Come vuoi il tuo nuovo Viale Marconi? 6 soluzioni al voto, ma solo una da votare

Ottima l'impostazione dell'amministrazione comunale che in vista del progetto di riqualificazione di Viale Marconi ha sollecitato l'Agenzia della Mobilità nel produrre una serie di ipotesi di layout stradale mettendole poi ai voti (non vincolati, perché già si sa che ci saranno le truppe cammellate di votanti mossi da interessi non necessariamente nobili) cercando così di coinvolgere i cittadini. Le votazioni sono aperte fino a domani e noi non ci siamo fatti scappare la chance sia di farci su un ragionamento. In realtà non siamo molto soddisfatti delle soluzioni proposte: spesso manca il coraggio di eliminare la sosta, cosa da fare tassativamente se si vuole sul serio riqualificare e rigenerare; e purtroppo non si è neppure ragionato sul ridurre la sezione stradale che comunque resta a due corsie per senso di marcia. Servono? Inoltre non c'è nessuna considerazione del fatto che qui il nostro Piano Regolatore prevede una importante fermata metropolitana: quella della Linea D che questa amministrazione ancora non ci ha detto se vuole o non vuole fare.

Tutto ciò premesso, abbiamo buttato giù una rudimentale analisi delle proposte in lizza e vi chiediamo di votare per quella che, unica in assoluto, raggiunge e supera la sufficienza. Che ne pensate? Intanto ECCO IL LINK DOVE VOTARE









SOLUZIONE 1 - voto 5

Due corsie preferenziali ai lati, enormi e sovradimensionate corsie per il deflusso delle auto. Restano gli alberi nella spina centrale della strada. E' una buona soluzione perché elimina totalmente la sosta sulla strada, fa correre gli autobus laddove devono correre (ai lati del marciapiede!) anche se sulla mappa la preferenziale non sembra protetta e deve assolutamente esserlo. La soluzione deve essere corroborata da piazzole di carico e scarico sul primo posto auto libero sulle traverse, protezione per la preferenziale e una ciclabile o sulla spina centrale (modello Togliatti) o in una intercapedine tra preferenziale e marciapiede. La cosa potrebbe essere così molto utile a ridurre le carreggiate così troppo larghe.

La soluzione è relativamente buona ma non raggiunge la sufficienza perché a quanto pare questa configurazione di preferenziali non possono ospitare la futura tramvia. Da capire come il problema potrebbe essere superato. Comunque si tratta di una soluzione non molto costosa e, a nostro avviso, capace di contrastare la sosta selvaggia da una e dall'altra parte della carreggiata.





SOLUZIONE 2 - voto 3

Un pasticciotto utile a far perdere tempo agli amici di Roma Mobilità, invece di concentrarsi sulle cose serie: la soluzione non ha ciclabili, ha corsie sovradimensionate, ha preferenziali miste (una al centro, una di lato dove è ora) ha una disposizione della sosta caotica e disordinata e prevede l'abbattimento di tutto l'affascinante patrimonio arboreo della strada. In più tutto sto accrocco non è compatibile al tram che qui dovrà passare speriamo presto. Io boh...





SOLUZIONE 3 - voto 3

Corsia preferenziale centrale, ordinata ma distante dai marciapiedi. Adatta più ai vialoni della banlieu di Istanbul che ad una strada che di fatto è in centro. Peraltro non compatibile con il futuro tram. E poi la strada che rimane un volgare parking a cielo aperto con auto parcheggiate dovunque a centinaia.





SOLUZIONE 4 - voto 4,5

Buona la collocazione delle ciclabili. Enorme rischio di sosta selvaggia (quando c'è sosta, è facile che ci sia doppia sosta purtroppo), abbattimento degli alberi e corsia preferenziale collocata lontano dai marciapiedi. Inoltre non compatibile con il futuro tram.





SOLUZIONE 5 - voto 5,5

Soluzione coraggiosa e interessante che si prende carico di ripensare davvero la strada, al di fuori da dogmi e superstizioni. La preferenziale è pronta per il futuro passaggio del tram (che quando dovrà essere implementato non comporterà interferenze sul traffico privato), le ciclabili sono ottimali (sotto gli alberi e a doppio senso), il riordino in termini di arredo è pesante. Ovviamente è impensabile, come propone la soluzione (che infatti non raggiunge la sufficienza neanche lei), rendere il viale a senso unico. Ma la correzione è facile e sta nella soluzione successiva: l'attuale corsia direzione centro va tramutata in corsia a doppio senso, con due corsie per senso di marcia. Le dimensioni ci sono tutte: parliamo di una carreggiata di 12 metri abbondanti e dunque c'è tutto lo spazio per fare 4 tranquille corsie: basta togliere gli stalli per la sosta. E' del tutto evidente che riprogettare una strada come questa non può in maniera assoluta prevedere sosta delle auto in superficie.





SOLUZIONE 6 - voto 7

Ci piace abbastanza francamente! E' molto impegnativa a livello progettuale perché bisogna ripensare tutta la viabilità laterale, ma questa è una bella sfida perché alcune strade laterali di Viale Marconi potranno avere l'ultimo tratto pedonalizzato, con la creazione di tante micro piazze. Davvero interessante questa soluzione e dalle grandi potenzialità per una rigenerazione non solo dello stradone tra Piazzale della Radio e la Colombo ma di tutto il grande quartiere popolare e commerciale che insiste nel raggio attorno a Piazza Enrico Fermi.





SOLUZIONE 7 - voto 5,5

Questa soluzione ha molti elementi di interesse, ma anche molti difetti. Il primo difetto è lasciare la sosta a fianco dei marciapiedi. La sosta, se davvero (davvero!) si vuole riqualificare la strada, su Viale Marconi non ci deve essere. Men che meno deve essere ai lati dei marciapiedi. Ai lati dei marciapiedi ci devono essere dei servizi pregiati: o una ciclabile, o una preferenziale o, semmai, i flussi veicolari. Non la sosta. Anche perché in una configurazione simile la sosta chiama sempre e necessariamente la doppia sosta illegale e genera delle gravi strozzature di traffico nei momenti di manovra. E' inaudito pensare ad una strada di scorrimento interquartiere come questa, a due corsie, con auto che adocchiano un "buco", si fermano, fanno manovra in retromarcia per trovare posteggio. Oppure escono dal posteggio stesso. Pericolo e strozzatura del traffico. Questa appare la soluzione più potabile, tuttavia trasformerebbe la intera strada in un doppiafilodromo pazzesco. D'altro canto in questo quadrante i posti auto non servono, altrimenti i cittadini di Via Enrico Fermi non avrebbero lottato anni e anni contro un ottimo progetto di parcheggio interrato che avrebbe risolto il problema lungo quella strada, riqualificandola. Se occorrono posti auto si facciano appunto sotto Via Fermi e facendo partire al più presto il grande cantiere del park interrato sotto Piazzale della Radio, non certo condannando Viale Marconi ad altri anni di degrado e di caos quando c'è la occasione cristallina di riqualificarlo.