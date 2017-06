Il bancarellaro grillino che aggredisce e intimidisce mentre si approva il regolamento-truffa

Non ci dilunghiamo su quello che è successo l'altro in Aula Giulio Cesare e che terminerà oggi con l'approvazione di un regolamento sugli ambulanti che favorisce le lobbies, consegna alle cricche dei bancarellari le chiavi delle città, toglie ai cittadini ogni plausibile speranza di vivere domani in una città normale.





Molti di voi hanno seguito la nostra diretta social tipo Maratona Mentana fino almeno alle 2 e mezzo del mattino, molti altri potranno rileggerla su Twitter. Più volte abbiamo sottolineato come l'atmosfera dell'Aula fosse irrespirabile. Come fa infatti un'assemblea legislativa a lavorare quando ogni eletto, che decidere di scegliere di votare in un modo o in un altro, viene sistematicamente intimidito, minacciato, insultato, vilipeso?

Nel completo disinteresse delle forze dell'ordine questo è successo.

Fino al punto in cui una militante è stata insultata, aggredita e intimidita solo per il fatto che stava su Twitter a guardare i contenuti di Roma fa Schifo. La storia, incredibile, ce l'ha raccontata direttamente lei qui

Poi c'è stata la Sabrina Alfonsi, presidente del Primo Municipio. A lei è stato riservato un trattamento particolare. Intimidazioni e minacce della peggior specie. La frase peggiore è stata ripetuta, davanti a numerosi testimoni, più volte: "tanto da qui dovete uscire". Tutti a Roma sanno cosa significa dover subire, da un energumeno grande come una Fiat Panda, una minaccia del genere. Della serie "ti aspetto fuori, dietro l'angolo, dove nessuno può difenderti".

E' venuto il turno della consigliera del Primo Municipio Nathalie Naim che ha subito insulti sessisti della peggior specie, messa alla berlina da gruppi di ambulanti che ad alta voce la sbeffeggiavano commentando la bellezza delle sue gambe. Questo è accaduto l'altro ieri in Aula Giulio Cesare e questi sono i personaggi che l'amministrazione grillina sta difendendo fino allo stremo.





Uno dei motivi per cui a Roma la lotta alle mafie che si sono mangiate la città non viene portata fino in fondo è proprio la paura che questi personaggi incutono. Ancor prima della corruzione, che pure è assai presente, ancor prima del voto di scambio, che pure è assai presente: la paura. Fanno paura. Parliamo degli ambulanti, ma parliamo anche dei cartellonari, dei balneari. Tutti coloro insomma che a vario titolo si sono impossessati del bene più prezioso che una città ha, il suolo pubblico, e lo utilizzano a loro piacimento speculandoci sopra e lucrandoci in maniera pazzesca.





Ma non è finita qui. Gli insulti se li è presi anche Alessandro Onorato, che era lì per votare in qualità di consigliere d'opposizione. Insulti e aggressioni gravi a tal punto che una parte dei bancarellari ad un certo punto ha deciso di difenderlo e scortarlo per salvarlo dalle frange più aggressive.





La cosa incredibile è che le intimidazioni più gravi sono provenute tutte dalla stessa persona o dallo stesso gruppo di persone capitanate da un bancarellaro enorme, una montagna di carne umana che è stato protagonista per tutta la giornata dei fatti che vi abbiamo raccontato. Si chiama Osvaldo e per capire le sue tendenze politiche è sufficiente andare sul suo profilo Twitter e capire su quali post ha messo il suo "like" (il cuoricino rosso di Twitter).





Ma al di là delle appartenenze politiche, che sono legittime, c'è qualcosa di molto più inquietante e illegittimo. Una persona può minacciare pesantemente un'altra persona, in un'aula istituzionale (anzi in una delle più importanti aule istituzionali del mondo) senza che le forze dell'ordine, che ascoltano e assistono, facciano nulla. Il signor Osvaldo (e altri come lui seppur in misura inferiore) ha intimidito con durezza e violenza donne, eletti, rappresentanti politici e nessuno tra i tantissimi Vigili Urbani presenti ha pensato di identificarlo.

Così, se il buon Osvaldo volesse contestarci la nostra ricostruzione, faremmo fatica a dimostrarla ufficialmente perché non ci sarà nessun verbale (ma solo testimonianze e video, che pure non sono prove da poco) a certificarla.





Intanto stamattina passa definitivamente il Regolamento che regala la città a questi signori. Ecco perché si sentono onnipotenti. E sarà sempre peggio. Ma i Cinque Stelle non hanno raccolto caterve di voti per combattere queste situazioni? Perché le alimentano?