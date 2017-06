Dipendenti Atac barricati dentro ai gabbiotti. Malcostume assurdo, storia ridicola

A poche ore di distanza dal tweet Atac procede alla bonifica

21 maggio 2017

Ora ci sono le tendine fatte con le buste della spazzatura srotolate sui vetri e si continua ad appiccicare mappe una sopra all'altra...

Guardate la timeline e ridete. Anzi piangete. La scarsa dignità dei dipendenti Atac non conosce confini, remore e limiti. E in moltissime stazioni della metropolitana coloro che dovrebbero essere addetti ai controlli continuano a barricarsi nelle maniera più creative dentro ai gabbiotti. Così non vengono "disturbati" dai viaggiatori, così i viaggiatori non possono vedere cosa fanno e cosa non fanno, così possono fare quel che gli pare senza che questo venga documentato.





Proprio da questo è nato questo nuovo malcostume. Negli anni passati questo e altri blog presero a documentare l'atteggiamento poco professionale di gabbiotti dove gli addetti invece di osservare con scrupolo i monitor di sorveglianza (specie in anni di tensione dal punto di vista del terrorismo, a maggior ragione sui mezzi di trasporto di massa) se la spassavano davanti a pornazzi, film e videogiochi. Una volta sgamati, i dipendenti Atac e quelli delle società di sorveglianza potevano fare due cose: o piantarla di lavorare in maniera mediocre e mettersi a lavorare in maniera seria, oppure trovare il modo per barricarsi e non farsi più riprendere e vedere.

Hanno scelto la seconda ipotesi.





Ma ora con i Cinque Stelle al governo della città dovrebbe essere cambiato tutto. Tantopiù che c'è un nuovo management in Atac che senz'altro avrà diramato delle linee guida chiare e stringenti su questo problema.





E allora abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo denunciato pubblicamente su Twitter il fatto. Atac non ha potuto fare altro che sistemare lo scempio confermandoci rapidamente il ripristino della dignità su Twitter. Dopo qualche giorno però siamo tornati a controllare e la situazione era quella che vedete. Chi ha vinto? Chi è più forte? L'azienda o i suoi assurdi dipendenti? Esistono i controlli? Esistono le ispezioni? Come è possibile che ciascuno possa fare come gli pare senza conseguenze e senza che l'azienda presidi come vengono utilizzati i suoi stessi beni? Basterebbe un ispettore che controlli come sono gestiti gli spazi comuni che scenda ad ogni stazione e faccia le sue considerazioni. Un costo nullo per tenere tutta la rete in ordine e segnalare agli uffici preposti chi si comporta male. Chissà cosa ne penserebbero i sindacati, quelli che con la precedente amministrazione di Atac stavano finalmente subendo una dirigenza che li teneva a bada e che invece oggi sono tornati protagonisti e padroni di una società prossima al fallimento...!?