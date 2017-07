14 motivi per cui le multe prese a Portonaccio ve le dovete pagà. Tutte!

Naturalmente in totale controtendenza rispetto a tutto il racconto cittadino e a tutta la stampa romana ribadiamo i concetti per cui chi sbaglia deve pagare, per cui il perdonismo è alla base del disastro che questa città sta vivendo, per cui la legge non ammette ignoranza. Sempre dalla parte di chi le norme le ha rispettate, mai dalla parte di chi non le ha rispettate e poi chiede pietà. Sappiamo perfettamente che le sanzioni sono a rischio a causa dei ricorsi, qui abbiamo elencato un po' di punti in virtù dei quali speriamo che chi è transitato sulle corsie riservate agli autobus debba sorbirsi la sanzione prevista.





Ci auguriamo che con i soldi incassati il Comune monti altre telecamere perché - come si vede - sono l'unico modo per far venire i problemi al pettine. Ci auguriamo altresì che la magistratura non volti le spalle ancora una volta alla legalità e alla rigida applicazione delle norme. Ci auguriamo che i giudici non vogliano ancora una volta tutelare i furbi o i distratti umiliando chi ha prestato attenzione e si è comportato civilmente. A Roma rispettare le norme e avere scrupolo alla guida è cosa da sfigati e da poveracci, questo stato di cose deve cambiare e questi sono gli spartiacque.

Stiamo parlando della preferenziale di Via di Portonaccio. Cosa è successo? Qui c'era una preferenziale, nessuno se la filava, nel 2010 (negli anni d'oro di Alemanno Capitale), venne declassata e eliminata. Oggi è stata finalmente ripristinata e per di più dotata di telecamere. Nonostante tutto i cittadini hanno continuato a passarci sotto, incuranti di segnaletica e notizie pubblicate ovunque, ora che per posta arrivano le multe si stanno coalizzando per farsele togliere, in barba a chi ha rispettato le norme. Qui i nostri 14 punti per cui hanno a nostro parere torto.









1. La nuova preferenziale è stata iper comunicata su ogni mezzo possibile e immaginabile. Da quelli cartacei a quelli digitali, se n'è parlato per settimane, forse per mesi.





2. La nuova preferenziale è stata attiva per ben due settimane giorni senza fare multe, proprio per consentire ai cittadini di abituarsi.





3. Il fatto che la segnaletica orizzontale fosse sbiadita non rileva. E comunque vince la segnaletica verticale come il Codice della Strada insegna.





4. Il fatto che la segnaletica verticale fosse collocata in un contesto caotico è vero, ma riguarda tutte le strade di Roma e non implica una illiceità della segnaletica. Semplicemente c'è caos perché le strade di Roma sembrano strade dell'India più povera e malconcia.





5. Anche se la segnaletica fosse stata ancor più evidente, resa il fatto che i romani quando guidano non guardano i segnali, non si curano minimamente del codice della strada, ignorano ancora cosa vogliano dire i cartelli. Dunque cosa sarebbe cambiato?





6. Anche la ZTL centrale ebbe la stessa sorte: fu istituita negli anni Novanta e per anni e anni i cittadini la ignoravano: entravano tutti. Iniziarono a rispettarla esclusivamente dopo il montaggio delle telecamere e dopo le prime salate multe. A Roma funziona così, non è una novità.





7. Anche oggi, dopo il can can incredibile e quasi di livello nazionale che è successo sulla preferenziale, le persone ancora passano liberamente: motorini e auto transitano sotto le telecamere come nulla fosse. Perché tutto sommato il romano è così, lo sappiamo benissimo se ci guardiamo negli occhi con un po' di sincerità, ed è così proprio perché nessuno lo ha mai fatto pagare come invece accade dappertutto al mondo. E questo è tutto sommato un atteggiamento stra-italiano: faccio come mi pare, tanto poi c'è il condono. Questa storia deve finire e il Movimento 5 Stelle è stato mandato ad amministrare la città proprio per cambiare verso a questo modo di vedere il mondo, vuole tradire anche a questa aspettativa dopo averne tradite tantissime in questo anno?





8. Molti cittadini (ci sono dei racconti esilaranti in questo senso) hanno provato nelle settimane passate a fermare gli automobilisti in fermata al semaforo dicendogli di non andare avanti, avvisandoli che c'era la telecamere. "Aho ma nunmecacarcatzo ahooo, ma chesssadddì, ma nvedi stencefalidigo io lllà ce so sempre passato". Queste le reazioni. Qualche cittadino che in buona fede voleva salvare qualcuno ha rischiato pure di prenderle. Ora noi dovremmo condonare queste persone.





9. Ci sono decine di migliaia di persone che da quando è stata annunciata e attivata la telecamera hanno cambiato le loro abitudini di vita quotidiana, hanno modificato i loro percorsi, si sono organizzati per non incappare nella multa. Ora mettiamo queste persone, che si sono comportate in maniera civile, sullo stesso piano di chi se n'è fregato. E' giusto?





10. Le responsabilità che vengono addebitate al consigliere comunale Enrico Stefàno sono risibili e patetiche. La politica dà la linea e detta la visione (in questo caso la visione è corretta: più corsie preferenziali, mezzi pubblici più rapidi e più sexy per chi li deve usare o per chi desidera scegliere di usarli mollando il mezzo privato), il resto lo attuano i tecnici dei dipartimenti e, in questo caso, dell'Agenzia della Mobilità. Dunque se qualcosa è stato fatto male (e non ci risulta) non è con un rappresentante politico che bisogna prendersela.





11. Il Consiglio Comunale ha sbagliato ad approvare un ordine del giorno che impegna la Sindaca a verificare che tutto fosse apposto. Quell'ordine del giorno potrà essere strumentalizzato in caso di ricorsi da parte dei multati, coadiuvandoli. Ma purtroppo in Consiglio Comunale ci sono rappresentanti alemanniani di Fratelli d'Italia e dunque queste sono le conseguenze...





12. In ogni caso le multe NON possono essere eliminate (men che meno in "autotutela" come chiedono i multati, senza sapere neppure quando e come si usa l'istituto dell'autotutela), si tratterebbe di un danno erariale e quindi significherebbe non solo mettere a rischio giudiziario chi dovesse firmare la delibera, ma soprattutto scaricare su tutti i cittadini l'atteggiamento menefreghista di poche persone.





13. Molti cittadini hanno già pagato le multe. Riconoscendo di aver fatto un errore. Hanno ricevuto il verbale e hanno pagato il giorno dopo e zitti. Come la mettiamo con questi signori se le multe dovessero essere eliminate? Si conferma che chi si comporta in maniera regolare è un cretino?





14. Spesso i multati arrabbiati mostrano un cartello effettivamente coperto dalla vegetazione di un albero mal potato. E' vero. Ma nello stesso punto, sull'altro marciapiede, quello di destra, c'è un chiarissimo cartello che ribadisce il concetto.