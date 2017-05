La doppia presa per i fondelli delle #stradenuove. il caso di Via Arenula

Per quanto ci riguarda tutto è partito da un post di Pietro Calabrese, consigliere a Cinque Stelle tra i più folkloristici, fautore della decrescita felice e dunque entusiasta dei licenziamenti di Almaviva, di Esso, di Sky e compagnia bella: finalmente, come ha auspicato da sempre, le multinazionali lasciano la città.

Ebbene il buon Calabrese prende il suo profilo Facebook (questa multinazionale, tra le più atroci al mondo per certi versi, però va bene e si può usare) e col solito mood pentastellato (della serie "aiutateci a condividere") pubblica delle foto di Via Arenula sottoposta a lavori in corso.





Ohibò, pensiamo, ma che sul serio il grande raggiro delle #stradenuove nascondeva in realtà un'operazione doverosa e strategica come la riqualificazione di Via Arenula? Di una strada così importante? Ma allora non è vero che l'amministrazione Raggi è totalmente inefficace. Ci precipitiamo sul posto e naturalmente emerge la verità: anche in questo caso grande bufala. Il progetto risale addirittura al luglio 2016, quasi un anno fa, dunque predisposto dalle precedenti amministrazioni.





Ma la cosa più grave non è questa, giacché siamo abituati alle piccole grandi bugie a Cinque Stelle. La cosa grave è che dopo qualche giorno siamo tornati a vedere il lavoro finito e ci è venuto un groppo alla gola.





Via Arenula era stata, semplicemente, riasfaltata. Ma le buche erano solo uno dei cento problemi che questa strada aveva. Non è un caso che ne facemmo proprio un post qualche mese fa, convinti che la nuova amministrazione ci avrebbe dato retta. "Via collettore" la chiamammo, e infatti così è. Via Arenula è importantissima e doveva essere riqualificata per eliminare la sosta selvaggia, per dare maggior sicurezza ai pedoni, per disegnare una pista ciclabile.







Quello che lo sbandierato progetto #stradenuove ha restituito lo potete apprezzare nel filmato. Ma che senso ha investire milioni e vantarsi di farlo se poi i problemi non si risolvono e la città non si trasforma in qualcosa di meglio rispetto al caos che è oggi? Questo modo di lavorare è ultra-vecchio, altro che strade nuove e noi l'inganno lo avevamo Quello che lo sbandierato progetto #stradenuove ha restituito lo potete apprezzare nel filmato. Ma che senso ha investire milioni e vantarsi di farlo se poi i problemi non si risolvono e la città non si trasforma in qualcosa di meglio rispetto al caos che è oggi? Questo modo di lavorare è ultra-vecchio, altro che strade nuove e noi l'inganno lo avevamo già ampiamente spiegato qui . Vecchio, pericoloso e costosissimo per le tasche dei cittadini, senza avere seri servizi in cambio. A Roma abbiamo le uniche strade "riqualificate" che ospitano al loro interno decine di auto in sosta abusiva: ma allora che riqualificazione è? Allora i soldi dei cittadini sono utilizzati solo per ungere ditte che fanno lavori inutili e per alimentare la nevrosi dei post Facebook e delle condivisioni selvagge senza un briciolo di approfondimento e riflessione su quel che sta succedendo per davvero.





Come fanno questi nuovi amministratori dopo così pochi mesi ad aver imparato così bene a comportarsi come e peggio dei vecchi? Tra l'altro come al solito fessacchiotti: avrebbero potuto dire "si stanno ultimando dei cantieri ma scusateci perché non sono stati concepiti da noi e dunque sono pessimi come impostazione". E invece per correre ad intestarsi cose altrui, si finisce per intestarsi anche e soprattutto i demeriti prima ancora dei meriti. Una bella figura, l'ennesima...





PS. Questo post non menziona alcun assessore perché la città, dopo 12 mesi di amministrazione, ancora non è riuscita a dotarsi di un assessore ai lavori pubblici. Non c'è.