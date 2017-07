La fasulla protesta degli ambulanti analizzata chiara

Nelle settimane passate lo abbiamo detto e sottolineato più volte: fateci caso, vi dicevamo, in questa città letteralmente in macerie nessuno protesta. Il Movimento 5 Stelle è stato alla fin fine così abile a dare contentini a tutte le lobbies che, nonostante il degrado, l'impoverimento, il declino, la depressione, la disoccupazione, le aziende che scappano non vedi nessuno in piazza a baccagliare.





Ovviamente chi gestisce la pax cittadina ci segue e ci segue molto molto bene e ha pensato che avevamo ragione. La città aveva appena licenziato un regolamento sull'ambulantato che era stato approvato senza la minima protesta di piazza. Il tutto raffrontato all'epoca Marino quando ogni delibera aveva azzeccagarbugli e casinisti che alzavano la caciara a più non posso. La differenza plastica era abbastanza marcata e bisognava rimediare altrimenti finiva per aver ragione Roma fa Schifo. Detto fatto.





Visto che la scandalosa Delibera Coia sugli ambulanti pur premiando tutto l'ambulantato (a danni di una città commercialmente devastata) tende a fare maggiori regali alle mega conglomerate dei bancarellari e meno regali ai più piccoli, ecco trovata la scusa: protestiamo noi piccoli e alzamo un po' de casino, bloccamo er traffico, famo finta che l'amministrazione sta a fa le cose contro e bancherelle. E daje.





Si chiama "drammatizzazione della protesta" e a Roma è una autentica arte nella quale il 90% della popolazione (e dell'amministrazione) casca con tutte le scarpe. Una trappoletta che solo a Roma funziona ma che a Roma funziona benissimo. Oltre che uno squallido teatro. La racconta piuttosto bene Marco Bettini Girella (ufficio stampa di Marino nei primi mesi di consiliatura nel 2013/2014) nel suo nuovissimo libro Roma Kaputt.





Il pretesto dei bancarellari infojati? Un articolo della Delibera riguardante le rotazioni. Ovvero i poveri cristi che hanno solitamente uno o pochi banchi (a fronte delle famigghie che ne posseggono decine per fatturati di svariati milioni di euro) per i quali si prefigurava uno stop nel 2019. Ora, premesso che lo stop delle rotazioni è sacrosanto perché quelle postazioni vanno tolte visto che rendono la città mostruosa come tutti sappiamo (oltre che insicura e contraria a varie normative); premesso che i titolari delle licenze non vanno di certo mandati in mezzo ad una strada - lì ci possono finire tutti gli altri lavoratori privati quando licenziati, ma gli ambulanti no, mai! - e dunque a nostro avviso il Comune può e deve indennizzarli (ad esempio con una licenza taxi); premesso che la data del 2019 è ridicola perché nel frattempo cambierà il mondo, ci sarà la direttiva Bolkestein finalmente in vigore e tutto il resto... Premesso tutto questo c'è da considerare che l'amministrazione (nelle persone sia del consigliere Coia sia dell'assessore Meloni) si è detta immediatamente pronta (e ci mancherebbe, quando i bancarellari chiedono ci si appecorona immediatamente, d'altra parte sovvoti) a modificare l'articolo come pubblicamente scritto da tutti i rappresentanti sui rispettivi profili social e confermato ufficialmente ieri . Praticamente, insomma, stiamo parlando di un mero errore materiale che, nel quadro di una Delibera che regala la città agli ambulanti, aveva appena appena toccato una minima parte dei bancarellari (in piazza ci stanno 100 o 200 persone, su una popolazione monster di 8000 ambulanti) e che verrà corretta prontamente alla prima occasione utile da qui al 2019.





Insomma quale è il punto? Di cosa stiamo parlando? Quali sono i motivi per protestare? Ovviamente nessuno. Ovviamente si tratta solo di "drammatizzare la protesta". Ovviamente si tratta solo di fare un regalo all'amministrazione che così può dire "vedete, gli ambulanti protestano, noi siamo contro le lobbies". Ovviamente è il solito teatro e la solita fuffa che conosciamo da decenni e che abbiamo capito benissimo. Tutto come prima, tutto come sempre. La cosa sorprendente è che abbiamo votato questi signori per cambiare tutto mentre è tutto peggio di prima.