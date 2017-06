La farsa del bando dell'Estate Romana strangola il mondo della cultura a Roma

Si schiatta di caldo ma per il Dipartimento Cultura di Roma Capitale non è ancora estate. Il solstizio è oggi, ma niente. Il bando per l'Estate Romana si sta rivelando una farsa, l'ennesimo flop (amministrativo, più che politico, visto che più che le scelte della Giunta a non funzionare sono gli uffici). Le manifestazioni dovrebbero partire il 30 giugno, ma ancora nessuno tra gli operatori che hanno fatto richiesta (non tanto per i soldi - che non ci sono - ma per ottenere gli spazi e le aree pubbliche) non hanno ricevuto ancora alcuna risposta. Tutto questo sta comportando una perdita economica enorme per tutti visto che le manifestazioni non si organizzano in una settimana e che se si vogliono fare cose di qualità (preoccupazione che il Campidoglio non sembra avere) occorre fermare le date con mesi e mesi di anticipo, anticipare denaro, avere leva finanziaria e una grande certezza su tutto.

La gestione del bando sta mandando a gambe all'aria fior di aziende, società, piccole associazioni culturali, teatranti, artisti. Abbiamo raccolto molte testimonianze e le abbiamo messe insieme in questo testo. Non consideratelo in quanto tale perché è un collage di tanti spunti, tutti reali e tutti simili tra loro. Una manifestazione vale l'altra, una casistica e tipologia vale l'altra tanto per tutti è così.





A questi operatori verrà dato un sostanziale via libera il 29 giugno e verrà chiesto il 30 giugno di iniziare una stagione teatrale, di aver montato palchi e strutture, di aver pre-venduto i biglietti, aver convinto e trovato munifici sponsor, aver acquistato gli spazi pubblicitari su giornali e affissioni e quant'altro. Una semplice e volgare pazzia. Non la prima, non l'ultima. Ovviamente trovare qualcuno che ti viene a dire "abbiamo sbagliato, scusateci" sarà impossibile. Ma leggiamoci le testimonianze, ribadiamolo: vere, di chi ci ha creduto e di chi sta rimanendo strangolato a causa dell'inefficienza dell'amministrazione. Senza dimenticarsi che, in un quadro simile, è semplicemente impensabile che al bando partecipino realtà qualificate da fuori Roma. Perché se per un romano la situazione è folle, per chi non è abituato alle cose di questa città, la situazione è meramente inaccettabile.





***





Io avrei fatto parte del Roma Fringe Festival, che è un Festival di teatro molto interessante che si tiene all'aperto d'estate, giunto alla sua 6a edizione. Avevo già partecipato in altre occasioni con miei spettacoli, e anche quest'anno un mio spettacolo aveva passato la selezione.





In teoria il Festival doveva svolgersi da metà giugno a fine luglio.

Poi ci hanno comunicato che sarebbe stato solo luglio a causa dei ritardi del Comune.

Intanto il tempo passava, e non ci comunicavano il calendario ufficiale: quindi io per esempio avevo speso un po' di soldi per creare il sito internet dedicato, per organizzare la promozione, per comprare la scenografia... pensando "vabbè, ora diranno il calendario e posso partire e rientrare".





Dopodiché ieri la triste scoperta: il direttore artistico del Festival

(persona molto seria e professionale)

ci scrive scusandosi, dicendo che purtroppo la manifestazione non avverrà a luglio. Avverrà forse (forse!) a settembre, a questo punto sperando nella collaborazione di qualche privato.





Copio-incollo la parte della sua mail in cui spiega cosa sia successo:

"Sia io, che i miei collaboratori, da persone di teatro, sappiamo quanto sia importante organizzarsi con il calendario e quanto il tempo possa essere prezioso in generale. Purtroppo chi è incaricato alla gestione culturale della Capitale evidentemente non sembra conoscere queste dinamiche.

In questi giorni aspettavamo i risultati del Bando dell'Estate Romana, indicati entro il ponte del 2 giugno e ancora non pubblicati, non tanto per gli eventuali fondi ma per lo spazio pubblico richiesto e necessario per fare il festival.

I risultati del bando dell'Estate Romana a oggi non sono usciti e non si può organizzare un evento di tale portata in meno di due settimane, senza una comunicazione adeguata (naturalmente, prima dell'eventuale assegnazione non se ne può parlare, anche giustamente).

Personalmente, lavorando e avendo a che fare anche con le realtà internazionali, parlando di queste cose e della mala gestione culturale italiana con cui ogni giorno mi scontro, vengo visto come un marziano, come un indigeno di qualche tribù primitiva".





Ora: io non so quali altri spettacoli oltre al mio erano stati selezionati. Però potrei giurare che anche tutti gli altri, come me, avevano anticipato soldi e si erano tenuti liberi tutto luglio rifiutando la partecipazione ad altre manifestazioni. E questo vale per tutte le altre manifestazioni caratteristiche della Estate Romana, sono tutte allo stesso punto, con tutte storie analoghe alla mia. Centinaia e centinaia di persone in questa situazione assurda: in trappola. Altri esempi? A bizzeffe: a Piazza Vittorio, per il cinema, ci sono 300mila euro di attrezzature e noleggi fermi e bloccati in attesa di risposta. Immaginatevi quanti milioni, moltiplicando le quasi 200 adesioni, sono bloccati, quanti investimenti in difficoltà, quanta gente ingiustamente in ansia che dovrebbe pensare a produrre e a creare e invece pensa alle scartoffie e ai ritardi ingiustificabili.





Siamo gente di spettacolo, ma pure noi lavoriamo: è brutto pensare che lavorerai a luglio, arrivare al 17 giugno e poi sentirti dire che spiacente, non lavori.





Ed è un altro capitolo della mala gestione del Comune, della totale incuria e incapacità che la caratterizza.





***