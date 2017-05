Area del Colosseo in condizioni mai viste. il cortometraggio definitivo. (Con aggressione)

Proporre un video superiore a un quarto d'ora su un blog come il nostro può sembrare un'azione spericolata: chi mai avrà voglia di seguirlo tutto? E invece vi chiediamo questo sforzo, proprio a voi che tutti i giorni ci seguite e ci usate per capire la città e per avere chiavi di lettura.





Ebbene amici, alcune cose richiedono tempo sono impossibili da sintetizzare (beh, certo, se avessimo avuto i soldi per un bravo montatore...) e devono essere esperite così, per intero. Questo cari signori è un pezzo di neorealismo a tutto tondo. Non il neorealismo poetico e speranzoso della fine degli anni Quaranta o degli anni Cinquanta, ma il neorealismo aggressivo, violento, mafioso, connivente e coatto di oggi.





Nel filmato c'è tutto e non ci vogliamo troppo dilungare col testo per non portarvi via ulteriore tempo perché già dovrete investire oltre 15 minuti quest'oggi. Però non dimenticate di notare: la sporcizia, le condizioni del verde, gli spazi comuni utilizzati come deposito per gli abusivi, la invasione delle bighe-segway dei venditori di giri turistici, sono dovunque in quantità alluciananti e hanno capito il gioco: a Roma già non ti considera nessuno se occupi suolo pubblico abusivamente in maniera stabile, se poi lo fai avendo sotto due rotelle (che tu sia una odiosa biga, che tu sia una bancarella semovente o che tu sia una macchina in divieto) allora quasi ti diranno bravo. Spaventoso l'assalto dei venditori di acqua, di quelli di selfie. Spaventosa più di ogni altra cosa l'assenza totale di controlli. Ciascuno fa quello che gli pare senza la benché minima deterrenza. Non c'è un centimetro quadrato dall'area libero dal controllo del racket organizzato degli abusivi: perfino alberi e cespugli non hanno più la loro reale funzione, ma sono i nascondigli delle mercanzie illegali da vendere.







Qualcuno, e diciamo una cosa forte, avrà nostalgia dei camion bar. Almeno fino a qualche anno fa i turisti assetati non dovevano umiliarsi a comprare bottigliette dagli abusivi.





La collina che fronteggia il Colosseo verso il Fagutale non è una discarica. E' peggio. Perché almeno nelle discariche c'è chi si occupa del trattamento e soprattutto non ci sono persone che ci nascondono merci illecite o angoli dove si va a cagare. E' evidente come l'economia criminale sia qualcosa di non marginale, di avvolgente e smisurato. La massa critica degli abusivi spesso equivale quella dei turisti. E' pieno zeppo di zone, infatti, dove tutta questa popolazione assolve i suoi bisogni corporali. Il lezzo delle feci umane ormai è un tratto della città, sempre di più.





L'esperienza di visita dell'Anfiteatro Flavio (ma è lo stesso al Palatino, è lo stesso a Fontana di Trevi, è lo stesso a San Pietro e in decine di altri siti) è qualcosa di profondamente spiacevole. Questo rimane ai visitatori. Per chi osa dire qualcosa, come per chi ha effettuato il filmato, il rischio delle aggressioni si trasforma, come si vede al minuto, in certezza. Ma ora sicuramente arriverà qualcuno a dirci che in realtà è un vecchio filmato del 2014. Già, ma nel 2014 però i Fori Imperiali erano realmente presidiati e pedonali e non entrava chiunque come oggi (da mesi ormai l'amministrazione Raggi ha deciso di riaprire, senza avere il coraggio di ufficializzarlo, i Fori al traffico) e come chiaramente si vede dal filmato. Basterebbe questa triste considerazione per smentire i complottisti.