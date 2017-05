"Le foto sull'emergenza rifiuti sono false!". Fondamentalismo a 5 Stelle supera i limiti

C'è una retorica del folklore, del comico, dell'ingenuo, dell'inesperto. C'è comunque un latente tentativo di derubricare come semplicemente ridicoli certi atteggiamenti. Noi li consideriamo gravi e pericolosi, non (solo) ridicoli e per cui cerchiamo di parlarne.





Li consideriamo ancor più gravi se notiamo come i meschini troll da social network, i diffusori a cottimo di fake news, gli spargitori di fangono non sono più profili anonimi creati ad hoc e gestiti altrettanto ad hoc da società di marketing, bensì direttamente i profili ufficiali del partito pentastellato. Si supera, insomma, una soglia. Si sale di livello. Non mandano più gli scagnozzi ad avvelenare i pozzi, fanno loro in prima persona.





Ci succede sempre di più ma ieri è capitato in maniera clamorosa. Protagonista il profilo Twitter ufficiale del XV Municipio. I fatti:

Pubblichiamo in mattinata questo tweet per avvisare Atac di un disservizio sulla metropolitana e Atac dopo qualche ora interviene e risponde in questo modo. A noi il post è apparso subito molto chiaro: Atac aveva sistemato l'anomalia e ce lo faceva presente con una foto. Molto bene e grande efficienza domenicale nell'ambito di una sana collaborazione tra blog e istituzioni.





Ma se vivi immerso nella pozzanghera della post verità anche uno scambio come questo può sembrarti sospetto e puoi pensare che la risposta di Atac sia da leggere come: "siamo andati a verificare e non è vero quanto segnalate, in realtà è tutto pulito e la foto l'avete pubblicata solo per infangarci". Una interpretazione malata (perché mai avremmo dovuto pubblicare una foto finta, o vecchia?), ma che può essere immaginata da chi di falsità, raggiri e manipolazioni è abituato.





E infatti chi ti spunta subito? Certo, un po' di troll anonimi, che stanno sempre nel conto. Ma soprattutto il profilo ufficiale del partito che governa il XV Municipio (oltre che la città). I cui gestori evidentemente di domenica pomeriggio non avevano di meglio da fare che infangare con mezzucci chi considerano avversario politico. Come sapete il Movimento 5 Stelle con l'avversario politico non discute, ma lo infanga inventandosi idiozie galattiche pur di metterlo in cattiva luce. Contando su una audience di pubblico suggestionabilissima perché sempre ignorante e impreparata. Per questo ma non solo per questo il Movimento 5 Stelle è stato definito alla fine dello scorso anno da serissime inchieste giornalistiche come una delle più grandi se non la più grande fabbrica di disinformazione a livello globale





Ed ecco come entra nella discussione il profilo del M5S di Ponte Milvio.

Seguendo la interpretazione malata di cui sopra del tweet di Atac il social media editor interviene come leggete. Dando per scontato non solo che la nostra foto sia un falso risalente ad anni fa (era stata scattata la mattina alle 11 meno qualcosa!), ma soprattutto che le centinaia di foto relative all'emergenza rifiuti che ci state inviando da giorni e che stiamo rilanciando sui nostri profili siano in realtà risalenti al 2014. Insomma il messaggio per chi legge è che non c'è a Roma una emergenza rifiuti, ma che le immagini che si vedono sono taroccate, non bisogna dar loro molto affidamento.





Naturalmente, come leggete qui sopra, dopo un po' di tempo Atac è stata costretta a precisare il senso del suo tweet. Alcuni si sono scusati, M5SRomaXV si è dileguato. Forse sarebbe meglio lasciar correre e ignorare o farci l'abitudine. Ma quando iniziano addirittura ad essere dei profili istituzionali a attuare queste atroci tecniche forse va sottolineato e segnalato. Chi gestisce il profilo del partito di Grillo nel XV Municipio? Sarebbe possibile sapere chi è stato a scrivere accuse così gravi? Se le accuse sono documentabili ci potrebbero dire quali foto del 2014 avremmo pubblicato? Chi gestisce i profili social del M5S nel XV Municipio è pagato dall'amministrazione e dunque da noi cittadini? Ed è pagato per dire bugie e spargere fango o per informare i cittadini? Il profilo è gestito da Roma o da altre città? La domanda non è peregrina: come avrete notato lo stile di molti profili personali e istituzionali sembra rivolto essenzialmente ai cittadini che non sono romani: un cittadino romano sa perfettamente (basta aprire la finestra) quale è la situazione dei rifiuti oggi a Roma; ma un cittadino di Udine, di Lecce o di Trapani che non ha sottocchio la città magari può pensare davvero che è in atto un complotto, che è tutta una montatura per screditare il Movimento e i "ragazzi meravigliosi" che stanno cercando di amministrare Roma. Sono le tecniche messe a punto dalla struttura di marketing e information tecnology che sta dietro a questo raggruppamento politico e che, sempre di più, noi consideriamo pericolosa e insidiosa a amplissimo livello.





Continuamente, a fronte di zero confronti sul merito delle questioni che solleviamo, riceviamo fango, bugie, invenzioni sul nostro conto. Presto inizieranno gli attacchi giudiziari e le querele strumentali per farci chiudere. Non mancheremo di raccontarvi. Roma fa Schifo ha con estrema durezza attaccato da anni tutte le giunte e tutte le amministrazioni precedenti. Di ogni colore. Alemanno, che massacrammo giorno dopo giorno per 5 anni di fila, il massimo che fece è bloccarci su Twitter. Oggi invece siamo sotto una mitragliata continua di intimidazioni, attacchi giudiziari, minacce dei querele ma soprattutto di bugie. E non era mai successo: se non condividi quello che scrivo spiega perché e dimmi dove sbaglio, non cercare di produrre dossier per inventarti bugie sul mio conto in modo da infangarmi. Questo è un modo di operare che solo la Camorra (e a Roma i "movimenti") adopera e si chiama "macchina del fango" così ben spiegata da Roberto Saviano

Il tutto nella scomoda posizione - e anche questo non era mai successo - di essere gli unici a costruire una narrazione in contrasto con l'abisso di malgoverno che ammorba la città da mesi. L'amministrazione è infatti così attenta a soddisfare gli appetiti di tutte le clientele e di tutti i gruppi di potere che l'opposizione praticamente non esiste, ne in aula ne sui giornali. Un consociativismo che a Roma non si vedeva da anni e che forse in questo modo non si era mai visto.





Questo andazzo è molto più vicino ad un nuovo fascismo che ad un buffo folklore. Questa gente non è "incapace" come tutti dicono, ma è piuttosto "capace di tutto". Speriamo che qualcuno se ne renda conto prima che sia troppo tardi. O, in alternativa, speriamo che quella parte sana del Movimento - che pur ci sarà - rimetta in riga una esperienza politica che oggi si configura come ancor più raccapricciante (e ce ne voleva) delle esperienze precedenti.