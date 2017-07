Annullata per burocrazia All'Ombra del Colosseo. Avrebbe riqualificato Colle Oppio

Avevano avuto una bella idea gli imprenditori culturali dell'Associazione Castellum che tra le altre cose promuovono da anni il progetto All'Ombra del Colosseo. Perduta la possibilità di realizzarlo al Celio (quell'area oggi è abbandonata, pericolosa, cadente), hanno proposto quest'anno per il bando dell'Estate Romana una location perfetta per le esigenze della città: Colle Oppio. Significava riqualificare un'area oggi in condizioni disperate, trasformata in favela, bidonville pericolosa, preclusa ad un utilizzo normale da parte di cittadini e turisti. Purtroppo non avevano fatto i conti con le assurdità della burocrazia capitolina e sulla capacità di inserirsi in queste inefficienze da parte di chi ha deciso di ostacolare la loro manifestazione. Il risultato sono investimenti polverizzati, una riqualificazione attesissima che non avverrà, artisti che devono rimodificare i loro calendari...





Abbiamo rivolto a Fabrizio Bonesi di Castellum una intervista.





Il bando dell'Estate Romana è stato assegnato da giorni ormai. Anche se in clamoroso ritardo (infatti tutti gli operatori, da Piazza Vittorio a Villa Ada, sono nei pasticci). Ma perché voi non siete partiti? Ci aspettavamo molto dalla vostra proposta. Non avete avuto il permesso di edificare da parte della Soprintendenza?

No. Anzi. Nonostante Colle Oppio sia un importante Parco Archeologico la Soprintendenza ha capito il valore della nostra proposta.





E allora?

E allora è il Comune...





Ah. Dunque?

Dunque non hanno, dopo giorni e giorni, deliberato due cose che avevamo chiesto: procrastinare l'apertura del Parco di Colle Oppio dalle 21 alle 24 e la sospensione del divieto di sosta sulle aree di parcheggio.





Non vi hanno risposto?

Esatto. Tutto tace. Zero risposte.





Quindi?

Quindi pur avendo tutti i permessi abbiamo deciso di non cantierizzare. Perché avremmo aperto una manifestazione in un'area chiusa al transito.





Ma quindi avete vinto il bando, avete passato le forche caudine della Soprintendenza, avete i permessi per edificare un'area di socialità e cultura nel bel mezzo di Colle Oppio e non lo potete fare per via di una banale e scontata scartoffia?

Esattamente.





Ci spieghi in che cosa consisteva questa manifestazione che qualcuno negli uffici si è messo a quanto pare in testa di ostacolare?

La manifestazione All'Ombra del Colosseo così come progettata ed approvata dalla selezione pubblica dell'Estate Romana prevedeva circa 60 spettacoli tra cabaret, stand up e teatro comico. Tutte le sere, dalle 21:45 alle 23:30 circa. A margine dell'allestimento di un teatro all'aperto di circa 500 posti avremmo organizzato una specie di foyer con un classico servizio di bar gastronomia.





In che zona?

Dovendo spostarci dal Parco del Celio, quest'anno inibito dal Municipio per eventi culturali, scegliemmo la parte meno frequentata e più degradata del già disastrato parco del Colle Oppio, ovvero il triangolo "verde" (si fa per dire) compreso tra Viale del Monte Oppio ed il muro di Via delle Sette Sale. Area che già abbiamo bonificato con l'aiuto dei volontari del Servizio Civile Nazionale della Castellum ed una cooperativa di tutela del verde, raccogliendo 3 camion di rifiuti e sfalciando circa 6000 metri quadri di erba incolta e per lo più secca ed esposta ad incendi estivi. Inutile dire che l'erba non è ricresciuta, ma l'immondizia è nuovamente lì, insieme ai soliti bivacchi...





Quanti posti di lavoro avreste creato se non vi avessero ostacolato?

Su questo aspetto non amo sparare numeri e fare retorica. E' evidente che essendo una manifestaizone estiva e temporanea non avrebbe risolto la vita a nessuno, ma va comunque detto che tra personale direttamente impiegato e lavoratori dell'indotto, tra artisti, tecnici, allestitori, operatori sorveglianza e bar, parliamo di circa 20 posti fissi stagionali e circa 300 legati ai servizi tecnici ed artistici.





Ci spieghi di nuovo cosa manca per aprire?

Non manca alcuna pratica per la verità! Il punto è che dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni previste, seppur in ritardo e dovendo spostare la partenza rassegna dal 6 al 15 luglio, ci siamo resi conto che la banale ed ovvia richiesta di posticipare la chiusura dei cancelli del parco del Colle Oppio dalle 21 attuali al termine della manifestazione (verso l'1:00) rendendoci disponibili noi anche alla responsabilità di questo servizio di apertura e chiusura con nostro personale, non trovava riscontro alcuno.





Chi doveva farlo?

Presumo il Dipartimento Cultura, che ha accordi interni con il Gabinetto del Sindaco per ottenere tutte le autorizzazioni. Da una parte ci dicono che è il Municipio a mettersi di traverso, se poi vai dal Municipio ti spiegano che loro non hanno nulla in contrario. Il risultato è il solito stallo kafkiano romano. Per cui si ferma tutto: non possiamo stare in sospeso con gli artisti, con le date, con le tournée, con i fornitori...





Ma se rinunciate a tutto non rischiate di perdere anche il diritto per i prossimi due anni? Il bando dura tre anni...

E infatti alla fine faremo una piccola rassegna, negli ultimi 10 giorni di agosto e nei primi dieci di settembre. Una cosa piccola, minimale, senza la possibilità di guadagnare nulla (anzi rimettendoci, ma almeno non perdendo l'opzione su 2018 e 2019), senza i progetti sociali e di riqualificazione e senza i posti di lavoro di cui dicevamo sopra. E Colle Oppio rimarrà nelle condizioni riprovevoli in cui è oggi fino al 19 agosto quando avrebbe potuto respirare per almeno questa estate.





L'unica verità è che a Roma piuttosto di far lavorare degli imprenditori, piuttosto di far girare economie, lavoro e ricchezza, piuttosto che vedere che qualcuno "ce guadagna" (non importa assolutamente se in maniera lecita o meno), molti preferiscono che posti magici come Colle Oppio restino così come lo vedete in queste immagini. Questa mentalità, malata e criminogena, va considerata per quello che è: un cancro. E come tale va curata. Rapidamente.