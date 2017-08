Gianni Lemmetti è il nuovo assessore al Bilancio. Il quarto! Che Dio ce la mandi buona

Speriamo che l'apparenza inganni, e molto anche.

Si tratta del ruolo più importante del governo di Virginia Raggi. Ma Virginia Raggi non ha deciso nulla. Grillo ha chiesto aiuto al suo cerchio magico, Lanzalone e Nogarin (sindaco di Livorno) hanno consigliato Lemmetti e Grillo ha imposto Lemmetti a Raggi. Anche perché, subito il primo giorno dal rientro delle ferie, bisognava dare un segnale e cacciare via urgentemente Mazzillo il quale, lesa maestà, aveva osato dire la verità: "se andiamo avanti così andiamo a sbattere". Chi dice la verità deve essere epurato. E che sia di dimostrazione agli altri assessori: chi osa dire la sua, chi non si attiene ai diktat, chi esprime una opinione viene fatto fuori senza pietà. Anche a costo di ricoprirsi di ridicolo, anche a costo di cambiare 4 assessori al bilancio in un anno nella città più indebitata del mondo.





Lemmetti arriva, insomma, per ripicca. Per ribadire due cose: a Roma comanda Grillo; a Roma non c'è speranza che qualche persona competente per davvero e prestigiosa per davvero assuma incarichi di governo, al massimo si può pescare nelle "riserve della repubblica grillina", nulla di più. E dopo Livorno tra un po' gli assessori ce li passeranno da Pomezia o da Guidonia. E così dopo le nomine imbarazzanti di mezza estate (vi ricordate della Gatta?), eccoci all'assessore toscano di fine ferie.





Lo stesso assessore che nel 2012, per presentarsi al debutto della sua carriera politica nel Movimento, disse "ho fatto tante cose nella vita, se ho competenze verranno fuori". L'anno successivo cercò di diventare assessore a Viareggio, in uno strano movimento civico. Poi tanta smania fu ripagata nel 2014 diventò assessore a Livorno dopo aver mandato un curriculum, nel 2015 diventò famoso perché tra le sue tante t-shirt un giorno in conferenza stampa, giusto per fare il simpatico coi giornalisti, ne calzò una che recitava "vi stra caco in petto". Un detto livornese tra i più educati...





Lemmetti non conosce Roma. Questo può essere un difetto così come un pregio. Abbiamo sempre detto che avere persone che non hanno pregressi è positivo. Certo è (come precisa oggi Mauro Evangelisti de Il Messaggero su Facebook) che Raggi con le sue nomine ha messo il sigillo sulla sua ennesima bugia: Roma ai Romani disse in campagna elettorale. Ebbene il nuovo assessore al bilancio è toscano, quello alle partecipate è veneto e fa il pendolare, quella al patrimonio è di Caltanissetta e a Roma nessuno la conosce, pure l'assessore al commercio fa il pendolare e vive a Milano, l'assessore ai rifiuti è di Reggio Emilia, il capo di Atac è veneto, il presidente di Ama emiliano, il direttore generale di Ama lombardo, il presidente di Acea ovviamente di Genova e tutte le decisioni vengono prese in una srl di Milano...



Lemmetti è stato uno dei primi grillini indagati e uno dei primi a sottolineare, giustamente, che la idiozia grillina del "ti devi dimettere se sei indagato" non stava in piedi. Infatti ricevette l'avviso di garanzia e lì rimase. Un altro processo, finito con un nulla di fatto, lo subì negli anni precedenti per appropriazione indebita. Ad accusarlo il gestore della discoteca in cui lavorava tra il 2005 e il 2007. Perché all'epoca, dieci anni fa, l'allora 38enne Lemmetti faceva il cassiere in una discoteca. Ne uscì indenne dicendo che quel lavoro lo faceva per pagarsi gli studi, peccato che nessuno riuscì a capire quali studi: la laura (che Lemmetti ha, per lo meno!) la conseguì si in ritardissimo, ma non così tanto: la data è il 2001, dunque all'epoca dei fatti (2006) Lemmetti aveva finito l'università da anni.

Tante vicissitudini ma nulla in confronto a quello che lo aspetterà nei prossimi mesi: una città al fallimento, le aziende partecipate al fallimento, creditori sull'uscio, investimenti zero, turisti in fuga, capitali che scappano altrove e bilancio che va chiuso considerando le centinaia di milioni di euro che le società private ingiustamente ostacolate dal Comune (Torri dell'Eur, Ex Mercati Generali...) stanno giustamente richiedendo indietro. Mazzillo non lo ammetterà mai, ma le dichiarazioni improvvide le ha fatte per uscire con onore e per non scappare a gambe levate come la situazione richiedeva...

La sensazione netta è che siamo alle comiche finali: la città è entrata nel mese di agosto con una giunta e ne è uscita con un esecutivo totalmente rivoluzionato. Con Lemmetti al Bilancio, la signora Rosalba Castiglione già trombata alle comunali di Caltanissetta al Patrimonio e un personaggio della caratura di Margherita Gatta ai Lavori Pubblici. Posti chiave, decisivi, che in tutte le capitali europee sono ricoperti da figure di altissimo profilo, sono in mano ad una compagnia di giro che farebbe ridere se non facesse piangere. Bisogna affidarsi alla fortuna: o alla fortuna che questi figuri si mettano a governare bene, o alla figura che questa farsa finisca il prima possibile.