Fallimento finto! Atac si potrebbe salvare da sola ma nessuno lo dice

Fermo restando che noi siamo ormai in questa fase favorevolissimi al fallimento dell'azienda e alla liberalizzazione del servizio propugnato dai Referendum Radicali che invitiamo chi non l'avesse fatto a firmare, resta l'anomalia di questi giorni. Giorni in cui si fa un gran parlare di Atac ma giorni in cui non si fa il minimo accenno ad una questione che, con relativa semplicità, potrebbe portare l'azienda fuori dalle secche finanziarie forse perfino garantendogli un futuro (qualora qualcuno riuscisse ad avere ragione dei peggiori dipendenti e dei peggiori sindacati che un'azienda pubblica abbia mai avuto).





Di cosa stiamo parlando? Facile: del patrimonio immobiliare di Atac. Un catalogo incredibile di cespiti che, se valorizzati, potrebbero portare nella pancia della società municipalizzata una quantità impareggiabile di milioni di euro oggi letteralmente abbandonati. E' la solita storia di incapacità, inefficienza, mancanza di visione, sudditanza verso i peggiori comitati, i peggiori movimenti e in definitiva le peggiori ideologie.





Il punto è che negli anni Atac ha dismesso l'utilizzo di alcuni depositi che un tempo erano ai margini del centro abitato e che invece oggi sono nel pieno del tessuto urbano. L'essersi ritrovate nel cuore della città ha generato due conseguenze per questi pregiatissimi lotti immobiliari: il loro valore al metro quadro è aumentato a dismisura e invece la loro funzionalità in termini di depositi di bus o di tram è crollata. Qualsiasi azienda normale, in un contesto normale avrebbe trasformato questo problema in una grande opportunità cambiando la destinazione d'uso di questi spazi (oggi, ripetiamolo, abbandonati), offrendo alla città una chance di rigenerazione e incassando tanti soldi dalla vendita dei terreni. E invece tutto si è trascinato per anni e anni. L'ultimo colpo venne battuto esattamente 10 anni, nel 2007, quando la Giunta Veltroni, avvezza alla forma più che alla sostanza (quella l'aveva fatta Rutelli e non restava che inaugurare le cose da lui assai concretamente impostate) lancio un concorso di idee chiamato Rimesse In Gioco - Depositi di Idee volto a ricevere contributi dagli studi di architettura sulle rimesse Vittoria e Porta Maggiore. Stiamo parlando di aree in zone immobiliarmente prestigiosissime della città di dimensioni relativamente di 15mila e di 22mila mq.





Ma c'è di più. Oltre alla rimessa Vittoria e a quella di Porta Maggiore\Pigneto (sì, lo sappiamo che questa è ancora in funzione, ma sappiamo anche che con un rapido progetto di spostamento dei depositi tranviari nella zona adiacente all'ex Centro Carni la rimessa potrebbe essere facilmente liberata) si sono in questo decennio liberati altri spazi altrettanto significativi sia per dimensioni (stiamo parlando di lotti giganteschi davvero) che per posizione: la rimessa San Paolo (quella che il genio Berdini voleva regalare agli okkupanti del centro sociale Alexis) e la mastodontica rimessa di Piazza Ragusa.

Pensiamo solo a questi quattro immobili (ma secondo la sconfessata delibera del 2010 che intimava ad Atac Patrimonio di valorizzare tutti i possedimenti non strumentali ci sono almeno altri 4 immobili da monetizzare). Tutti nel cuore della città, tutti in zone strategiche, vicinissime al trasporto pubblico, a ferrovie e metropolitane. Tutte dotate sia di spazi storici (i fronti costruiti delle rimesse, (ma secondo la sconfessata delibera del 2010 che intimava ad Atac Patrimonio di valorizzare tutti i possedimenti non strumentali ci sono almeno altri 4 immobili da monetizzare). Tutti nel cuore della città, tutti in zone strategiche, vicinissime al trasporto pubblico, a ferrovie e metropolitane. Tutte dotate sia di spazi storici (i fronti costruiti delle rimesse, pensate alla bellezza di Piazza Ragusa ). Tutte pronte ad essere trasformate. Tutte con potenzialità in termini di real estate sconfinate (anche se sempre minori vista la continua perdita di appeal della città). Tutte, soprattutto, patrimonio della città da sviluppare e far rendere il più possibile. Ovviamente in cambio si otterrebbero non solo soldi bensì anche posti di lavoro a pioggia, investimenti, tantissimi mq di spazi comuni e verdi che si potranno chiedere in cambio ai developer.





