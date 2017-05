Castel Sant'Angelo massacrato e umiliato. Un video da guardare e riguardare

L'incredibile apetta della Roma (ufficiale della A. S. Roma? Ma davvero?) che negli ultimi giorni sta ammorbando piazze e strade della città con tanto di corredo di majorette danzanti. I venditori di tour e bus turistici che si aggirano come tafani dotati dei loro segway tutti arredati di rosso come se fossero dei carri pronti a combattere al Circo Massimo. Fastidiosi come zanzare. Guardate quanti sono. I "panettoni" di cemento a terra come nella tristissima Milano degli anni Novanta. Una patetica carrozzella tirata da un ronzino in piena area pedonale. Una quantità imprecisata e difficilissima da contare di raccapriccianti bancarelle di souvenir, brutte come non si vedono da nessuna parte del pianeta. Ovviamente piazzate sopra il percorso LOGES per i non vedenti. I venditori abusivi di aste per farsi i selfie. Gli immancabili centurioni con la scopa in testa che simboleggiano il fallimento micidiale di chi amministra la città e che in 10 mesi è riuscito a portarla indietro di quanto meno 10 anni.









E siamo solo a metà di questo minuto e mezzo di filmato. Ma andiamo avanti.





Ancora venditori abusivi che offrono a chiunque passi. Una gran folla. Artisti di strada che è arduo definire tali. Menestrelli elettronici e casse acustiche che trapanano le orecchie e rendo assai spiacevole la visita ad uno dei monumenti più importanti del mondo. Successivamente ancora sciami incontrollati di venditori di pacchetti turistici con delle espressioni da farabutti che la metà basta. Ma la sorpresa è alla fine del filmato...





Se volete capire come mai il turismo a Roma sta andando a gambe all'aria e perché quello che resta è un turismo scadente e squallido guardatevi e riguardatevi questo video.