Paola Taverna scrive a Roma fa Schifo: "non vi querelo più". Lettera incomprensibile

Ieri abbiamo pubblicato un lungo resoconto su una strana minaccia di querela che alcuni avvocati, che si sono presentato a nome e per conto di Paola Taverna ci avevano indirizzato. La cosa è stata utile per ripercorrere tutta la storia abbastanza inquietante dei Soffokati capitanati da tale Emidio Merli, che si fa chiamare Il Merlo. Una storia tipica romana di strafottenza, sopraffazione, arroganza e legami imbarazzanti con la politica che, secondo noi, aveva visto eccessiva vicinanza con il Movimento 5 Stelle. Come sempre facciamo ovviamente tutto questo lo avevamo suffragato con prove incontrovertibili.





Quest'oggi Paola Taverna ci ha scritto (questa volta di suo pugno, senza avvocati di mezzo) chiedendoci di pubblicare. Con piacere riportiamo le sue parole e aggiungiamo, sotto, le nostre considerazioni attendendo anche quelle dei nostri lettori.







Io non mi nascondo e non rinnego mai quello che ho fatto. Rivendico e sono orgogliosa del lavoro fatto al fianco e per la categoria dei tassisti, che rifarei oggi. Ma non sono disposta a veder strumentalizzare una battaglia fatta per le giuste rivendicazioni di una categoria, né dalla categoria stessa né da una testata.



Ciò che contesto è l’associazione che è stata fatta sul vostro sito tra la mia persona, oltre che il M5S, e singole supposte azioni discutibili attribuite ad alcuni degli appartenenti a questa categoria e di più alle idee personali di alcuni di questi.

La richiesta di correzione di quanto pubblicato nasce esclusivamente da questi profili proprio perché da me non condivisi e quindi non corrispondenti al vero.



Da quando sono stata eletta ho sporto poche denunce, sempre controvoglia perché la magistratura ha cose più importanti di cui occuparsi, e solo quando non vi erano alternative. Per questo anziché presentare direttamente querela, come era nei miei diritti, ho preferito cercare un dialogo che, onestamente, speravo più costruttivo. Questa volta però la querela non ci sarà, almeno non la mia. Mi basta quanto emerso dal vostro lungo post, chiarito da queste mie brevi righe.



Ho visto con piacere le foto con Emidio, a cui vanno i miei auguri di una veloce guarigione, visto che ho avuto notizia che pochi giorni fa è stato investito. Quelle foto mi fanno ricordare la battaglia sacrosanta per il "taxi service" e per la dignità della categoria dei tassisti dopo lo scandaloso emendamento della Lanzillotta. Eventuali idee dei singoli o altre loro presunte azioni, così come le vostre personali valutazioni delle stesse, non sono da me condivise né supportate e pertanto, in correttezza, vi invito a non associarle alla mia persona. Paola Taverna









Ci ha fatto piacere ricevere queste considerazioni perché innanzitutto prefigurano una querela in meno. Una buona notizia considerando quante altre querele strumentali e arroganti dobbiamo gestire sempre provenienti da anime del Movimento 5 Stelle. Ma al di là della non-querela, purtroppo tutte le faccende emerse nel nostro precedente articolo non vengono spiegate.





1. Perché alla Taverna non piace essere associata a dei gruppi quando lei per prima ha dichiarato ai quattro venti la sua vicinanza? Inoltre se i Soffokati, come la Taverna ha ammesso non più tardi dello scorso dicembre, sono "la stessa cosa" del Movimento 5 Stelle perché Taverna non li invita a smettere di comportarsi in maniera incivile (stanno incartando la città di affissioni abusive e graffiti dovunque) invece di prendersela coi blog?





2. Come può pensare la Taverna, ormai una politica navigata, di potersi avvicinare a delle battaglie (magari per ottenere un legittimo tornaconto elettorale e di consenso) e poi però prendere le distanze dai singoli protagonisti delle battaglie stesse? Come può insomma la Taverna pensare di poter avere la botte piena e la moglie ubriaca? Questo atteggiamento è tuttavia diffuso nel Movimento 5 Stelle e succede anche a Roma. Ad esempio nel mondo dell'ambulantato: i grillini si schierano sistematicamente a favore delle lobbies bancarellare, ma non vogliono sentirselo dire. Anche Andrea Coia ha minacciato querela semplicemente perché abbiamo detto la verità, ovvero che sta lavorando per favorire una delle peggiori cosche della città. Anche la vecchia politica lavorava per favorire le cricche e i portatori di voti, ma almeno non lo negava. Almeno non negava l'evidenza. Negare l'evidenza è possibile con certa moscissima stampa italiana e ancor più romana, ma finché ci saranno certi blog e certi osservatori indipendenti non sarà agevolissimo farlo.





3. Taverna dice che di solito non fa querela perché (e siamo molto d'accordo con lei) pensa che i magistrati debbano concentrarsi su ben altro. Ma se così è allora perché ha dato mandato ai suoi legali di minacciarci senza mezzi termini assicurandoci una querela se non avessimo tolto non parte dei contenuti ma tutti (così chiedevano gli avvocati)? Lo ha dunque chiaramente fatto solo per intimidire sfruttando il potere dovuto dalla sua nomina parlamentare e non perché credeva davvero di procedere o di avere i numeri per farlo? E lo ammette con questa trasparenza? Chapeau...





4. Se Taverna ritiene, come dice in questa sua lettera, che ci siano gli estremi per la querela perché non procede? Per quale motivo ha deciso di non andare avanti visto che i suoi legali erano così risoluti? Ma soprattutto: quali sarebbero questi estremi?





5. La Taverna, tramite i suoi avvocati, ha scritto che i Soffokati sono eversivi (oltre ad altri epiteti). In che senso? Eversione in cosa? In questa lettera poi sembra invece non rinnegarne la vicinanza. Dunque rivendica di essere vicina agli eversivi? O gli avvocati avevano esagerato?





6. Nella lettera scritta dai suoi avvocati Taverna sosteneva che mai, neppure lontanamente, i Soffokati e il M5S hanno avuto dei rapporti. Questa è una clamorosa menzogna, come mai Taverna l'ha fatta scrivere ai suoi legali e come mai non ce la spiega?





7. Durante la prossima campagna per le Politiche o per le Regionali Paola Taverna farà iniziative elettorali e politiche a fianco dei tassisti? E se sì, anche a fianco dei Soffokati dopo averli definitivi "eversivi"?





8. Cosa ha spinto davvero Paola Taverna a farsi letteralmente massacrare su Roma fa Schifo quando noi, da parte nostra, neppure ce la saremmo considerata di striscio? Per quale motivo una azione così goffa?





In generale a noi la lettera sembra molto confusa, in alcuni passaggi poco comprensibile e poco approfondita. E soprattutto poco concreta: la classica toppa che è peggio del buco per certi versi. E' un peccato perché ci sarebbe piaciuto saperne di più. Quando Taverna vorrà saremo sempre qui per pubblicare i suoi contenuti, nel frattempo ci limitiamo a consigliarle, anche per i prossimi step della sua carriera politica, di evitare le facili scorciatoie di consenso e le cattive compagnie prediligendo un percorso istituzionale e di qualità lontano da populismi sempliciotti ormai indifendibili e facilissimi da smascherare.