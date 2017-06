Delirio abusivi al Colosseo. Favela a Colle Oppio. Ma il problema è il palco di Nerone...

Oggi vi rubiamo un bel po' di tempo. Lo stiamo facendo sempre più spesso ultimamente. Ma d'altro canto su web vanno i video, solo i video catturano l'attenzione e coinvolgono scatenando l'engagement digitale. E allora che video siano. Peccato che qui non troviate gattini o robe divertenti alla Casa Surace o alla The Jackal bensì solo rumenta, degrado e pattume. Ma chi vuole accrescere il proprio livello di consapevolezza civile anche da queste Forche Caudine deve transitare a nostro avviso. E allora beccatevi nove minuti per capire in che condizioni è il Colosseo, a che livello di degrado allucinante e abusivismo siamo arrivati. E beccatevi, qualche metro più in là, cinque-minuti-cinque da Colle Oppio, con immagini fresche di stamattina da fare accapponare la pelle. Una enorme e sconfinata favela affacciata sul Colosseo. Uno scenario rivoltante con decine e decine di persone che dormono, mangiano, defecano nell'immondizia tra topi e insetti in uno dei più bei giardini del mondo.

Un imprenditore ha proposto di realizzare qui una manifestazione dell'Estate Romana: vedrete che gli diranno di no perché la Soprintendenza non accetterà proposte di edificazione palchi o similia.