Guardate Milano. L'altro giorno il Comune ha pubblicato un bando per cedere un piccolo appezzamento di terreno nella zona di Porta Nuova. Cono le dovute modifiche al piano regolatore e agli indici edificatori (il Comune consente che vi venga edificato un grattacielo, in buona sostanza) l'amministrazione ha fissato una base d'asta di 77 milioni. Avete letto bene: il Comune vende un piccolo terreno di sua proprietà a 77 milioni di euro. Ed è una base d'asta: nulla vieta che ci siano più rilanci e più offerte e che si arrivi a 80 o a 90 milioni. Come vedete la bufala del "mancano i soldi" si rivela tale ad ogni minimo approfondimento della realtà. Non mancano i soldi, mai: manca semmai la capacità di organizzare, di pianificare, di governare processi complessi, manca totalmente poi la lucidità per raccontare alla città cosa si va a fare e manca, fondamentale, la intenzione chiara di ridicolizzare con ferocia chi protesta per mestiere.





Pensate dunque cosa si potrebbe fare governando in maniera seria i processi di trasformazione di questi cespiti immobiliari che stanno in capo ad Atac. Si parla del fallimento di Atac. Si parla di 1,3 miliardi di debiti. Si parla del fatto che, una volta fallita Atac, fallirà anche Roma Capitale visto che improvvidamente ha in bilancio 500 milioni di euro di crediti verso l'azienda che però non potrà mai esigere (fico mettere a bilancio 500 milioni di crediti nei confronti di una azienda praticamente fallita). Tutto vero, tutto verissimo. Ma perché nessuno dice che a causa di idiote ideologie ("aho la golada de cemendo a Piazza Bainsizza nu la volemiooo", la colata di cemento sarebbe la prima foto di questo articolo), di incapacità pianificatorie e di tare mentali si tengono bloccati probabilmente 5, 6 o 700milioni che una seria operazione immobiliare sul patrimonio Atac potrebbe generare?





Come dite? Sono processi difficili che Roma è incapace di governare e seguire? In parte è vero. Ma allora diamo la colpa a chi ce l'ha: norme antiquate e dirigenti inetti. Bisogna dirlo con chiarezza. E poi bisogna aggirare il problema, non lasciare che ti uccida. Si incaricano società di consulenza, si mettono nell'amministrazione le persone giuste. E si fanno partire processi che non possono stare fermi. Si parte con una chiamata per idee che non sia solo architettonica, come ai tempi di Veltroni, ma che metta insieme investitori e progettisti (che dovranno essere i migliori al mondo), sulla base delle proposte si fanno i bandi e sulla base di questi ultimi si effettuano le modifiche al piano regolatore. Case di lusso a Piazza Bainsizza, torri di acciaio per un direzionale finalmente di qualità a Piazza Ragusa (smontando i ridicoli e mortali vincoli della Soprintendenza), ville urbane a Porta Maggiore, un grande hotel post industriale a San Paolo e via così con coraggio e voglia di cambiare come si fa in tutte quante le grandi capitali occidentali. E tra l'altro, in piccolo, gli esempi ce li abbiamo pure a casa: basta vedere come è stata trasformata la rimessa Tiburtina, oggi Città del Sole con edifici di qualità e spazi pubblici.





Ma vuoi mettere come è più semplice far fallire Atac (dando magari la colpa a chi c'era prima) piuttosto che sconfessare le proprie mostruose ideologie contro i privati, contro la crescita economica, contro lo sviluppo immobiliare, contro il progresso economico, contro l'architettura contemporanea, contro la finta tutela soprintendenziale. Meglio andare allo sfascio che ammettere di stare dalla parte sbagliata della storia. Ma magari ci sorprenderanno e ci sarà uno spunto inaspettato, magari ci penserà la signora, avvocata proveniente da Caltanissetta, che è stata appena nominata assessora al patrimonio...





Il fallimento, signori, è finto! Atac ha in pancia la possibilità di dimezzare il proprio debito. Forse più che dimezzare. Quale società al mondo può essere a rischio fallimento quando, con poche mosse, potrebbe dimezzare il proprio indebitamento? Finanziariamente non è un problema, è solo un problema di stupidità, di ideologia e di (mala)politica.