Le bancarelle di mutande a Cola di Rienzo bloccano la settimana della moda di Altaroma

Ieri è iniziata la edizione estiva di Altaroma. Si tratta di uno degli ormai pochissimi tentativi che la città fa per essere un posto internazionale. Poco importa se il tentativo riesca o meno, sta di fatto che la città almeno ci prova. E ci prova a dispetto del Comune che praticamente non partecipa più e non è più socio.

Ma un conto è disinteressarsi della faccenda, un conto invece è ostacolarne addirittura lo svolgimento. Già per evitare caos burocratico ormai Altaroma si svolge ormai tutta dentro spazi privati, nel compound del Guido Reni District dove gli unici a doverti dire si o no sono i proprietari di Cassa Depositi e Prestiti e non gli allucinanti dipartimenti comunali. Ma poi ci sono gli spazi pubblici e qualche piccolo contatto con il Comune rimane. E li sono dolori.

Prendente per esempio la Coin Excelsior di Via Cola di Rienzo. Ne abbiamo parlato tantissime volte, con la vetrina di Tiffany invisibile dalla strada perché completamente oscurata da una bancarella che vende plaid, pigiami, mutande e reggipetti appesi all'ombrellone. Ebbene durante tutte le edizioni di Altaroma, ormai da molti anni a questa parte, Coin riesce - pagando tutto quel che c'è da pagare al Comune - a chiedere lei l'occupazione di suolo pubblico facendo in modo che le vetrine - allestite appositamente per dare visibilità ad Altaroma e agli stilisti suoi ospiti - almeno per soli tre giorni siano visibili e non stuprate dallo schifo bancarellaro romano così tanto caro a chi amministra.





Già dovete immaginare la tristezza di un grande retailer che in tutto il mondo è accolto con i tappeti rossi e che a Roma deve pagare per poter avere qualche giorno all'anno le sue vetrine libere dalla immondizia ambulante, ma poi aggiungeteci che quest'anno neppure il pagamento sembra essere sufficiente.

Stamani i cittadini che sono andati ad ammirare le vetrine di Coin si sono trovati tutte le bancarelle montate e le vetrine oscurate. Nessuno voleva andarsene. La Polizia Locale è stata contattata ma ha detto che lei non avrebbe fatto nulla perché lo spostamento avrebbe "provocato un danno economico" agli operatori. Poco importa se in questi giorni gli operatori in quel punto non potevano stare perché opzionato da Coin; poco importa peraltro dell'enorme danno economico che, tutti i giorni, quegli operatori arrecano alla Coin stessa. Ribadiamolo: si tratta della stessa procedura che va avanti da 6 anni. Ma per la prima volta da 6 anni a questa parte i bancarellari si sentono padroni assoluti della città! Che la Polizia Locale abbia maggiore interesse a tutelare il "danno" degli ambulanti (che non hanno alcun titolo per vantarlo) rispetto al danno reale e ufficiale di Coin (che invece ha fior di documenti) non è invece assolutamente una notizia purtroppo...

Una situazione del genere ovviamente espone Coin ad un rischio figuraccia: le vetrine per questo luglio erano dedicata a I'm - Isola Marras. Una collezione simbolica perché in qualche modo segna il passaggio di consegne nella maison Marras dal padre al figlio. Ebbene oggi è tutto oscurato da mutande, torri di cinte in finta pelle, furgoni del 1987 color turchese e altre amenità che tutti coloro che seguono il mondo allucinante dell'ambulantato romano conoscono alla perfezione .

Possiamo immaginare (l'azienda Coin ufficialmente non è stata interpellata ne ha detto nulla) che la situazione si possa risolvere solo in una maniera purtroppo sempre più diffusa, ovvero: non servendo documenti ufficiali e canoni OSP pagati, l’unica è trattare direttamente con gli “operatori”. E cosa fanno i nostri? Chiedono in cambio di far “rispettare l’occupazione concessa” il pagamento del loro guadagno garantito per il giorno, ovvero diverse centinaia di euro per andare via. Questa è la richiesta di minimo garantito che questa gente considera accettabile per perdere una giornata di lavoro in pieno luglio: vuoto per pieno. Questo ci fa capire quali sono le dimensioni economiche di un fenomeno che massacra, umilia, squalifica, fa perdere credibilità alla città e alimenta racket, prepotenze e distorsione del mercato. Gente che ottiene il suolo pubblico per meno di duemila euro l'anno, gente che mette 10mila o al massimo 12mila euro l'anno in dichiarazione dei redditi poi non si sposta se non per centinaia di euro al giorno .





Fate la moltiplicazione per tutti i giorni dell'anno e moltiplicate poi per tutte le migliaia di catafalchi che violentano la città su ogni strada. Dopodiché detraete le spese (che però non ci sono perché i dipendenti sono pressoché schiavi, zero bollette, zero affitto, zero insegna, zero burocrazia: solo un po' di cherosene nel gruppo elettrogeno che avvelena le strade e un po' di gasolio nel furgone Euro -6) e verrà fuori l'utile netto. Una cifra capace di comprarsi politici, dipartimenti, funzionari, consiglieri. E di spostare decine di migliaia di voti decisivi. Ma a Roma non succede per fortuna, perché a Roma sono tutti incorruttibili e le forze dell'ordine sono molto all'erta su questo tema. Sì, sì...