Il servizio delle Iene sullo schifo dei dipendenti Atac che non dovete perdervi

Si si lo sappiamo perfettamente che sono cose che si sanno, cose già dette, cose risapute da tutti e che non aggiungono assolutamente nulla. Tuttavia questo filmato realizzato dalle Iene ci siamo sentiti di rilanciarlo con convinzione. In primis perché è andato in onda in mezzo ad un lungo ponte primaverile, e molti rischiavano di perderlo. Poi perché è fatto bene come bene sono fatti tanti altri lavori realizzati da Marco Occhipinti che guarda, da dentro alla redazioen del programma Mediaset, con un occhio attento alle faccende della città. Poi perché c'è Riccardo Magi e le sue sacrosante battaglie.





Ma soprattutto perché serve sempre, come ottimo allenamento. Per non dimenticare. Per evitare di essere convinti dalle continue sirene che cercano di raccontare una post-verità rispetto alla quale molti escono ingannati e intortati. La post-verità che è tutta colpa della politica, che è tutta colpa dei dirigenti, che i lavoratori non devono pagare, non è giusto che subiscano una eventuale privatizzazione o crisi aziendale.









Signori, come si lavora a Roma lo sappiamo tutti. Le eccezioni di qualità sono tante, ma non scalfiscono la montagna di sciatteria, pressappochismo, furberìe e cialtronaggine imparagonabile con qualsivoglia altro luogo d'occidente. Come si lavora a Roma nel "posto fisso" lo sappiamo ancor di più. E ancor di più sappiamo come si lavora in Atac.





Al di là delle frottole dei sindacati, delle frottole dei politici e delle frottole di questa amministrazione. Con un assessore, la spaesata Linda Meleo che appare negli ultimi istanti del filmato, che è arrivato, in diretta tv, a scambiare percentuali con valori assoluti pur di difendere l'indifendibile di un assenteismo clamoroso. Ehssì perché c'è perfino di peggio di quello che vedrete nel filmato: c'è chi a lavoro non ci va proprio (in percentuali bulgare) inventandosi malattie, permessi, leggi 104 e quant'altro.





Questi documenti servono - dovrebbero servire - ad una cosa sola: aumentare la consapevolezza dei cittadini. In modo che quando verrà il momento di chiudere questa storia e quando alcune migliaia di cittadini pretenderanno di avere ragione e di venire tutelati, la restante maggioranza dei romani saprà come rispondere a loro e ai loro sindacati.





Ovviamente nessuno, nell'amministrazione, nell'azienda e nel sindacato, ha osato ieri commentare questo servizio. "Atac è un patrimonio dei romani e deve rimanere pubblica" dice Virginia Raggi. Certo, è un patrimonio dei romani che ci lavorano, che hanno un posto fisso dove poter fare il proprio porco comodo, e patrimonio della politica che spreme l'azienda come un limone ricevendo - come è accaduto per le elezioni dello scorso anno - decine di migliaia di voti in cambio di promesse e clientele. E l'attuale amministrazione ne sa qualcosa. Tutti gli altri cittadini pagano, pagano, pagano. Con le tasse più alte del mondo e col servizio peggiore del mondo. Dovunque al mondo ci sarebbero le ribellioni, quelle vere. Qui siamo a Roma...