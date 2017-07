L'imbarazzante assalto dei vu cumprà a Piazza del Popolo. Il video

Come è gestita Piazza del Popolo, ovvero l'accesso alla città storica da nord, il più importante, in questi mesi estivi pieni di calura, di turisti spaesati e di sole a picco? Come è assicurata la sicurezza delle persone che vengono a farci visita? Come è represso il racket più o meno organizzato dei venditori abusivi?





Dopo i tanti "test" invernali abbiamo optato anche per un passaggio estivo e abbiamo trovato una situazione davvero imbarazzante. La quantità di generi merceologici offerti è sempre più varia, la presenza delle forze dell'ordine nulla, la sicurezza dei venditori totale e sprezzante. Non c'è turista che non riceva offerte anche insistenti.





Non esiste nulla di paragonabile in nessuna piazza-principale di nessun altro centro storico occidentale.