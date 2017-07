Il dramma del XIV Municipio. Un anno di nulla e di danni nel feudo della Raggi

In questo penoso panorama di tristezza come non ricordare la squallida vicendae del loro studio tecnico? Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici e Presidente della Commissione medesima, soci da noi smascherati, furbetti ancorati ancora alle loro poltrone comode comode, nonostante l'Anac abbia inviato le carte in procura e la Segreteria Generale del Comune non si esprime per pudore? Ma che aspettano le opposizioni a barricarsi in Campidoglio davanti l'ufficio del Segretario Generale? Per ora una mozione di sfiducia è stata fatta ed è già qualcosa…