"Al Viminale siamo gli unici a fare commercio di qualità, il Comune vuole farci chiudere"

Il mio nome è Cristina Belli, lavoro nel campo della moda dal 1982 insieme con mia madre Maria Luisa Marchetti, classe 1937. Lei è la capostipite ed unica titolare della gloriosa ditta Marchetti.

Uscite dal negozio di Piazza San Silvestro ci trasferiamo nuovamente nel nostro negozio di proprietà di Via Agostino Depretis. Facciamo la Scia richiedendo il trasferimento di attività ma con nostro stupore ci viene rifiutato. Quello che facevamo a Piazza San Silvestro non si poteva fare al Viminale\Esquilino.

Nel 1968 lei apre il suo primo negozio in Via Agostino Depretis 75 di cui possiede dal 1998 anche le mura. Il negozio resta aperto con noi fino al 2000 poi viene affittato, sempre per abbigliamento, per 12 anni. Mia mamma nel 1974 apre poi il suo secondo negozio in piazza San Silvestro. Nell’Ottobre 2016, per assencondare i voleri della Reale Mutua (da cui è in affitto da 43 anni) di voler unificare negozi piccoli a favore di grandi superfici, ci viene dato uno sfratto provvisorio.

Causa? Una delibera (la 10/09 del 2009) che vieta l'apertura di qualsiasi negozio di produzione e/o vendita abbigliamento per la tutela del Rione Esquilino (nella delibera viene inclusa anche Via Depretis) e per la strada che è sotto tutela UNESCO Ci viene rifiutata la Scia in quanto il nostro negozio SVALUTA LA STRADA . ( nessuno ha mai visitato né la strada né il nostro negozio )

