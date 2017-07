Metro C San Giovanni. Non si sa quando apre, ma è già vandalizzata

E questa, insomma, sarebbe la stazione dell'arte di San Giovanni. Quando l'hanno presentata, mesi fa, hanno avuto anche l'ardire e l'impudicizia di paragonarla a Napoli con le sue fermate metropolitane tra le più belle al mondo, tutte studiate, pensate, riflettute, assegnate a grandi architetti che hanno collaborato con grandi artisti al top mondiale.

A San Giovanni l'appellativo retorico di "stazione d'arte" o di "stazione museo" è stato sufficiente qualche teca di vetro con i reperti trovati durante gli scavi per ottenerlo. Per il resto una stazionciona a dir poco anonima, se non brutta. Non bastava una sistemazione superficiale di Largo Brindisi da gridare vendetta (catrame e maghine), ci si sono messe anche le strutture brutte e deturpanti. Ma di questo parliamo dopo.





Ora vogliamo parlare dei vandalismi. Non si sa ancora quando la metropolitana aprirà a San Giovanni: si è parlato a lungo di settembre, poi di ottobre. Ora si favoleggia di Gennaio. E siamo già in ritardo di anni e anni tra responsabilità rimpallate e magistratura a lavoro. Magari tutto questo servirà al Consorzio Metro C per ottenere ancora qualche decina di milioni in più rispetto a quanto pattuito.





Beh, nonostante i tempi incerti sull'apertura, per intanto la stazione si sta esternamente adeguando al panorama romana. La camorra dei "movimenti" ha imbrattato il lato più visibile della fermata in Piazzale Appio, il lato che si vede dai cospicui flussi di auto che arrivano da Via Magna Grecia c che dunque è appetibilissimo per le affissioni abusive selvagge. Specie se non hai (come evidentemente non c'è visto che dall'altra parte della stazione sta uno scarabocchio graffito comparso il giorno dopo della fine del cantiere) un serio piano di manutenzione gestito da Atac o da Metro C non sappiamo.

Ma oltre ai vandalismi, che sono appena iniziati e che renderanno irriconoscibili queste nuove stazioni in travertino nel breve volgere di pochi mesi se non si porrà rimedio immediato, bisogna parlare un attimo della loro architettura. Del loro ruolo come oggetti urbani. Ebbene l'uscita di fronte al negozio La Cicogna è qualcosa di raccapricciante. Grida vendetta. Non esistono architetture più sciatte neppure nelle menti dei peggiori geometri che hanno congegnato il Sacco di Napoli e quello di Roma negli anni Sessanta. Guardate quale è la visuale di Porta San Giovanni, della Cattedrale, della strabiliante Porta Asinaria. Guardate quegli elementi a pannello in metallo, guardate la forma goffa della stazione in marmo, con quel tetto piatto sopra (che sarà usato come?), guardate gli spigoli i materiali, tutto sciatto, tutto a risparmio, tutto scadente, tutto progettato senza amore, senza cura, senza visione.

Ogni città del mondo sfrutta l'arrivo di grandi infrastrutture urbane (strade, sottopassaggi, ponti, ferrovie urbane, metropolitane, tramvie) per riqualificare gli spazi comuni e, talvolta (come a Napoli), come formidabile attrattore turistico. A Roma si aggiunge invece sciatteria alla sciatteria già esistente. Rispetto a quelle della Metro C le fermate concepite negli anni Settanta della Metro A giganteggiano quanto ad architettura ed addirittura quelle della Metro B, pensate da Studio Transit e poi da ABDR, sono meritevoli di qualche premio o del Leone d'Oro alla Biennale d'Architettura.

Chi ha consentito questo? Chi ha permesso a Metro C di realizzare stazioni così brutte, così squalificanti, così fuori luogo, così sciatte, così inutili ai fini del miglioramento degli spazi collettivi? Chi ha accettato queste proposte? Chi ha fatto finta di non vedere?

Oggi i cittadini così subiscono due smacchi: il vandalismo ordinario e il vandalismo urbanistico architettonico. Al primo si può porre rimedio, se si vuole e purtroppo non si vuole, al secondo neppure quello!