Amministrazione succube delle minacce. La scandalosa ulteriore mozione pro-ambulanti

Ieri la protesta degli ambulanti di cui abbiamo parlato nel nostro post di questa mattina . Oggi, nel pomeriggio, durante il Consiglio Comunale, la sorpresa. Invece di condannare la violenza, il blocco stradale, l'aggressività l'amministrazione cosa fa? Scrive in fretta e furia una mozione che impegna Sindaca e Giunta a modificare l'articolo 58 della micidiale Delibera 30 (la Delibera Coia, di cui sentiremo parlare per molti anni fintanto che qualcuno non la modificherà radicalmente).





Praticamente l'amministrazione, in maniera sostanzialmente inedita, ha certificato che basta bloccare le strade, basta creare disagi, basta aggredire, basta occupare le stanze dell'assessorato per spaventare i consiglieri (oggi erano realmente spaventati) e per ottenere quello che si vuole. E' una cosa gravissima. Non sorprendente visto il livello di malgoverno che affligge la città, ma ancora una nuova cosa gravissima: da oggi qualsiasi categoria sa che basta scendere in piazza e bloccare il traffico creando disagi e si viene ascoltati e si ottiene la servile messa a disposizione dei consiglieri di maggioranza.





Ma è interessante analizzare il testo della mozione buttata giù alla bell'e meglio da un gruppo di politicanti allo sbaraglio completamente succubi delle delle lobbies e delle peggiori cricche di questa città.





La premessa è da manuale. "Facciamo questo perché c'è la crisi economica che ha colpito anche il commercio ambulante". Falso come una banconota da 7 euri! I dati Istat sono chiari: crolla il commercio tradizionale (quello che paga dipendenti, utenze, mutuo, affitti, tasse, insegna, suolo pubblico, burocrazia atroce, controlli) e invece non solo non crolla ma cresce il commercio ambulante. Questi sono dati ufficiali. Nessuna crisi per i mutandari, insomma. O comunque molto meno dei negozianti normali rispetto ai quali però l'amministrazione non si cura, anzi.

Ma c'è di più: "scriviamo una mozione per fare un ulteriore regalo ai bancarellari perché loro sono lì da decenni". Già, verissimo. Ma proprio per questo la gente ha votato in massa il Movimento 5 Stelle. Esattamente perché non ne poteva più di situazione incancrenite da decenni. Proprio perché tutti sanno benissimo come è nata questa situazione, tutti sanno benissimo perché Via Cola di Rienzo invece di essere lusso sfrenato è una bidonville, tutti sanno benissimo quali collusioni, quali clentele, quali corruzioni hanno portato a questo stato di cose. E' uno schifo che c'è da decenni e va debellato, non certo tutelato. E il fatto che tutto stia così da molti anni è una aggravante, non certo un'attenuante. Anche gli autodemolitori - come quello del grande incendio di oggi a Pietralata - sono lì da decenni. E allora? E infatti anche lì il Movimento 5 Stelle ha lo stesso atteggiamento: proroghe, zero meritocrazia, riforme ferme, al massimo qualche controllino in più per poter dire che si è honesti ma guai a toccare il settore che è un comparto industriale fondamentale della città. Lo ha detto il capo della commissione ambiente ieri in Campidoglio: davvero ! Si comportano così per tutti i settori, dai balneari ai cartellonari passando per camion bar mutandari e sfasciacarrozze. Sono stati eletti a furor di popolo per cambiare l'aria, hanno deciso che non si può toccare nulla di nulla. Faranno a breve l'albo dei lavavetri e quello dei rovistatori oltre che una categoria, per la quale bisogna difendere i posti di lavoro, per i parcheggiatori abusivi. Vedrete.





Con questa semplice frase, con questo semplice riferimento ai "decenni", l'immondizia amministrativa pentastellata getta la maschera e si disvela per quello che è: un nuovo volto del solito squallido atroce potere romano, messo lì per tutelare chi è già tutelato, messo lì per difendere le rendite di posizione, per tenere lontana qualsiasi tipo di qualità, di merito, di reale miglioria e trasformazione. Una situazione asfissiante.





Ma non finisce qui. Lo scandaloso testo della scandalosa mozione parla ora di posti di lavoro. Tutto si può fare (perfino applicare le leggi vigenti, leggete!), ma non si possono toccare i posti di lavoro degli ambulanti autorizzati. Puoi bloccare l'edilizia, puoi uccidere il commercio tradizionale, puoi bloccare i grandi eventi, puoi umiliare il turismo, puoi paralizzare gli uffici ma non puoi toccare gli ambulanti. In tutti i settori economici si possono perdere posti di lavoro (è una emorragia continua) ma nell'ambulantato questo non deve succedere perché poi gli ambulanti ci vengono a minacciare e noi abbiamo paura. Esponendo così da qui in avanti le istituzioni ad una minaccia continua: passa il concetto che basta urlare e fare casino che puoi portare chi amministra a scrivere atti scriteriati come questo. Mentre dovrebbe essere esattamente il contrario: se fai casino e danneggi il prossimo, non otterrai nulla di nulla.

E' una roba di una gravità siderale. Ma le migliaia di operai che oggi avrebbero potuto lavorare nei cantieri di Tor di Valle, della Ex Fiera, delle Torri dell'Eur, degli Ex Mercati e che invece stanno facendo la fame a casa? Su di loro non è necessario mantenere i livelli di occupazione? I loro posti di lavoro contano meno di un bancarellaro che campa di rendita con un paio di licenze affittate a due indiani? Solo perché l'operaio non ti imbocca in assessorato?





Volevano votarla oggi, fuori sacco, senza ordine del giorno. Per farlo dovevano essere d'accordo tutti i capigruppo. Il PD non è stato d'accordo e Coia se ne lamenta, sul suo profilo Facebook, senza la minima vergogna. "Inspiegabile questa chiusura". Ma lo dice per mandare un messaggio agli ambulanti: "ehi noi ci abbiamo provato a farvi contenti eh, ma ce lo hanno impedito perché non era all'ordine del giorno". Neanche il tempo di metterlo al prossimo Consiglio. Alla gente che chiedeva spiegazioni è stato risposto con la massima sincerità dal Capogruppo di maggioranza Paolo Ferrara: "aho questi ieri hanno fatto casino e mo' gli dobbiamo fare quello che gli abbiamo promesso". Niente paura, lo metteranno all'ordine del giorno al prossimo Consiglio e lo approveranno lì.

Ogni giorno un incubo maggiore a quello del giorno prima. Come si andrà a finire?