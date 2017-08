Chi è Margherita Gatta, la nuova Assessora ai Lavori Pubblici della città

Si sapeva da un bel po' che Margherita Gatta doveva diventare Assessore ai Lavori Pubblici della città. Virginia Raggi promise ai tempi della campagna elettorale una giunta snella, fatta solo di nove assessorati. Ovviamente anche questa promessa si è rivelata una bugia e, per questioni di equilibri interni, di continui dissapori e di potere, ogni delega si sta spezzettando (l'ultima ieri, al Patrimonio, di cui si è spossessato l'assessore Mazzillo non senza polemica) e la Giunta si allarga.





La new entry della giornata è appunto, come previsto, Margherita Gatta. A lei uno degli assessorati più strategici in una città ridotta allo stremo quanto a manutenzione, progettualità e trasformazione: i lavori pubblici.

Non si sa molto di lei oltre al fatto che ama il tango, è laureata in Giurisprudenza (già è qualcosa!) ed è una attivista storica per quanto si possa essere considerati "storici" avendo iniziato una militanza politica nell'anno 2012 ovvero quattro o cinque anni fa dopo una esistenza intera (la signora ha 55 anni) a digiuno di politica e cosa pubblica.





Come facciamo tutti noi quando dobbiamo cercare notizia su qualcuno che conosciamo poco e vogliamo inquadrarlo? Andiamo, nei limiti della privacy e dei filtri attivati, a sbirciare la relativa pagina Facebook. E così abbiamo fatto appena saputo della nomina.





Non fatichiamo a dire che la pagina Facebook della Gatta è agghiacciante. Consigli per la cura omeopatica del cancro, elogi del cocktail Di Bella per curare il tumore, post contro i vaccini, ovviamente contro Renzi, poi contro le banche e infine contro l'Expo 2015 di Milano









Non mancano i casi di guarigioni miracolose (immancabile il post sull'ennesimo sito di fake news in cui la malata di metastasi ai polmoni e al fegato guarisce semplicemente mangiando meglio), il terrorismo sui terremoti ("saremo sommersi dai terremoti se continuiamo ad estrarre petrolio) spiegato come se fosse un gioco da spiaggia e le ricondivisioni di post presi direttamente dal vastissimo network di siti di clickbaiting pirata facenti capo al partito (da La Cosa a TzeTze New). Inoltre decine e decine di post "firma anche tu la petizione". Nella speranza che nel frattempo Gatta, visto che ora ricopre un ruolo istituzionale, non abbia fatto pulizia del suo profilo, potete verificare voi stessi a che livello siamo cliccando qu i. Un autentico catalogo di distillato di grillismo puro alla potenza ennesima: micidiale onestamente.

Attirandoci l'ennesima querela (dovete sapere che ormai basta una semplice critica, lontanissima dalla diffamazione, come questo articolo per scatenare gli avvocati grillini che lavorano pancia a terra per cercare di far chiudere questo blog a suon di querele temerarie; e probabilmente ci riusciranno per il semplice fatto che i mezzi economici di cui dispongono non ci consentiranno di resistere ancora a lungo), non fatichiamo a dire che avere un assessore così ci fa paura, spavento, raccapriccio, fastidio e ci inquieta moltissimo.





Attenzione, Gatta non è una incompetente cronica come tanti altri suoi compagni di partito. Di appalti e gare pubbliche qualcosa sa e qualcosa ha approfondito per cui stiamo parlando di qualcuno che potrebbe fare il proprio mestiere con competenza. Tuttavia quello che preoccupa è la mentalità, l'ideologia, la forma mentis, l'approccio concettuale e intellettuale col quale si andranno ad affrontare ed a risolvere i problemi della città. In un momento storico in cui giovani amministratori (basti pensare agli assessori di Milano) con competenze e tanta tanta concretezza stanno riuscendo a far uscire alcune città italiane dalle secche della burocrazia e del malgoverno, noi abbiamo un personaggio che si batte strenuamente contro la moneta unica europea e che invita a firmare petizioni per il libero utilizzo dei buoni pasto per fare anche la spesa e non solo per pagare il lunch al ristorante.