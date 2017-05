La mafia romana dei cartelloni ora sta tranquilla. La riforma è stata affossata

Non ci sono solo le bancarelle, i camion bar, l'assurdo mondo degli ambulanti che è riuscito a portare dalla sua parte l'amministrazione. Non solo lì si sta tornando indietro a tempi buissimi per quanto riguarda la Commissione Commercio. L'assemblea guidata da Andrea Coia, dove M5S, destra e PD governano a braccetto per tutelare gli interessi delle lobbies più che per garantire il buon governo per tutti. Ci sono anche - vi ricorderete i nostri anni e anni di battaglie - i cartelloni. Un settore micidiale a Roma, un mercato che dovunque è una grande opportunità civile e che invece nella nostra città è un autentico racket in mano ad una serie di operatori senza scrupoli che umiliano anche il lavoro di chi è onesto.

Cosa è successo in passato? Dopo anni di negligenza e di tentativi non portati a dama (Rutelli, Veltroni) e dopo gli anni del totale lassismo che ha regalato la città alla mafia dei cartelloni (Alemanno), finalmente con Marino si è affrontata la questione. Se la consiliatura fosse durata tutto il suo tempo naturale si sarebbe anche risolta visto che nei primi due anni già era stato approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e i relativi piani specifici per i Municipi. Ma come sappiamo per tanti motivi e anche per questo Marino è stato fatto saltare.





E' arrivata la nuova amministrazione e sarebbe bastato un mero passaggio in Giunta per portare la riforma in porto, far partire i bandi ed avere in cambio qualità, legalità, economia sana e tanti tanti servizi per i cittadini. Da 11 mesi la Giunta tiene bloccato tutto, l'assessore Meloni non tocca palla, in compenso la tocca, eccome, Andrea Coia. Il consigliere pentastellato - tristissimamente noto alle cronache di questo blog - ha convocato svariate volte la commissione commercio su questo tema. Benché la cosa non fosse minimamente competenza del Consiglio e della Commissione ma solo della Giunta. Lo scopo? Buttarla in caciara, fare casino, cercare di stoppare la riforma di Marta Leonori e Ignazio Marino, metterla in discussione, convocare i "portatori di interesse" (anche qui!) per dimostrare che la riforma non deve andare avanti. La cosa assurda è che la riforma venne votata anche con il sì dei consiglieri grillini quando erano all'opposizione! Il colmo dei colmi.





E Coia, qui come per gli ambulanti, sta riuscendo nel suo scopo di difendere i "portatori di interesse" a danno dei cittadini e della città. La riforma è bloccata da mesi, in città - pare di essere tornati nel 2010 - i cartellonari sono tornati tranquilli e padroni, la notte vengono impiantati cartelloni abusivi e la città sta perdendo un sacco di soldi e di opportunità. Non abbiamo toilette pubbliche? Non abbiamo segnaletica turistica seria? Non abbiamo mappe? Non abbiamo impianti pubblicitari di qualità? Non abbiamo il bike-sharing? Chiedetevi perché. Chiedetevi perché Roma incassa dai cartelloni tanto quanto intasca Genova benché le potenzialità parlino di decine e decine di milioni l'anno: potrebbero trasformarsi in servizi, restano in tasca alle lobbies.





Qui sotto il comunicato congiunto che oggi tutte le associazioni che da oltre 7 anni combattono contro questa autentica mafia hanno diramato oggi. Ma quando la volontà di difendere gli interessi e le clientele più inconfessabili è così radicata e condivisa da una maggioranza politica come sta accadendo a Roma in questi mesi, i comunicati e i cittadini poco contano purtroppo. Aiutateci a raccontare cosa sta succedendo in questa città se ancora Roma vi sta un pochino a cuore.









