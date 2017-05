"La Fontana di Trevi è ormai proprietà di gang criminali. Così sono stato aggredito"

L'altro ieri verso mezzogiorno passando davanti la Fontana ho voluto fare una foto per mandarla ad un amico. In quel momento uno dei signori che vendono selfie stick si trovava proprio davanti a me.

Mi ha chiesto se volevo lo stick, ho risposto no. Poi mi ha detto "allora perché mi stai fotografando?" Ho risposto che stavo fotografando la fontana, non di certo lui. Ma si vede che non bastava e appena faccio per allontanarmi per Via del Lavatore ho sentito dietro delle urla, mi sono girato e già erano un gruppo di quattro energumeni che mi chiamavano.

Ovviamente non sono tornato e per sicurezza sono entrato in una delle pelletterie nella via. Ho visto che mi aspettavano fuori. Pensando che volessero solo propormi la loro merce sono uscito e in quel momento mi hanno assalito cercando di strappare il mio cellulare dalle mani. Ovviamente ho resistito e per cercare di attirare l'attenzione dei vigili ho cominciato a urlare forte. E a chiedere ai negozianti di chiamare il 113.



La risposta di uno dei negozianti che era sulla porta era? "Aho l'importante è che non entrate qui!!!" E ha chiuso il negozio... Dalla pizzeria più vicina, dove ho cercato di entrare sempre trascinando dietro i neri che mi tenevano per il giubbotto, mi hanno spinto fuori e hanno chiuso!



Per fortuna avevo fatto amicizia con una piccola gelateria nel vicolo e pur essendo più lontana ho trovato le forze per trascinare me e quelli che mi trattenevano. Ho lanciato il mio cellulare dietro il bancone dei gelati e la signora l'ha recuperato. Poi un signore è uscito da dentro e ha scacciato via urlando i neri.



Abbiamo chiamato il 113 e dopo 15/20 min è arrivata una pattuglia. Ho raccontato lor cosa è successo, hanno fatto una segnalazione e poi... Mi hanno detto che mi consigliano a evitare quella zona per un pò!



Cioè io, il turista, tra altro sono a Roma in trasferta per lavoro - sono un pittore e sto facendo una ricerca - dovrei stare lontano da uno dei più bei monumenti del mondo per non disturbare un gruppo di delinquenti che se n'è impossessato? Sono senza parole, sembra che la più bella città del mondo ormai e davvero abbandonata nelle mani della criminalità con la sostanziale complicità delle forze dell'ordine che hanno totalmente abdicato al loro ruolo.