico del proponente. Una vergogna che per fortuna tutta la città ha capito perfettamente, perfino i tifosi della Roma più fondamentalisti: lo stadio che un tempo pagavano Parnasi e Pallotta, ora lo stanno pagando anche loro con le loro tasse. D'altro canto Pallotta deve vendere la Roma e se ha rinunciato ormai a venderla con lo stadio, vuole venderla almeno con un pezzo di carta che certifica che lo stadio si può fare. Altrimenti la debacle finanziaria sarebbe troppo profonda.





Nel prosieguo dell'articolo però parliamo di un tema specifico riguardo a questa tristissima storia. L'idea ridicola (ancora presente tra l'altro in alcuni ambiti del Ministero dei Beni Culturali, dunque non solo nel caricaturale Campidoglio grillino) secondo cui i grattacieli "deturpano il panorama".

Senza voler stare in tutti gli aspetti della vicenda dello stadio della Roma di Tor di Valle (e dello sviluppo urbanistico ad esso collegato di cui abbiamo parlato moltissime volte, ma mai abbastanza) oggi vorremmo affrontare uno degli abituali argomenti di contrarietà a simili operazioni: i grattacieli non possono essere costruiti a Roma perché rovinerebbero il panorama dei centri storici, in particolare del centro della città più storica di tutte, Roma.

Una banale ricerca con Google ci aiuta a comprendere quale sia la situazione nel resto d'Europa. Abbiamo calcolato la distanza dal centro storico delle maggiori città d'Europa rispetto ai loro rispettivi centri direzionali e ne abbiamo confronto le altezze.

Tutti siete stati in qualcuna di queste città se non in tutte. Vorremmo sapere da voi come il vostro senso estetico sia stato offeso da tali edifici o come la qualità della vita che avete provato in quelle città sia stata negativamente impattata dai grattacieli.

Si osserva inoltre che le torri romane sarebbero state tra le più basse del continente nonché le piu distanti dal centro storico. Non ci sono altre città in Europa che, avendo scelto di costruire grattacieli, li abbiano tenuti tanto distanti dal centro. Al contrario ci sono città come Londra, o anche Milano, dove di fatto grattacieli sono in centro.

Non desideriamo certo la costruzione di un grattacielo a Piazza Santa Maria in Trastevere (Londra ha fatto operazioni paragonabili e comunque non ci risulta un luogo da cui fuggire via), ma qualcuno dovrebbe spiegarci come la costruzione di tre torri di 160 m a oltre 10 km di distanza dal centro avrebbe potuto inficiare la bellezza del centro storico e peggiorare la qualità della vita della metropoli più martoriata d'Europa. In una città che puntualmente ripete che "i problemi so antri" sfugge come questo potesse essere un problema.

I grattacieli ormai sono arrivati anche in Italia, con il clamoroso esempio del centro direzionale di Milano (ma prima ancora quello di Napoli) e con l'esempio di Torino. Anche Roma ha già due edifici che possono considerarsi grattacieli al Torrino, eppure non pare che la qualità della vita e la bellezza del centro storico siano stati gravemente danneggiati dalle due torri al Torrino (senza entrare nel merito estetico delle realizzazioni).