Matteo Renzi ritiri questa cretinata delle magliette gialle pulisci-monnezza

Le strade della città sono già colme di rumenta e pattume, perché farle subire anche un'invasione di pagliacci vestiti di giallo che pretendono di far politica sostituendosi agli operatori ecologici?





Questo articolo serve a spiegare quanto sia profondamente sbagliata, ridicola, patetica l'iniziativa di Matteo Renzi per rispondere ai problemi di Roma e della sua raccolta rifiuti. Ma prima di raccontarla in questi termini diamo atto. Perché nel 90% di cretinata c'è un 10% di operazione riuscita. Perché non c'è dubbio sul fatto che l'annuncio di Matteo Renzi (oltre che a scaturire una esilarante risposta di Osho) abbia portato ad una decisa accelerazione del Comune di Roma: per evitare di trovarsi con una schiera di "piddini" vestiti di giallo e immersi nella monnezza che a quel punto sarebbe stata identificata nella sua amministrazione, Virginia Raggi ha spinto l'acceleratore per superare l'emergenza rifiuti generatasi a causa di 25 aprile, 1 maggio e Pasqua. Gli impianti si sono messi a lavorare 24 ore (ma non potevano farlo anche prima, pure senza Renzi?), si è stretto per aumentare la capacità dell'inceneritore di San Vittore (uh, i grillini che chiedono più inceneritori: questo è successo!) e le strade stanno un po' migliorando anche se le segnalazioni di accumuli non mancano. Insomma la provocazione di Matteo Renzi un risultato lo ha ottenuto e neanche da poco.





Ebbene: resti una provocazione! Non si vada oltre. Non si arrivi davvero a scendere in piazza a far finta di pulire Roma scimmiottando realtà serie e autorevoli come Retake Roma che questo lavoro, senza bandiere di partito, lo svolge da anni. Sarebbe un'umiliazione dell'impegno civico, una presa in giro verso chi a Roma si dà da fare per la città senza alcun secondo fine politico o di campagna elettorale; significherebbe una sottovalutazione gravissima del problema in se, del tema di cui parliamo: il trattamento dei rifiuti. Cosa c'entra il trattamento dei rifiuti con la raccolta e lo spazzamento? Nulla o quasi. Si sta misitificando, si sta facendo confusione, si sta gettando polvere negli occhi della gente e non ce n'è affatto bisogno. E lo sta facendo un ex primo ministro: questo è gravissimo e inaccettabile. Questo significa superare perfino il populismo, la demagogia e l'imbarazzante ignoranza grillina. Nulla hanno insegnato le elezioni francesi? Per sconfiggere i populisti devi fare altro, non devi inseguirli sulla loro strada.





Un partito fa politica, non fa sceneggiate mistificatorie. Fare politica significa far funzionare le istituzioni che si governano (e la Regione Lazio non funziona, santo cielo, non funziona affatto!) e significa fare una franca e durissima opposizione nelle istituzioni che sono governate dagli avversari, specie quando questi avversarsi governano male. E a Roma il PD sta amministrando a braccetto con i Cinque Stelle su tutte le partite più delicate. Zero opposizione nonostante Virginia Raggi stia esprimendo uno dei peggiori e più gravi e gravidi di conseguenze mal governi che la città ricordi. Smontano le Farmacie Comunali, occupano politicamente l'Atac, fanno regali assurdi al pubblico impiego per incamerare voti, blandiscono gli occupanti, sfasciano un progetto eccezionale come quello di Tor Di Valle, distruggono l'obbiettivo delle Olimpiadi, stoppano la riqualificazione di Ama infarcendola di vertici inadeguati, ritornano i centurioni, i risciò, i cartellonari di nuovo padroni del territorio, gli ambulanti che si scrivono da soli i regolamenti. Tutto nel totale silenzio del PD che anzi, nelle commissioni e in aula, sotto sotto collabora col partito di governo all'insegna di un consociativismo che non si era mai visto.





Forse va proprio in questa direzione l'iniziativa prevista da Matteo Renzi e dalle sue magliette gialle. Essendo una iniziativa patetica, ridicola e sciocca è l'unica iniziativa che non può impensierire per davvero il Movimento 5 Stelle e si iscrive in una finta guerra combattuta in superficie ma inesistente in profondità tra i due partiti che, di fatto, amministrano la città insieme all'insegna della reciproca e rispettiva cura delle rispettive clientele elettorali.





Non sappiamo quale parte del PD romano abbia consigliato a Matteo Renzi un'iniziativa così negativa che rimarrà come un'onta per anni sul partito, ma facciamo appello a quella parte sana che pure c'è dei Democratici affinché si possa salvare il salvabile annullando l'operazione.





A Roma a sistemare la faccenda dei rifiuti e di Ama ci aveva provato giustappunto Ignazio Marino. Aveva scelto un assessore di alto profilo anche tecnico come Estella Marino, dei manager cazzutissimi (Alessandro Filippi ad esempio. E poi il presidente Fortini) che stavano completamente cambiando direzione dopo aver cacciato via a male parole Fiscon e Panzironi. Aveva iniziato il processo che ha portato in questi giorni al licenziamento di chi era stato assunto nell'ambito di Parentopoli. Ama si era dotata di un piano industriale e stava diventando indipendente dal punto di vista degli impianti - nonostante l'ostruzionismo della Regione Lazio - e soprattutto dopo decenni di chiacchiere era stata chiusa Malagrotta. Una rivoluzione vera che si sarebbe compiuta se si fosse consentito a quella esperienza amministrativa assolutamente marziana di strutturarsi e completarsi.

Invece di scommettere su questa storia, di sostenere lo straordinario cambiamento che stava avvenendo e che s'era avviato, Renzi ha deciso di affossarla. Lo stesso Renzi che oggi scende in piazza a pulire la città. La stessa città che sarebbe stata senz'altro pulita se Renzi avesse permesso a Ignazio Marino di completare il suo progetto. Affossando Marino e regalando la città ai Cinque Stelle Matteo Renzi sapeva perfettamente quale china avrebbe preso Roma. Sapeva perfettamente che le lobbies sarebbero tornate a divorarsela. Sapeva perfettamente che le grandi riforme messe in pista si sarebbero arenate. Questo sta succedendo e i sacchetti di spazzatura per le strade sono frutto anche della sua fatwa su Marino e su quella stranissima e irripetibile esperienza politica che, dopo 40 anni di volemose bene, stava provando a cambiare radicalmente prospettiva nella capitale d'Italia.





Questa storia delle magliette gialle è dunque chiaramente un imbroglio ancor più odioso dei tanti imbrogli che ogni giorno il Movimento 5 Stelle al governo di Roma ci propina e che i lettori qui trovano quotidianamente rinunciati. Il PD avrà la forza di evitarci questa pagliacciata insensata, controproducente, ignorante?