Ponte del 2 giugno a Ostia. Tristezza e depressione invece di sviluppo e ricchezza

In questi giorni di ponte e di inizio di stagione estiva cerchiamo di provare ad applicare il nostro ragionamento su faccende che riguardano quel che resta o quel che sarà del richiamo e dell'appeal turistico della nostra città.

Ogni giorno parliamo del dramma che i turisti sono costretti a vivere in centro tra trasporti inesistenti, scippi, sporcizia, commercianti truffaldini e servizi da sesto mondo. Oggi proviamo a guardare non al centro ma alla periferia. Perché purtroppo "periferia"sono considerati a Roma luoghi di assoluto prestigio e richiamo che però sono lontani dalle Mura Aureliane, che si tratti dell'Eur o delle Riserve Naturali così come, e di questo parliamo, del litorale e delle decine di chilometri di spiagge di cui Roma è dotata senza quasi neppure saperlo.





Non sono molti infatti i turisti che si capacitano del fatto che Roma è una città di mare in tutto e per tutto. Con una quantità e una qualità di arenili e spiagge che, da sola, potrebbe sostenere tutta l'economia cittadina se solo fosse valorizzata a dovere dal punto di vista del turismo stagionale così come di quello convegnistico e climatico.





La pianificazione urbanistica alla romana, invece, ha optato per realizzare sul mare micidiali quartieri dormitorio, sfilze di case popolari e tanta tanta edilizia da paese sottosviluppato. Le conseguenze negli anni sono state immediate: droga, spaccio, degrado, mafia, speculazione degli arenili invece che sviluppo turistico.





In questi giorni Ostia, paradossalmente, si svuota. E' tutto pieno se ci vai un sabato "normale" di maggio o di giugno, ma se c'è un ponte, si svuota! Se ci vai a luglio, è vuota. Se ci vai ad agosto, vuotissima. L'unica località di mare in Europa che ha la sua bassa stagione d'agosto.





Ma se è comprensibile che i romani vadano altrove quando hanno da investire qualcosa in più di una giornata da-mattina-a-sera, occorre sottolineare che il vero vulnus qui è il flusso inverso, ovvero non romani (magari stranieri) che stiano qui e che si servano della presenza del mare per prolungare la loro presenza a Roma oggi ridotta a due miserabili notti utili soltanto a "sfruttare" la città lasciandosi alle spalle macerie invece di risorse.

Per trasformare il turista da problema a risorsa, per far sì che le aree di visita non siano sempre le solite tre o quattro (dove poi magari siamo costretti a mettere il numero chiuso), occorre far sì che la gente resti più giorni. E' complicato per tutte le città, per Roma dovrebbe essere facile perché Roma ha il mare. Non ce l'ha Londra, non ce l'ha Parigi, ce l'ha solo Barcellona (e infatti informatevi su come lo usa!).





La famiglia tipo smette di venire due giorni e mezzo a Settembre, ma finalmente viene una settimana o dieci giorni a luglio. Prenota in un albergo nuovo fronte mare a Ostia. A piedi ha la stazione della metro che in 30 minuti porta in centro a Roma. Un giorno si fa il mare, un giorno si va in città. Oppure si va in città al mattino e nel pomeriggio si scende per un tuffo. Oppure si sta in spiaggia e poi, quando fa meno caldo, si sale in città per passeggiata, cena e ritorno in hotel dopo pranzo. Oppure si sta al mare e poi verso le 18 si va agli Scavi di Ostia Antica (qualità archeologica tra le più assolute al mondo, ma turisticamente in abbandono) per un aperitivo e un concerto di notte. I tour operator avrebbero di che sbizzarrirsi.





Questo potrebbe riguardare decine e decine di migliaia di persone contemporaneamente tanto più che Ostia si trova a pochi km in linea d'aria da Fiumicino. Parlare di condizione favorevole è dire poco. Ci si lamenta che non ci sono soldi, che c'è crisi, si chiedono risorse al Governo centrale obbligando tutti i cittadini italiani a pagare le incapacità romane, ma la realtà è che se solo si mettessero in modo economie territoriali come questa, Roma non avrebbe problemi ad essere la città più benestante d'Europa. Un potenziale economico semplicemente sconfinato che aspetta solo di essere organizzato e attivato. Per farlo bisogna fare alcuni passaggi. In primis bisogna finalmente spianare la strada ai poteri forti del grande capitale internazionale, della inprdnditoria sana, dei fondi di investimento: per ora ci si è occupati solo di tutelare i poteri marci invece. E camorristi.





Bisogna edificare nuove architetture, possibilmente di eccellente qualità, e alberghi; ma questa è considerata speculazione edilizia in Italia e ancor di più a Roma, meglio lasciare le palazzine e le baraccopoli





Bisogna scavare parcheggi interrati per togliere auto dalla strada; ma a Ostia parcheggiare gratis a tre metri dalla sabbia è un diritto costituzionale





Bisogna moltiplicare le corse ferroviarie e trasformare la Roma-Lido in metropolitana iper moderna; ma quando è stato possibile per interessamento di grandi società straniere è stato tutto fermato perché a Roma i servizi pubblici sono serbatoi di voti, non fabbriche per generare qualità e benessere





Bisogna demolire quasi tutta l'attuale attrezzatura balneare fatta di muri, casupole, stabilimenti inadeguati e cemento e inoltre bisogna assegnare questi pezzi di demanio a società serie, strutturate e dimensionalmente capaci di interloquire con il pubblico; ma si è sempre preferito non infastidire la lobby dei balneari





Bisogna contrastare l'abusivismo che rende spiacevole l'esperienza in spiaggia e i turisti che vengono a portarci i loro soldi meritano di essere tutelati al massimo e mai infastiditi da alcuni; ma le leggi italiane di fatto non lo consentono e neppure la mentalità italiana lo consente





Bisogna costruire altre marine (in Spagna ce n'è una ogni 10 km mentre noi abbiamo solo il Porto di Roma) per sviluppare il turismo nautico che è ricco e porta risorse; ma i porti turistici sono lo spauracchio per la mentalità ambientalista al contrario che ha devastato l'Italia negli ultimi 40 anni





Bisogna muoversi per sviluppare, non per censurare, la vita notturna; ma qui da noi si preferisce procedere per divieti che servono soltanto a spostare in altri paesi e altre città chi spende e chi investe lasciando qui da noi solo sciatteria, abbandono e degrado. Oltre che abusivismo perché in un contesto in cui tutto è vietato, campa alla grande solo chi ha la forza (perché mafioso o corruttore) di operare nell'illegalità.





speculazione e mercificazione. Vuoi mettere come siamo meglio noi. Aggiungete voi altri "bisogna". Noi, dopo aver constatato che in un anno di governo rivoluzionario nulla è stato non solo fatto me neppure lontanamente ragionato, pensato, ipotizzato, pianificato da questa amministrazione ( il massimo è il capogruppo di maggioranza - sul serio! - che gira per le spiagge libere ad aprire i cassonetti per dimostrare che sono stati svutati; gente che sarebbe fuoriluogo perfino a fare il vicebenzinaio sull'Ostiense, figurati ad amministrare una capitale occidentale), ci limitiamo a inserire nel testo qualche immagine di Barcellona: guardate che brutta. Vuoi mettere come siamo meglio noi.

Lì il recupero del male e il definitivo boom economico della città partì 25 anni fa grazie alle Olimpiadi. Guarda un po', le Olimpiadi...