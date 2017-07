10 punti per sintetizzare come sta morendo il Villaggio Olimpico

Contraria in maniera forsennata alle Olimpiadi del 2024, evidentemente questa amministrazione sta giocando anche per cancellare la gloriosa memoria delle Olimpiadi del 1960. Lo testimoniano le condizioni inquietanti dello splendido quartiere del Villaggio Olimpico. Vittima di anni di degrado negli Ottanta e nei Novanta, era rifiorito a dir poco. Oggi siam tornati indietro di trent'anni. In questa lettera il cittadino Livio elenca 10 punti e invia foto a supporto. Il tutto è stato inviato anche alla presidenza del II Municipio

1) I lavori di potatura dell'erba da lei annunciati sono stati effettuati in data odierna. Ma riguardano solo una piccola porzione di verde del quartiere (il parco che costeggia via Germania) e sono di qualità assolutamente scadente e approssimativa, effettuati da personale senza alcun segno di riconoscimento e senza l'uso della mascherina protettiva nonostante l'enorme quantità di polvere e materiale erboso sollevato. Come potrà vedere dalle immagini che ho scattato nel pomeriggio, l'erba tagliata non è stata rimossa, in molti punti la potatura stessa è mancante, i rami secchi sono ancora tutti al loro posto, così come la montagna di spazzatura che si è andata accumulando nei 9 mesi che hanno preceduto questo intervento. Non mi risulta difficile pensare che questo servizio violi i requisiti richiesti dall'affidamento. Aggiungo che il vicino spazio giochi per bambini è in uno stato penoso, dopo aver subito il crollo di un pino che ha parzialmente distrutto la casa dei bambini e un incendio che ha carbonizzato parte della recinzione.





2) La sporcizia inonda tutto il quartiere, compresa piazza Grecia in prossimità della circoscrizione (allego foto). Non credo sia più rinviabile un servizio di pulizia, che la si chiami ordinaria o straordinaria.





3) L'enorme buca sul tratto carrabile di piazza Palach (altezza civico 34) si sta espandendo. Ormai è larga quanto una macchina.





4) Mi risulta che in passato era stata presentata una richiesta da parte di cittadini ed esercenti che affacciano su piazza Palach di provvedere a loro spese alla pulizia e alla manutenzione della piazza, vista la totale assenza del servizio pubblico.Non sono state prese decisioni in merito.





5) Sarà mia premura accertare che il disturbo arrecato dall'attività concertistica all'aperto sia solo il mio (ne dubito). Mi chiedo in ogni caso cosa dicano le regole comunali riguardanti la quiete pubblica e l'esercizio di attività all'aperto nel mezzo di un quartiere abitato.





6) Segnalo che sul marciapiede di via Finlandia, nel retro del civico 39 di piazza Palach, si stanno aprendo delle inquietanti voragini. Sarebbe pertanto necessaria un'ispezione della polizia municipale, sperando che possano qualificare l'intervento come messa in sicurezza e provvedere a richiuderle. Allego anche in questo caso una foto.





7) piazza Palach è diventata, nella parte "verde" una discarica di oggetti di elettronica e creme (forse ciò che resta di una rapina);





8) via Gran Bretagna rischia di diventare transitabile solo per mezzi 4x4 dopo che le radici di un pino in procinto di crollare (all'inizio della via) hanno sollevato il manto stradale di mezzo metro, creando un dosso molto pericoloso





9) la stele commemorativa delle Olimpiadi del '60 è immersa nelle erbacce e in rifiuti di ogni genere