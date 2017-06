La super sciocchezza dei carri attrezzi affidati ad Atac spiegata chiara

Quando nel giugno del 2016 (ops, ma è passato un anno? Un annooo?) il Movimento 5 Stelle ha preso il potere in città iniziando a governarla, si è trovato nel comparto delle rimozioni forzate una situazione ideale.

Il servizio era stato interrotto per vari motivi in cui non ci addentriamo qui a novembre del 2015 e il commissario Tronca non si era occupato di farlo ripartire. La situazione era disperata e i pentastellati potevano non solo passare come quelli capaci a risolverla, ma potevano da la loro linea, la loro impostazione concettuale e operativa ad un servizio che, se ci si pensa un istante, risulta assai strategico.





Come mai strategico? Per tanti motivi. Roma è la capitale interstellare della sosta selvaggia, ne deriva che un ottimo servizio di rimozione coatta (qui il termine assume un esilarante doppio senso quanto mai centrato) è al tempo stesso un business e un grande deterrente.





Se parcheggio in maniera criminale e so per certo (come accade oggi) che nessuno mi dirà niente allora lo faccio in tranquillità, a meno che la mia coscienza e la mia dignità non mi fermi. Se parcheggio in maniera criminale e so di rischiare una multa valuto i costi benefici e a volte confermo la mia volontà di violare le regole. Ma se invece so di rischiare concretamente di non ritrovare più l'auto, di dover spendere molto per riscattarla, di dover impiegare una giornata per andarla a ritirare, beh, le cose possono cambiare.





A Roma poteva finalmente succedere questo. Bastava fare un ottimo bando di gara e far ripartire il servizio dopo lo stop al Consorzio CLT che gestiva ganasce e carri attrezzi fino al 2015. Il Movimento 5 Stelle poteva imporre la propria visione. Ad esempio poteva imporre al nuovo gestore un sistema più intelligente di depositerie: oggi i carri attrezzi (o meglio ieri, finché funzionavano visto che da anni il servizio non esiste) rimuovono un'auto e sono costretti a portarla lontanissimo, in depositi fuori città, affrontando ore di traffico e ingorghi. Va da se che un carro può, al giorno, affrontare la rimozione di pochissime auto parcheggiate in maniera incivile.

Il bando poteva imporre alla società vincitrice di siglare degli accordi con i gestori dei parcheggi interrati e in struttura (sovente mezzi vuoti per i motivi che sappiamo) in modo da avere sempre alla portata spazi dove lasciare le auto rimosse, con un vantaggio per certi versi anche per il cittadino sanzionato che così potrà andare a recuperare la propria vettura in prossimità e non allo sprofondo. Con una semplice misura come questa si alza l'appeal dei parcheggi interrati (io imprenditore sono ancor più invogliato ad investire su grandi opere simili se so che posso poi giocarmi una commessa simile da parte del servizio rimozioni) e si rende più efficace il servizio nel quadro di una operazione che costringe a parcheggiare in struttura a coloro che non lo facevano volontariamente continuando a posteggiare in divieto. Non hai voluto pagare 5 euro per parcheggiare sotto terra? Ora ne paghi 50 o magari 500 e sempre sotto terra alla fine ti ho costretto a parcheggiare.





Immaginatevi Piazza Borghese o Piazza Farnese con cinque carri attrezzi che arrivano, caricano le auto, le portano al vicino parking del Gianicolo, scaricano e dopo 15 minuti sono di nuovo sul luogo. Piazze pedonali finalmente libere, enorme disincentivo a comportarsi male (chi si azzarda, sapendo che la probabilità di non ritrovare l'amatissima fuoriserie è elev, efficienza e business. Business per l'operatore ma anche per l'amministrazione in quota parte.





Già, business. E' del tutto evidente che questo a Roma non può essere che un business e neppure di poco conto. Fai un bando serio e hai la fila di operatori che vogliono partecipare, italiani e internazionali. E sono posti di lavoro da una parte e automatica riqualificazione urbana dall'altra. Perché non appena comincia a girare mezza voce che a Roma c'è un servizio di rimozione forzata funzionante, rapido ed efficiente vedete che crollo che ha la sosta selvaggia.





E invece no. L'amministrazione in un anno non ha fatto nulla. Ogni giorno gli stop per sosta selvaggia alla rete del trasporto pubblico sono micidiali e provocano disagi a non finire e perdite economiche enormi, le aree pedonali sono irriconoscibili, spazi che non erano mai stati toccati dalla sosta selvaggia sono oggi fuori controllo e addirittura Via del Corso si è trasformata nelle ultime settimane in parcheggio: tanto la Municipale non interviene (il cambio di comandante è stato giustamente letto dal corpo come una restaurazione e così si è tornati indietro di anni: il risultato è stato un crollo delle multe con danno per l'erario e premio per gli incivili) e tanto ormai tutti sanno che il servizio rimozioni non esiste più.





Dopo un anno di nulla in Commissione Trasparenza l'assessore Linda Meleo ha dichiarato che il servizio andrà ad Atac, ma che ancora nulla è definito e che se ne parlerà alla fine dell'anno. Se tanto ci dà tanto si andrà al 2018.





Ovviamente il progetto-Atac è semplicemente folle. Ogni volta che all'assoluto disastro operativo di Atac si è aggiunta una funzione (si pensi al bike-sharing) è stata distrutta anch'essa. Devastata, rasa al suolo. Nel corso del 2018 secondo la visione forsennata di questa amministrazione, Atac dovrebbe al suo interno trovare (o assumere a tempo?) il personale specializzato per gestire questo servizio, dovrebbe acquisire - come ha confermato Meleo - carri e ganasce facendo naturalmente un bando (e giù altri mesi dilapidati), dovrebbe poi iniziare il servizio magari prediligendo, ovviamente, le aree di transito di bus e tram e probabilmente trascurando altre condizioni altrettanto importanti come sosta in doppia fila, sul marciapiede, nelle isole pedonali. Ma comunque, è chiaro dalle parole di Meleo, senza una linea guida chiara, senza un obbiettivo, senza una politica. E senza uno straccio di spiegazione sul perché non si faccia un bando che potrebbe risolvere una situazione grave e far incassare soldi al comune (CLT svolgeva tutto a costo zero, ma questo è un comparto dal quale si può e si deve guadagnare molto mentre così facendo l'amministrazione sta dilapidando 2 milioni) combattendo l'illegalità e l'inciviltà.





Finita qui? Ma neanche per sogno: come tutti sanno nel 2019 il servizio di trasporto pubblico, oggi a Roma svolto da Atac, dovrà essere messo a gara e non è detto che Atac vincerà e, in ogni caso, il perimetro delle sue attività dovrà essere rinegoziato. Si sta dunque affidando un servizio cruciale e strategico ad una società che è notoriamente in scadenza.





Il pasticcio nel pasticcio. La città forse si sta anche abituando a questo modo sciatto, squallido, cialtrone, privo di prospettiva di lavorare. Noialtri no. Linda Meleo è abbastanza emblematica di questo atteggiamento, non a caso ne chiediamo da qualche settimana le dimissioni.