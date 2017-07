Sotto al Campo Testaccio non ci sarà più un parcheggio. Ecco perché è un errore

Fateci caso, quando fanno qualche genialata di quelle serie, la fanno sempre tutti d'accordo. Ieri l'Aula Giulio Cesare ha votato praticamente all'unanimità l'espunzione di Campo Testaccio dal Piano Urbano Parcheggi. Lì, sotto il campo che fu il glorioso stadio della Roma negli anni Trenta, non si farà più un parcheggio interrato.





La Roma ci giocò fino al '40, poi le tribune vennero smantellate, il campo diventò un orto di guerra, poi venne restaurato nel 2000 e poi finalmente messo nella lista delle aree da riqualificare con il Piano Urbano Parcheggi. Come Piazzale delle Muse, come Piazza Gentile da Fabriano, come Largo Vercelli, come Viale XXI Aprile, come Piazza Cavour. Investimenti privati e benefici pubblici, con soldi freschi nelle casse del Comune. Questa è l'opportunità che dà realizzare parcheggi interrati. A Roma questa questione strategica non è chiara e la costruzione di parcheggi sotterranei è subita dai cittadini e dagli amministratori come un male necessario, come un dente dolorante da farsi togliere non appena ce n'è un buon motivo.





Qui si è fatto proprio così. L'area è stata consegnata, la burocrazia si è messa in mezzo, i lavori non sono riusciti a partire e il Comune si è messo a litigare coi costruttori. La storia è ben sintetizzata in questo bell'articolo di Repubblica di 4 anni fa . Ebbene già 4 anni fa si favoleggiava di un nuovo Campo Testaccio presto riqualificato, presto verdeggiante, presto di nuovo attivo finalmente tolto di mano ai cattivi costruttori del parking. Con la solita retorica insopportabile dell'orgoglio del quartiere e dei bei tempi andati. Come se un'area urbanisticamente disperata (non solo Campo Testaccio, ma tutta la zona circostante con la imbarazzante bidonville di carrozzieri, marmisti e "artigiani" che su Via Caio Cestio va da Via Zabaglia a Via Marmorata e che un bel progetto chiamato Urban Ground voleva finalmente mettere in discussione).





La società che aveva ottenuto il permesso di costruire non ce l'ha fatta? Ha subito la crisi? Non ha ottenuto i finanziamenti dalle banche? Non riesce a pagare gli interessi? Non considera l'operazione più economicamente valida? Bene. Non deve capitare (bisogna fare in modo che non capiti e si può fare con fidejussioni e altro), ma può capitare. E se capita si toglie la concessione a chi la ottenuta e la si rimette in palio al migliore offerente: chi vuole realizzare oggi un parcheggio sotto al campo in tempi rapidi e con qualità? Chi offre di più al Comune per farlo? Chi dà migliori garanzie affinché tutto su realizzi non solo a costo zero per l'amministrazione ma con un ricavo consistente per l'erario pubblico e dunque per tutti?





Il primo obbiettivo non dovrebbe essere quello di lisciare il pelo alla retorica cittadina di bassa lega o favorire ideologie e narrazioni facili, il primo obbiettivo dovrebbe essere quello di ricavare risorse in ogni luogo che risorse può generare. Altrimenti, senza soldi, tutto decade, tutto deprime, tutto muore: dietro a Campo Testaccio, da settimane e a quanto pare fino a Settembre, tutto il grandissimo Parco della Rimembranza è chiuso perché ci sono degli alberi pericolanti e zero euro per controllarli. E le nuove politiche pubbliche a cosa puntano: a nuova spesa, a zero partnership coi privati, a impiegare risorse erariali che, semplicemente, non esistono se non nello storytelling politico di quart'ordine di questi mesi.





E invece cosa si è fatto? Invece ora dopo una estenuante battaglia legale per decidere di chi è la colpa e di chi la responsabilità di ripristinare i luoghi, ieri l'area è stata definitivamente espunta dal Piano Urbano Parcheggi. Ne ora ne mai qui ci sarà un parcheggio.





Peccato che valorizzare il sottosuolo (i problemi archeologici sono marginali e anzi sono una opportunità, come il grande parcheggio del Mercato di Testaccio dimostra, non certo un ostacolo) sia l'unica e la sola strada per reperire risorse utili a riqualificare la superficie. Oltre che a togliere auto dalle strade stoccandole finalmente sottoterra dove stanno in tutto il mondo e magari usando i soldi ricavati per trasformare le strade circostanti (si pensi a Via Zabaglia) oggi ridotte a autostrade terzomondiali squallide e fatiscenti.





Viceversa il Campo Testaccio o resterà abbandonato per anni e anni ancora. Oppure otterrà dei soldi pubblici per una forzata riqualificazione dirigista con progetti fantasiosi ("facciamoci il Museo del Calcio a Roma" ha chiesto ieri un consigliere comunale di Fratelli d'Italia in spregio del ridicolo) togliendo risorse preziose ad altri cespiti: qualche asilo in meno, qualche centro anziani in meno, qualche manutenzione stradale in meno, qualche potatura o manutenzione del verde in meno per fare degli investimenti che potevano e dovevano essere effettuati da privati.





Quando ci sono progetti qualificanti e di respiro europeo (come Tor di Valle) l'amministrazione li blocca. Quando le cose sono incanalate su una china assurda e folle, come per Campo Testaccio, l'amministrazione va in totale continuità con le amministrazioni precedenti di destra e di sinistra.

Per chi aspetta un cambiamento è una trappola asfissiante. E sugli stadi della Roma siamo a due errori gravi su due.