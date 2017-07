Il caos Via Marsala è un rischio per la sicurezza di tutti coloro che usano Termini

La nuova Via Marsala, con il traffico canalizzato, deriva da un'idea di Marino (stessa idea che funziona piuttosto bene a Via Giolitti così come a Via Albalonga e chissà quante strade avrebbero sistemato se non lo avessero bruciato) ma è stata inaugurata con ritardo siderale in piena amministrazione Raggi a gennaio 2017.





All'epoca, subito dopo l'apertura, andammo a fare il nostro primo test e riscontrammo delle anomalie . Niente di grave quanto ad interventi, ma bisognava mettere mano subito perché comunque il nuovo regime di traffico canalizzato non funzionava e c'erano da prendere delle piccole contromisure immediate.





A seguito del nostro articolo sia l'Agenzia per la Mobilità sia il Dip. dei Lavori Pubblici sono stati allertati ma in 7 mesi nulla è stato fatto. Siamo tornati appunto dopo tutto questo tempo una domenica pomeriggio per vedere la situazione è abbiamo riscontrato il caos più assurdo: qui il video.

I romani, come fanno sempre, hanno digerito la novità e l'hanno attaccata come sanguisughe, come parassiti, indebolendola giorno dopo giorno. La corsia di destra si è trasformata in parcheggio, anche prima della stazione: è praticamente inservibile benché vi sia un parcheggio regolare gratuito (ma c'è la sbarra per entrare e il romano se può scegliere tra un comportamento piratesco e uno civile sa sempre in quale direzione andare, pensateci); la situazione che si restituisce è di totale insicurezza in tutta l'area della Stazione. Congestione e traffico bloccato senza alcun motivo: solo per favorire i comodi di pochi cafoni prepotenti.





Basterebbe davvero pochissimo per sistemare come abbiamo scritto già , perché nessuno lo fa? Come mai non si muove la mobilità? Ma ancor di più come mai non si muovono i lavori pubblici (ma l'assessore Montuori esiste? Qualcuno ne ha sentito parlare?) visto che il progetto è stato lasciato a metà e va ultimato con i dettagli indispensabili per farlo funzionare? Guardate dal video cosa può generare semplicemente una carreggiata sbagliata di pochi centimetri: capito perché da dieci anni insistiamo come scemi sull'arredo urbano?





Non riusciamo a capire come una città occidentale, di questi tempi, possa consentire che la sua stazione principale risulti congestionata da quattro coatti che impediscono l'eventuale arrivo rapido di Vigili del Fuoco, di ambulanze, di auto d'emergenza. Nel caso di bisogno (attentato, ad esempio) i mezzi di soccorso a Termini arriveranno con calma perché c'è da aspettare quel signore con la macchinetta che si parcheggia dentro (!) la carreggiata visto che ha capito che "comunque ce passeno". E' davvero colpevole non fare qualcosa quanto prima e questo nostro articolo vale come segnalazione al Prefetto.