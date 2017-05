La Nuvola di Fuksas in mezzo alla strada è un non-problema. Ecco perché

Sta tenendo banco in questi giorni la questione degli oggettivi errori di progettazione della Nuvola di Fuksas, il nuovo centro congressi di Roma all'Eur.

Innanzitutto occorre sottolineare che si tratta indubbiamente di un errore. Marchiano e vergognoso. Come mille altri errori marchiani e vergognosi che si compiono in una città come Roma dove il valore della sciatteria, del pressappochismo, della nullafacenza superano ogni logica e ogni dignità senza che nessuno riesca ad invertire la china. Una città dove lavorare a catzo di cane è un plus, una cosa che fino, che fa figo. Se lavori bene, in maniera precisa, scrupolosa, attenta. A Roma sei uno sfigato, sei noioso, sei pedante. Qui le persone normali, sono anomale. Pensateci e ci darete ragione.





Quindi l'errore c'è, la Nuvola sta in mezzo alla via e la Lama, ovvero l'albergo, occupa più spazio tanto che per stare nelle proporzioni precedenti bisognerebbe farlo fiancheggiare da un marciapiede troppo stretto.





Lo stesso Fuksas, seppur amareggiato dall'ennesima assurdità, ha però in un'intervista a Repubblica risposto con serenità: basta pedonalizzare, basta fare un marciapiede più largo, basta cambiare i flussi della strada riducendo lo spazio per le auto (che la umiliano, specie nella parte successiva, regno incontrastato della sosta selvaggia) e riprogettando un minimo Viale Europa.





Dove sta il problema? Ma forse ad alcuni potrebbe far comodo la cagnara sull'errore di progettazione, la retorica sui "soldi buttati". Come se non fossero buttati i soldi che si stanno perdendo perché la Nuvola non ha un programma, non ha uno staff all'altezza, non ha un piano di gestione, non ha un tizio che sappia rispondere in inglese quando i clienti chiamano per prenotare un convegno.





La Nuvola oggi è uno spazio in abbandono, sebbene appena inaugurato. Privo dei servizi previsti in partenza (per misteriosi motivi non si sono realizzati i parcheggi interrati sotto Piazza Marconi, così la zona è uno sconfinato cimitero di ettari e ettari di lamiere in sosta illegale, per la gioia dei parcheggiatori che qui stazionano h24), circondato da mostruosità urbane, da palazzine immonde (andate sul lato posteriore della Nuvola, vedete cosa trovate), da piazzali metafisici, trasformati in parcheggi, dall'abbandonato cantiere dell'Acquario, dall'abbandonato cantiere - per colpa delle follie malate di questa amministrazione - delle Ex Torri delle Finanze.





L'albergo - ovviamente invenduto e abbandonato anch'esso - della Nuvola sporge di due metri rispetto al progetto originario e questo dovrebbe essere un problema grave rispetto al fatto che affaccia sulla Beirut delle Torri delle Finanze? Certo che è un problema e nessuno lo deve sminuire e chi ha sbagliato deve pagare, ma è un problema ri-sol-vi-bi-le e che, attenzione, anzi può essere girato in maniera positiva recuperando più spazio per la pedonalità e per l'utenza dolce della strada. Tutto il disastro circostante che è l'Eur, invece, appare quanto mai irrisolvibile. Avvinghiato ad un declino e ad una depressione senza scappatoia alcuna.