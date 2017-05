Roma a 5 Stelle. L'assurda storia dell'assessore al decoro che esalta il vandalismo

Vai in giro in bicicletta. Ti fermi in determinato punto. Fai foto alla tua bici, fai foto a tua moglie. Posti le foto - pubblicamente - sui social chiedendo commenti. Non ti dovresti meravigliare se i commenti fanno notare che il contesto in cui hai fatto i compiaciuti scatti è un contesto di pesante illegalità, di vandalismo, di degrado, di mancato rispetto per i beni culturali, il paesaggio, le opere pubbliche, gli spazi comuni. Non ti dovresti meravigliare ancor più se sei un assessore municipale di Roma Capitale e l'unico motivo per cui i cittadini si sarebbero aspettati da che una pubblicazione di quelli scatti sarebbe stato quello di una denuncia sdegnata dello stato di fatto. Con magari invito immediato all'Ama per una opportuna pulizia. Anche perché, santo iddio, sei pure assessore al decoro!





E invece no. Nel magico mondo dei Cinque Stelle, mondo in cui l'arroganza del potere arriva a toccare vette che mai aveva toccato sebbene si parli della capitale mondiale dell'arroganza, non è andata così. Marco Pierfranceschi, ciclista attivista e assessore al VII Municipio in quanto esponente dell'associazione Salvaiciclisti (gruppo di pressione che con la nobile scusa della promozione della ciclabilità fa anche politica e raggiunge posti di potere: ben tre poltrone quelle garantite dalla Raggi all'associazione), si è comportato come vedete nelle immagini.





Prima ha pubblicato la foto in alto. Poi, quando iniziavano sul suo profilo Facebook, ad arrivare commenti giustamente seccati da parte dei cittadini ha iniziato a rispondere come solo un romano vero sa fare: "aho ma nun c'avete de mejo da fa?". Sappiamo tutti quanto dibattito in questa città si poggia su questo tipo di atteggiamento e di modo di fare e sappiamo tutti quante conseguenze questo modo di fare ha sulle condizioni in cui versa la città.

Tra un insulto e un sarcasmo ai cittadini che correttamente chiedevano spiegazioni ("voi non state bene") Pierfranceschi, da vero grillino doc alfiere della trasparenza e dell'apertura della "Rete" cosa ti ha fatto: ha oscurato la sua pagina rendendo invisibili le foto pubblicate.





Dopo qualche ora alcuni blog sono usciti con degli articoli in cui condannavano l'accaduto. Pierfraneschi cosa fa? Si sta zitto? Abbozza? Magari, come avrebbe fatto qualsiasi politico di qualità, chiede scusa per aver commesso una leggerezza e sottolinea l'enorme danno che il vandalismo fa a Roma, i milioni che il Comune deve spendere sottraendoli ad altri capitoli di spesa più urgenti, il fatto che il Ponte della Musica è un'opera d'arte firmata da fior di architetti inglesi e che dunque non è affatto opportuno vandalizzarla a piacere? Niente di tutto questo. Pierfranceschi impugna la sua tastiera, apre il suo blog e scrive un verboso articolo in cui definisce "fresco e piacevole" l'osceno bacarozzo che imbratta il muro in uno spazio comune della città (lui, profumatamente pagato da tutti noi per fare l'assessore al decoro, consentirebbe ad un adolescente figlio di papà di imbrattargli casa? E allora perché esulta quando si imbrattano spazi comuni?), in cui si autoesalta in quanto bravo fotografo e esperto di musica di qualità e in cui conclude definendo "haters" i cittadini che hanno avuto l'unica colpa di fargli notare una cavolata gigantesca che aveva appena fatto. Pierfranceschi ha continuato in molti commenti a dire robe tipo "era solo una foto, non c'era giudizio positivo nei confronti dei graffiti, era una foto neutra" salvo poi trasformarsi in poeta quando una cittadina le segnalava che definire "piacevole" un atto di vandalismo non era proprio neutro: "succede di lasciarsi stupire quando si affronta la realtà senza le lenti del pregiudizio. E poi anche De André diceva che dai dal letame nascono i fior". Un autentico cantore del degrado romano, della prepotenza, del declino e della assoluta depressione di questa città. E se gli dite qualcosa "aho ma che nun ciavete de mejo da fa". Questo il livello. Tutto documentato e tutto scritto nero su bianco.





Ma la cosa più grave non è neppure tutta questa storia. Questo è solo folklore al quale ormai purtroppo il malgoverno grillino ci ha ampiamente abituato. E per un Pierfranceschi che interpreta le istituzioni un po' a modo sui, ce ne sono cento perfino peggio. La cosa grave è che il territorio amministrato da Pierfranceschi non ha, in qualcosa come 10 mesi, beneficiato del minimo cambiamento in positivo relativo alla mobilità, al decoro e a tutti i temi che riguardano la delega di Pierfranceschi stesso. Una nuova generazione di classe dirigente che si cura solo dell'occupazione dei posti di potere, della cura delle clientele elettorali e del placement politico. Niente provvedimenti, niente progetti, niente comunicazione, niente visioni, niente di niente. Pierfranceschi è l'assessore di Via La Spezia, l'autostrada urbana aperta dopo la fine dei cantieri alla stazione Metro C di San Giovanni. Basterebbe solo questo per capire cosa stanno vivendo i cittadini che si spostano in bicicletta (che si spostano, non che la usano come una bandiera ideologica per far carriera!), cosa stanno vivendo i pedoni, cosa stanno vivendo i disabili a causa di una amministrazione che non fa nulla e passa il suo tempo a cazzeggiare sui social insultando chi cerca di farla ragione e modificando la privacy dei post per fuggire ai commenti negativi.