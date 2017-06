L'allucinante discorso di Virginia Raggi ai giovani imprenditori. Stanno seviziando la città

Un'altra occasione persa per riavvicinare investimenti alla città. Traspare evidente la mancanza di progettualità, idee concrete e non chiacchiere da bar.



Hai una platea di giovani imprenditori davanti , puoi portare denaro, opportunità per chi ha talento e risorse nella tua città e gli dici che:



- "Vogliamo rilanciare i mercati rionali". Come? In che modo? Tempistiche? Normative. Come mi invogli a investire in questa cosa, soprattutto dopo che hai appena approvato il regolamento a difesa dei bancarellari che rendono impossibile investire a Roma nel comparto del commercio ambulante e su area pubblica? Ma poi davvero il primo punto di cui parlare con dei giovani imprenditori sono i mercati rionali? La verità è che ci sono, forse, 4 milioni in bilancio per questa fondamentale attività. 4 milioni. Questo è. Manco il Comune di Civitavecchia si vanta in mondovisione per un investimento strategico di 4 milioni. E' un cabotaggio da città di provincia.



- "Le eco carrozze". In una città come Roma, l'unica idea di business che mi riesce a prospettare sono carrozze elettriche? Precisando però immediatamente che queste eco carrozze saranno fornite con incentivi agli attuali "gestori" del servizio fatto coi cavalli? E dunque confermando che la cricca dei criminali che oggi gestisce, al di fuori di ogni concorrenza e competitività il servizio, ne resterà monopolista? E questo dovrebbe allettare gli imprenditori? Quindi dov'è l'opportunità di business? Regolarizzi il mercato attuale? Emetti nuove licenze/autorizzazioni? Non si sa, anzi si sa ma non si dice.



- "Abbiamo lanciato il progetto Fabrica Roma per coinvolgere tutte le componenti del mondo del lavoro e parlare". Parlare de che? Parlareeee? Questo è un progetto di business o è una scusa per fare convegni, ovvero la cosa che più di ogni altra gli imprenditori vedono di cattivo occhio (e a ragione)? Un tavolo per parlare? Ok, può essere una base di partenza, ma obiettivi concreti di questo "tavolo"? Tempistiche? Progetti già potenzialmente discutibili su cui ragionare? Zero.



- "Vogliamo lanciare il progetto di politica partecipata con il cittadino per decidere come cambiare la città". Ok, e per me giovane imprenditore questo è un vantaggio? Mi stai dicendo che il mio potenziale progetto di business può finire in balia di uno dei centomila comitati di quartiere a difesa del nulla? E' esattamente il contrario di quello che bisogna dire a chi investe e vuole regole certe, tempi scuri e interlocutori univoci non certo "iiii cittadini che devono da partecipà alle scelte". Ma manco per sogno. Peraltro solo slogan perché poi all'atto pratico i cittadini neppure vengono fatti partecipare.



- "Abbiamo proposto ai cittadini un'idea di progetto per riqualificare Viale Marconi". Quindi su tutto ciò che riguarda una cosa fondamentale per fare business, ovvero trasporti, collegamenti, ecc l'unica cosa che mi sai dire è che hai proposto ai cittadini un paio di idee su come riqualificare una strada semiperiferica di Roma? Ma sei fuori con l'accuso sei!



- "Grandi progetti? Lo Stadio è un esempio concreto". E qui davvero rischiano di partire le parolacce ma quelle pesnti.





Ora, di fronte a questo video, sfido un qualsiasi imprenditore ad avere voglia di investire seriamente in questa città. Trovateci un imprenditore che è stato convinto a scommettere su Roma dopo questo ridicolo discorso pronunziato da un sindaco totalmente impreparato, inutile, irrilevante, incolore e dunque irrispettoso nei confronti della platea.



Un imprenditore non è parte del popolino medio e cafonazzo a cui basta fare un discorso in italiano corretto, con un velato filo di entusiasmo, dicendo "faremo" e "vogliamo fare" (tra l'altro le ultimissime elezioni hanno dimostrato che neppure il popolino medio ci casca più). Un imprenditore entra nel merito, vuole concretezza, gioca con i suoi soldi, con i suoi dipendenti, con i suoi rapporti. E in questo discorso non c'è nulla che possa convincerlo.



Ogni giorno che passa senza prendere decisioni fondamentali per il rilancio di questa città, senza progettare un'idea di quello che questa città vuole essere da qui a tot anni, non fa altro che aumentare ulteriormente il divario abissale rispetto alle altre metropoli italiane e mondiali. Ogni giorno che passa senza agire rappresenta un'ennesima coltellata data a un cadavere in fin di vita. E quando sei morto, sei morto.



Verranno a visitare i tuoi resti, ti porteranno un mazzo di fiori, un paio di ricordi del passato che fu, nostalgia e tristezza... Per poi tornare alla vita di tutti i giorni, da un'altra parte, in un'altra città.



Il danno di comportamenti come questo lo pagano con gli interessi i nostri figli. I romani di oggi fingono di non capirlo oppure non ci arrivano proprio. La verità, al di là dei discorsi, è che in un anno Roma è passata dall'essere un posto molto difficile ove investire ad essere un posto semplicemente impossibile dove investire. Con le uniche mosse sul lato economico e produttivo che sono state fatte per tutelare le mafie, le cricche, le lobbies che uccidono la concorrenza e che mettono al primo piano clientele e magheggi e non capacità e investimenti. Questo in ogni settore possibile e immaginabile.





Se il sindaco vuole rilanciare l'economia combatta le cricche degli ambulanti, faccia ripartire il mercato sano dell'edilizia e delle costruzioni invece di umiliarlo facendo regali ai palazzinari, sblocchi la riforma dei cartelloni pubblicitari, dia seguito al referendum per la privatizzazione di Atac, la pianti di bloccare gli investimenti di Ama nell'impiantistica, la finisca di blaterare di "acqua pubblica" facendo danno ad una azienda come Acea che dal punto di vista del bilancio Marino aveva tirato a lucido, ripristini la Laing alla guida delle Farmacie Comunali che finalmente erano state trattate come aziende e con piglio imprenditoriale e che ora sono tornate nella palude e così via per cento altre partite. Tutte giocate in maniera raccapricciante da un anno a questa parte tanto che ogni settimana una nuova azienda letteralmente fugge via da una città che sta crollando su se stessa.

Un discorso del genere sarebbe inaccettabile e raggelante se fatto dal sindaco di Rocca di Papa. Roma al contrario è una delle 10/20 città che potrebbero guidare il mondo e avere progetti sfidanti per i prossimi 20 anni. Qui invece stiamo alle carrozzelle elettriche (progetto peraltro delle amministrazoni precedenti) e alla partecipazione dei cittadini...

Luca V.





P.S. E soprattutto non ti permettere mai più di bestemmiare Adriano Olivetti. Mai più!