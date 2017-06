Nuova stazione metro Conca d'Oro. Inaugurata 5 anni fa oggi è un rudere. Foto&video

Oggi compito facile per il povero redattore di turno di Roma fa Schifo. Fanno tutto le immagini. Fa tutto questa città meschina. Fa tutto la necessità impellente di umiliare chi si serve del mezzo pubblico.

Siamo alla morte clinica del concetto stesso di civiltà: la città con le case più pulite d'Europa e gli spazi pubblici più disastrati d'Europa. Chissà perché i paesi civili, quelli che danno reali opportunità alle persone, quelli che rispettano nel profondo la vita umana, quelli che hanno una crescita economica sostenuta e sana sono proprio quelli dove si fa il contrario: magari non si fa in tempo a tener casa in maniera impeccabile, ma nello spazio comune puoi mangiare in terra. Figurarsi poi nel trasporto pubblico.









A Roma invece la situazione è quella che potete vedere in queste immagini. È così dappertutto tanto che alcune stazioni della Metro A (qui siamo invece sulla B1) dovrebbero aprire non come fermate della metropolitana, ma come catacombe tanto è lo stato di ammaloramento. Qui la cosa fa ancora più specie e uccide ogni possibile speranza: queste fermate, con un impegno architettonico non da poco peraltro, sono state consegnate nel 2012. Esattamente 5 anni fa. Oggi sono in condizioni inenarrabili e per nessuno questo pare essere un problema. Tanto a Roma i trasporti pubblici li prendono gli ultimi e i poveracci e le persone normali vanno in macchina. Anche qui l'esatto opposto dei paesi civili e anche di quelli che vogliono diventare tali.