Ma una funivia può sostituire una metropolitana? Prima tra tante riflessioni sul PUMS

In questi giorni si sta redigendo il PUMS (il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) che include tutte le opere in ambito di trasporto pubblico ritenute prioritarie nel breve e nel medio periodo (da qui a 10 anni). Un provvedimento strategico e, come sempre accade a Roma, una delle "ultime speranze" per raddrizzare il poco che c'è di raddrizzabile.





Iniziamo dunque a riflettere e a ragionare su questo documento nell'attesa che il Comune faccia partire un percorso di condivisione online raccogliendo le indicazioni dei cittadini. Prime domande che ci facciamo: dove sono finiti i prolungamenti della Metro B1 verso Bufalotta e della Metro A verso Casalotti entrambe direzione GRA?





Come accade in tutte le città europee, comprese quelle che sono paragonabili a Roma per patrimonio archeologico, la lotta al traffico avviene adottando strumenti che prevedono lo sviluppo bilanciato di tutti (tutti!) i sistemi di trasporto. Questa Giunta, però, non pare essere di questo avviso stroncando di fatto (non a parole però) l’estensione della rete metropolitana, condizione necessaria affinché la qualità del trasporto pubblico romano possa fare un salto definitivo; metropolitane che come tutte le grandi opere sono considerate “brutte sporche e cattive” invece che opportunità di sviluppo e rilancio economico per la città. Metropolitane che, inoltre, mal si prestano a chi deve far cassa di consenso perché, per le caratteristiche che hanno, sono opere che si progettano oggi ma che poi verranno probabilmente inaugurate da qualche tuo avversario politico tra alcuni anni...





Andiamo a questo link e scarichiamo il programma delle “opere invarianti”; in poche parole nel caso in cui ci fosse la possibilità di cantierizzare e/o realizzare qualcosa da qui a 10 anni sicuramente si pescherebbe da queste opere ritenute prioritarie.





Alla voce “sistemi ettometrici” si può leggere chiaramente che questa amministrazione non si vuole soltanto fermare a compromettere lo sviluppo della rete metropolitana di Roma per i prossimi 10 anni (queste opere necessitano già di tempi di realizzazione lunghi, perché bloccarle e posticiparle ulteriormente?) ma a fatti vuole perfino attaccarsi la coccarda di stroncarlo definitivamente.





Un po’ come in una televendita di Mastrota si scrive nero su bianco che questi prolungamenti verranno sostituiti da sistemi “leggeri” (come le funivie) ritenuti maggiormente sostenibili dal punto di vista dei tempi di realizzazione e dei costi. Peccato che questi non abbiano le capacità attrattive per velocità e capacità di trasporto di una metropolitana: per percorrere il tratto Casalotti-Battistini ci vorrà lo stesso tempo impiegato da una bicicletta (una velocità commerciale di 14 km/h) mentre condizione necessaria per fare in modo che il maggior numero di auto non entrino in città è quella di creare degli scambi a ridosso del GRA tra gomma e trasporto rapido di massa: le funivie possono avere un ruolo, senza dubbio, ma non sono ne rapide, ne di massa.









Così sosteneva Enrico Stefano, presidente della Commissione Capitolina Mobilità ed assessore in pectore ai trasporti. Come appena detto, però, succede, che nel PUMS trovi scritto, alla voce della funivia Casalotti-Battistini, "è alternativa di fatto alla realizzazione del previsto prolungamento della linea A della metropolitana". Stesso dicasi per il fantomatico people mover Jonio-Bufalotta.













Perché oltre al danno, anche le bugie? Nulla di personale contro Enrico Stefano, sia per la “capacità di metterci sempre la faccia” sia perché sappiamo soprattutto che si tratta di un uomo politico appassionato di trasporti proprio come noi. Che il distorto ambiente grillino stia plagiando anche lui?





E' importante tenere d'occhio quanto verrà approvato perché ne andrà del nostro futuro. Del nostro futuro ben oltre alla amministrazione a Cinque Stelle. E soprattutto della qualità della vita dei nostri figli. Se qualcuno deciderà deliberatamente di condannare Roma a non avere più nuove metropolitane sancirà, per iscritto, l'eutanasia della città. E sarebbe il caso di farci sentire...

Alessandro Bianchi





*Pienamente d'accordo con Bianchi, non c'è a Roma nessun buon motivo per non prolungare la A verso il Raccordo (e anche farla arrivare dentro all'Aeroporto di Ciampino, onestamente), nessun buon motivo per non prolungare la B1 fino a Bufalotta e la B2 fino a Casal Monastero, nessun motivo per non completare la C (magari togliendola ai manigoldi che l'hanno realizzata fino ad oggi assegnandola ad altri costruttori), nessun motivo per non iniziare quanto prima la costruzione della D e la trasformazione in metropolitana della Lido (linea E) e della Viterbo (linea F, con aggiunta di fermate come quella a Valle Giulia). Quanto alle linee G (Togliatti) e H (trasversale di Tor Vergata ad unire A e C) e successive si può pensare a sistemi più leggeri, ma solo dalla G in poi. Con l'aggiunta di un potenziamento totale (anche a livello di comunicazione, di grafica) delle linee suburbane gestite da Trenitalia. Questo è il "nostro" PUMS per quanto riguarda il ferro. E poi ci sono i tram su Tibutina, Marconi, Fori Imperiali ecc...

Problema di soldi? Sono scuse, solo scuse. Basta progettare, pianificare, saper scrivere progetti, recuperare le risorse che oggi vengono lasciate nelle tasche delle mafie e la città sarà perfettamente nelle condizioni di realizzare e per certi versi anche di finanziare quanto necessario. Basti pensare ai soldi che il progetto di Tor di Valle conferiva al trasporto pubblico (soldi ora persi visti i cambiamenti che questa amministrazione ha apportato a quel progetto trasformandolo in una squallida speculazione edilizia che nulla dà ai cittadini). Beh, quanti progetti Tor di Valle potrebbero esserci in città? Quante occasioni di sviluppo economico alle quali chiedere contributi privati per migliorare la città? Certo se si è legati a doppio nodo con stolte ideologie questi soldi non si andranno a prendere mai e rimarranno nelle tasche di speculatori e palazzinari o, peggio, andranno in investimenti fuori dalla città. Intanto, in attesa di poterlo tradurre in atti sul sito web ufficiale, apriamo il dibattito sul PUMS.