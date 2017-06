Stadio della Roma ormai è solo un regalo ai costruttori. E finalmente i cittadini s'incazzano

E' la soddisfazione più grande e soprattutto è la prima ragione sociale di questo progetto di blog (e non solo). Aprire gli occhi alla gente. Lavorare sulla disinformazione, sul disinteresse, sul preconcetto, sulla risposta facile, sulla scorciatoia, sulla cialtroneria, agire sulle banalità, sui pensieri scontati. E sovvertire tutto. Nulla è come prima.

Oggi questa città è piena di gente (certo, ancora una minoranza, questo senz'altro) che fino a qualche anno fa la pensava in un modo e ora ha capito che tutto quello che pensava era profondamente sbagliato e sciocco. Il processo di presa di coscienza è avvenuto grazie a questo blog, grazie ai tanti cittadini che inviano materiale e spunti, grazie perfino a chi scrive i commenti (sebbene non tutti intelligenti e costruttivi). In virtù di questo quadro decine di migliaia di persone hanno fatto il classico passaggio: "ehi ma è vero, ma sai che non ci avevo mai pensato?!".

E così si è passati negli anni da "i problemi sono altri" a "i problemi sono questi, benché ovviamente ve ne siano pure altri" (ormai la frase "i problemi sono altri" è diventata sinonimo di un comportamento stupido e sciatto, avete fatto caso che la sentite sempre meno?). Negli anni siamo passati da "lo faccio perché tanto lo fanno tutti" a "io non mi comporto così proprio perché non voglio essere come tutti". Siamo passati da "è colpa dei politici" purtroppo a "la gran parte della colpa è dei romani". Siamo passati a "le bancarelle comunque portano lavoro" a "le bancarelle tolgono lavoro perché il degrado è un danno per tutti". E così via su mille altri stereotipi: il traffico, i parcheggi, i limiti di velocità, le strisce blu, le multe e davvero molto molto altro.

Un grande lavoro lo abbiamo fatto anche sullo sviluppo urbano, sulla trasformazione, sulla nuova architettura. Quando siamo partiti il cento per cento dei romani fatta eccezione qualche illuminato studente o docente di architettura, considerava ogni edificazione moderna come "speculazione edilizia". Una mentalità inculcata dalle mafiette palazzinare: ogni cosa bella è speculazione, solo le nostre cose - bruttissime - sono coerenti e rassicuranti. A Roma negli anni Ottanta mezza città e forse molto più di mezza considerava l'Eur una volgare operazione di speculazione edilizia fuori luogo e fuori contesto. L'Eur! Anche qui le cose sono cambiate moltissimo e anche qui grazie a questa piattaforma decine di migliaia di persone (i numeri sono indubitabili, almeno loro) sono venute a contatto con una impostazione di ragionamento inedita, difficile da reperire altrove, convincente e radicalmente difforme rispetto al racconto trovato suoi quotidiani. Tra queste persone moltissime hanno dissentito, moltissime ci hanno insultati, moltissime hanno smesso di darci retta. Ma tante, a differenza loro, hanno capito e hanno centrato il punto.

Solo in questo modo e solo in virtù di questa lunga premessa si spiega quello che è successo sul profilo di Virginia Raggi dopo l'annuncio della nuova delibera sullo Stadio della Roma.

Come saprete - non entriamo nel merito ma lo abbiamo fatto a suo tempo qui - l'amministrazione ha vergognosamente stoppato una delibera già passata e che per la prima volta nella storia, a Roma, delineava la nascita di uno sviluppo immobiliare sano, portatore di opere pubbliche in ragione del 35% del totale dell'investimento (la media romana è - e grazie a questa amministrazione resterà - ampiamente sotto al 10%). Dopo alcuni mesi di pantomima l'opera è stata totalmente riscritta, resa pericolosa e infruibile (senza il ponte-svincolo sul Tevere l'area diventa un cul de sac con una sola uscita su via Ostiense), privata delle sue architetture più iconiche e di tanti servizi. Benché le sia stato assegnato non ha più assolutamente nessun interesse pubblico: ovvero non serve a nessuno se non a chi è interessato alle partite. Risultato? centinaia e centinaia di euro in opere pubbliche buttate. Il tutto per favorire dei costruttori e per avere argomenti freschi al fine di alimentare l'ideologia di un vasto elettorato plagiato.

Già, peccato che le strategie a Cinque Stelle non facciano mai i conti con chi (come cerchiamo di fare noi, ma per fortuna non solo noi) svela le bugie e cerca di spiegarle ai cittadini (pure agli elettori a Cinque Stelle!). Sullo Stadio della Roma noi lo abbiamo fatto con grande scrupolo. Per mesi ci hanno scritto che "ci pagava" Parnasi, non appena l'operazione è diventata - come è oggi - troppo favorevole per Parnasi abbiamo cominciato a dire che era un regalo ai costruttori e molti che seguivano il dibattito non ci hanno capito più niente: ma come, prima Parnasi ti pagava e ora lo attacchi? Molti però hanno capito e potuto saggiare la nostra onestà intellettuale e hanno iniziato a fidarsi.

I risultati (anche se di certo non tutto è merito nostro) sono in questi fantastici screenshot. Fino a qualche mese fa ogni cosa che la Sindaca scriveva sui social era seguita da urla esultanti, like e condivisioni. Zero commenti negativi. Quei pochi venivano cancellati. Oggi cancellare i commenti negativi sotto il post che la Sindaca ha dedicato al Nuovo Stadio è impossibile perché sono talmente tanti e talmente tanto seguiti che sarebbe un boomerang.

Non solo la Sindaca riceve commenti negativi precisi e circostanziati, ma questi commenti ottengono un numero strabiliante di adesioni e gradimento.

Letti tutti insieme sembrano scritti da noi. Sono un catalogo straordinario di competenze che piano piano stanno passando nei cittadini: molti di loro hanno smesso di farsi prendere in giro, hanno capito che vale la pena informarsi, che è utile, sano, giusto e pure alle volte divertente e entusiasmante.

Raggi dovrebbe fare tesoro: forse proprio grazie al punto più basso di disinformazione che hanno fatto toccare alla città, ora c'è una sorta di rimbalzo e sempre di più ci sarà. Si può solo governare essendo onesti, smettendola di fare propaganda, piantandola di fare campagna elettorale, interrompendo la continua ricerca dell'applauso facile a suon di squallidissime ideologie. Altrimenti l'arma dei social viene usata contro di te, con le uniche munizioni che ti possono uccidere: quelle della competenza, della preparazione e dell'onestà quella vera. Quella non urlata come un vessillo politico da strumentalizzare, ma quella praticata ogni giorno su tutte le faccende della vita privata e pubblica.

E' la cosa più sovversiva che si può fare oggi in questa città, è quello che continueremo a fare ogni giorno al cospetto di questa e delle prossime amministrazioni che tanto difficilmente saranno troppo migliori.





Un contenuto social

in cui un sindaco dice una sequela di bugie e dove invece nei commenti i semplici cittadini rispondono con la semplice verità mettendo a tacere claque e tifoserie plagiate e lobotomizzate, è atroce e bellissimo al tempo stesso. E' comunque un flebile segnale di speranza. E noi abbiamo deciso di dedicare un post ai tanti cittadini che hanno investito il loro tempo per costruire una "narrazione" onesta e diversa da quella menzognera di chi amministra a suon di post-verità: non ci casca più nessuno.





PS. Gli screenshot risalgono a poco più di 12 ore fa, ma alcuni commenti hanno nel frattempo inanellato perfino 200 like in più. Per dire come sta girando, il famoso vento...