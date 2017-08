Farmacie Comunali chiuse ad agosto. Marino aveva risanato Farmacap, oggi è il dramma

La storia fino ad oggi la conoscete. Le Farmacie Comunali di Roma sono al disastro. Gestire una farmacia significa fare utili in automatico, è impossibile perdere soldi. Tra inefficienza, sindacati e dipendenti infedeli (si rubavano l'inverosimile nei magazzini, per dirla chiara), le Farmacie Comunali di Roma (Farmacap) erano allo stremo. Tanto che Ignazio Marino voleva venderle, o addirittura svenderle. Fu l'allora assessore alle Politiche Sociali Francesca Danese a convincerle: "guarda che si possono risanare, e poi sono un presidio fondamentale sul territorio". Marino, per una volta, ascoltò. Si fece un regolare bando di gara. Di quelli veri, non quelli fatti per nominare gli amici ammantando la nomina di una inesistente pretesa di trasparenza. Venne nominata una ragazza che faceva lo stesso lavoro nella rete delle farmacie comunali di Pistoia. Simona Laing prese le Farmacie Comunali di Farmacap e nel giro di qualche mese iniziò a sistemarle davvero.

Quello che Laing è stata capace di fare (una vera rivoluzione) lo abbiamo raccontato qui . Ma poi qui e ancora qui abbiamo dovuto raccontare lo schifo pentastellato dei mesi successivi: minacce, accuse, accerchiamenti. Fino al licenziamento. Laing venne licenziata perché aveva osato risanare un'azienda comunale. Ma si sa che se tu fai un partito che accumula consensi fintanto che la gente è disperata, non puoi permetterti che qualcuno, perdavvero, sistemi le cose. Non puoi assolutamente consentirlo. Se le aziende vanno bene, se c'è sviluppo, onestà, lavoro chi mai vota Grillo? E' chiaro che per mantenere il consenso di partiti antisistema, il sistema deve essere tenuto marcio, squallido, corrotto, fallito. Poco importa se le responsabilità di questo schifo ora sono direttamente del Movimento 5 Stelle: basta scaricare la colpa su altri e l'elettorato lobotomizzato che il partito di Grillo si è scelto crederà a tutto quanto!



E dunque cosa sta succedendo in questi giorni?

- Lo sorso 7 agosto è stato chiuso il notturno della Farmacia Cinecittà, che era stata attivata nel 2015. Questo comporterà ovviamente perdita di fatturato e disservizi per i cittadini.

- Quest'anno a differenza dell'anno scorso (quando vennero tenute aperte tutte le farmacie, al netto di tre piccolissime, cosa che non era mai avvenuta prima), chiuderanno tutte e resteranno aperte solo le h 24

- Ovviamente le h24 sono state avviate durante la gestione della Laing.



agosto chiuderanno dunque per un periodo che va dai 7 ai 15 giorni qualcosa come 43 farmacie. Ovviamente questa scelta genererà un danno economico e un disservizio soprattuto nelle zone periferiche. Quantificazione del danno? Tra 900 mila euro e 1.200.000 euro a nostro avviso.

- Adchiuderanno dunque per un periodo che va dai 7 ai 15 giorni qualcosa come 43 farmacie. Ovviamente questa scelta genererà un danno economico e un disservizio soprattuto nelle zone periferiche. Quantificazione del danno? Tra 900 mila euro e 1.200.000 euro a nostro avviso. - Altra questione importante è il blocco della vendita dei prodotti a marchio Farmacap che era stato creato da Laing per portare un valore aggiunto alle farmacie comunali. In un solo anno questo business aveva fruttato quasi 600 mila euro di fatturato con un margine netto del 72%. Il nuovo direttore generale, con la comunicazione che vedete qua sopra, dice che manca l'assicurazione. Si tratta di una scusa in quanto se un prodotto (come può capitare anche con tutti gli altri brand) causasse un reazione inaspettata alla sua sommistrazione risponderebbe il laboratorio di riferimento che lo crea, non certo Farmacap. Più volte è stata richiesta la normativa, non hanno mai dato riferimenti precisi. Praticamente i direttori di farmacia hanno dovuto buttare in scatoloni i prodotti a marchio Farmacap più remunerativi per le farmacie e più convenienti per i cittadini e metterli in magazzino per poi smaltirli. Danno? 100 mila euro secondo qualcuno. Molti cittadini che si trovavano bene con quei prodotti naturali hanno scritto alla direzione per capire le motivazioni di questa scelta: nessuna risposta. L'unica spiegazione è che Farmacap per qualche strano motivo non può fare business in maniera sana, non può risanarsi, non può stare sul mercato.

- E poi c'è la questione del magazzino all'ingrosso. Secondo quanto ci risulta il Commissario Stefanori ha chiesto alla Regione Lazio la rinuncia dell'autorizzazione della distribuzione all'ingrosso. Questo procurerà un danno ingentissimo a Farmacap in quanto in primis i locali dove era stato attivato il magazzino sono attigui alla farmacia di Selva Candida e da contratto l'azienda è vincolata a pagare l'affitto anche se non usa i locali: 100 mila euro l'anno. Grazie al magazzino tutto il settore del parafarmaco si era sviluppato ed era riuscito a cubare in pochi mesi 600 mila euro di fatturati. Questa attività, insieme a tanti altri piccoli tasselli, aveva permesso di migliorare l'attività caratteristica conseguendo 3 milioni di fatturato in più e maggiori marginalità. Tutto questo deve essere perduto.



- Per gli acquisti siamo tornati alla vecchia maniera, magazzini pieni di merce e merce che non gira, senza tenere in considerazione i parametri della rotazione a 30 giorni, questo almeno ci raccontano i bene informati dentro l'azienda che davanti stanno zitti ma dietro raccontano indignati quanto sta succedendo. Vale a dire aumento dei costi di acquisto con grande rischio di generare scaduti e obsoleti. Un concetto gestionale ormai superato da molte aziende, perché se anche l'acquisto dalla ditta produttrice rispetto al grossista può dare qualche centesimo di margine in più, la ditta da par suo impone di acquistare tutto il listino come sta accadendo adesso. Ricordiamo che per gli acquisti la Laing aveva fatto due gare europee dopo 10 anni per la selezione del grossista. Farmacap è passata così dall'essere la più inefficiente e costosa ed essere la più efficiente rete di farmacie in Italia anche sfruttando la sua stazza in termini di economie di scala



- E' tornato il Recup nelle farmacie svolto dal personale dedicato ai servizi in convenzione con il Comune di Roma Capitale quando la convenzione stessa vieta esattamente che quel personale possa essere dedicato ad altri servizi (come il Recup) che godono del finanziamento dalla Regione Lazio.





- E i bilanci? Anche qui le notizie che ci arrivano da svariate fonti sono allucinanti: ad oggi non c'è un previsionale 2017 approvato dal collegio sindacale ne tantomeno un bilancio consuntivo 2016 approvato. Intanto l'assessore Mazzilo ha fatto destinare per eventuali debiti Farmacap 9 milioni di euro il giorno dopo che Laing è stata licenziata. Laing da par suo non aveva chiesto alcuna copertura finanziaria al Comune di Roma Capitale in quanto il piano industriale prevedeva l'autofinanziamento. Anche qua 9 milioni sottratti dalle tasche dei cittadini e infilate in una azienda che stava per completare il suo percorso di riqualificazione che invece è stato inspiegabilmente interrotto rifacendola piombare nella assoluta normalità romana. Quella tanto cara ai Cinque Stelle: più la città è allo stremo, più la gente è disperata, più elettori per i partiti anti sistema. Questo è.