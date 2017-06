Sesso imperiale nel bel mezzo dei Fori durante il Gay Pride. Il video

E naturalmente si accettano scommesse. Chi sono i due spavaldi del Foro di Traiano? A che nome, ma soprattutto a che sesso, rispondono i due protagonisti assoluti della trombata più imperiale che si sia mai vista?

Siamo ai Fori Imperiali, appunto. Sabato 10 giugno, esterno giorno: è la giornata del Roma Pride. Pieno di gente in giro a rivendicare i diritti della comunità gay, lesbica, trans ecc. La manifestazione si svolte a pochissimi metri. Loro però scendono qualche gradino, trovano chiuso il cancello di metallo che dà sulla parte recentemente restaurata del Foro, si accomodano, si spogliano (o erano già mezzi nudi?) e iniziano a darci dentro. Naturalmente nel bel mezzo dell'area archeologica più importane del mondo. Si vede che l'atmosfera del Pride favoriva all'abbassamento dei freni inibitori.

O qualcuno aveva perso una scommessa? O è stato un colpo di fulmine? E quando scappa, scappa...



Si accettano scommesse, dunque. Chi sono? Uomo lui e trans lei? Trans lui e trans lei? Gay lui, etero lei? Oppure addirittura semplicemente etero lui e etero lei, alfieri di una normalissima pecorina d'ordinanza eterosex sebbene un pelo fuori contesto e magari polemici contro i mille gusti sessuali diversi rappresentati nella vicinissima manifestazione: un improvvisato etero pride.

Sarà quel che sarà, ma intanto stiamo di fronte all'ennesimo episodio di sesso in pieno giorno in piena città. Che in confronto l'immigrato che se la spassava immerso nella monnezza è nulla ché qui siamo nel cuore turistico della città, nella zona che dovrebbe essere più controllata, videosorvegliata, sicura. Durante una manifestazione delicata e dunque, sperabilmente, piena di forze dell'ordine. E invece niente, Roma continua a comunicare totale libertà, anarchia ma non poetica, solo sregolata e sciatta. Che di per se, nonostante il caldo, può essere anche sexy e liberatoria, ma che poi ci fa capire una cosa sola: la città è fuori controllo, non ha il rispetto di nessuno, non mette paura a nessuno, non ha una autorità minimamente credibile. Credibilità zero. Da quando ti devi astenere dal buttare una cartaccia a terra a quando devi pensarci due volte prima di tirare fuori l'uccello e metterti a scompare esattamente come un riccio. Tutto si può fare. Tanto chi ti dice qualcosa? E allora godetevi quest'altro video, onestamente più triste che divertente...